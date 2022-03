El presidente ruso Vladimir Putin sorprendió al mundo cuando ordenó un movimiento para invadir Ucrania.



El territorio ucraniano se encuentra bajo el ataque de las tropas rusas y varias personas han tenido que abandonar algunas ciudades del país.



En la historia de la humanidad se han realizado diferentes guerras y por un pequeño problema lograron que países enteros se enfrenten en guerra.



Estas han sido algunas de las guerras que se han desatado por motivos insólitos.

La Guerra del cerdo

Según el portal web de ‘History’, la Guerra de los cerdos empezó con una discusión por un cerdo que fue sacrificado y que llevó a que Estados Unidos y Gran Bretaña se pelearan.



Todo comenzó en 1859 en la isla de San Juan, la cual estaba ubicada entre Estados Unidos Continentales y la isla de Vancouver.



En ese entonces, en la isla vivían los colonos estadounidenses y los empleados británicos de la Hudson's Bay Company. El 15 de enero de 1859, el granjero estadounidense Lyman Cutlar se dio cuenta de que un jabalí se estaba comiendo su cultivo de papá y decidió matarlo a tiros, pero el animal era propiedad de los británicos.



Al encontrar el jabalí muerto, los británicos empezaron a discutir con él hasta el punto de amenazar con arrestarlo.



Los estadounidenses de la zona fueron informados del inconveniente y llamaron al capitán del ejército George Pickett, quien más tarde pasaría a ser el general confederado durante la Guerra Civil, para que llegara al lugar con refuerzos.



Al llegar Pickett no solo defendió al granjero; declaró que toda la isla era propiedad estadounidense. Ante la amenaza, los británicos enviaron una flota de buques navales fuertemente armados a la costa.



La tensión siguió durante semanas hasta que las dos naciones negociaron un acuerdo que permitiera la ocupación militar conjunta de la isla, poniendo fin al conflicto en 1859.

La Guerra de Toledo

Cuando apenas se había formado el estado de Ohio, en 1803, se generó un acalorado debate con el estado de Michigan, en Estados Unidos. Esto se debió a que cuando Ohio se conformó como estado, tomó una franja de tierra que contenía la ciudad de Toledo.



Por este pedazo de tierra, Michigan le reclamó a Ohio y dio inicio a la Guerra de Toledo. Ambas partes luchaban por el control político del territorio. Además, para defenderse de una posible invasión, levantaron sus milicias, según indican fuentes históricas.



En 1835, el presidente Andrew Jackson intervino en este conflicto y tomó la decisión de que la franja de Toledo pertenecía a Ohio y que Michigan tomaría una parte de terreno en la península superior. Muchas personas lo vieron como una gran injusticia, pero al fin se dio por terminado este conflicto.

La Guerra de los pasteles

En 1828, la ciudad de México se encontraba en golpe militar. Durante este, ocurrían saqueos y robos a ciertos comercios.



Una de las víctimas fue un pastelero francés llamado Remontel, quien se quejó con el gobierno mexicano y pidió una indemnización por los hurtos sufridos. Pasó el tiempo y sus quejas no habían sido escuchadas, así que le comunicó la situación de su pastelería al gobierno francés.



Según ‘History’, el rey Luis Felipe ya estaba cansado de que México no pagara sus deudas, por tanto, solicitaron que se ‘pusiera al día’. Sin embargo, el país latinoamericano no tenía el suficiente capital y Luis Felipe decidió comenzar la guerra.



En octubre de 1838, una flota francesa llegó a la ciudad de Veracruz y comenzó a bombardear la ciudadela de San Juan de Ulua. Para el mes de diciembre de 1828, habían muerto alrededor de 250 soldados.

Los combates terminaron en 1839 cuando el gobierno británico ayudó a negociar un acuerdo de paz. Los mexicanos se vieron obligados a desembolsar el dinero que debían al pastelero en ese momento.

El motín de Nika

En el año 532 d.C, en Constantinopla, el emperador Justiniano se negó a liberar a dos miembros de las pandillas callejeras que eran fanáticos de los deportes, pertenecientes a los grupos más poderosos conocidos como los azules y los verdes. En este tiempo, las carreras de carros se popularizaron bastante y tuvieron una gran fanaticada.



Estos dos miembros de la pandilla fueron condenados a muerte. Pero los seguidores de los azules y los verdes se unieron en contra de esa decisión. En pocos días, llegaron a quemar gran parte de la ciudad y casi derrocaron al gobierno del emperador Justiniano.



El emperador finalmente decidió sofocar la rebelión por la fuerza. Al final del ataque, hubo unos 30.000 muertos en los terrenos del hipódromo, según el portal histórico citado anteriormente.

La Guerra del Perro Callejero

En la década de 1910, Grecia y Bulgaria vivían un periodo de tensión al estar en desacuerdo con la Segunda Guerra de los Balcanes. Sin embargo, este ambiente hostil se intensificó cuando, en octubre de 1925, un soldado griego cruzó la frontera hacia Bulgaria persiguiendo a su perro que se había escapado.



De acuerdo con los registros de la época, para los griegos, este acto significó un grito de guerra, por lo que decidieron invadir Bulgaria, causando la muerte de al menos 50 personas.



Cuando ya estaban listos para bombardear la ciudad de Petrich, la Sociedad de Naciones intervino y condenó el ataque. Tiempo después, el comité internacional negoció un alto al fuego entre estas dos naciones.

La Guerra del oído de Jenkins

Según portales históricos, en 1738, los británicos encontraron la excusa perfecta para declarar la guerra al Reino de España. Ambos países ya tenían tensiones desde principios de la década de 1700, pero la razón de su conflicto se dio gracias a una oreja.



Un marinero británico llamado Robert Jenkins dio un conmovedor testimonio mostrando su oreja cortada y en descomposición ante los miembros del parlamento. El señor afirmaba que un oficial de guardacostas español se la había quitado para castigarlo por contrabando.



El conflicto se situó en la Florida española y la Georgiana británica. Los combates comenzaron en 1739 y no cesaron hasta que el conflicto se fusionó con la Guerra de Sucesión Austriaca en 1748.

