El camarógrafo de Fox News, Pierre Zakrzewski, murió en Ucrania, dijo el martes la cadena estadounidense.



(Le puede interesar: EE. UU. le advierte a China que habrá ‘consecuencias’ si ayuda a Rusia)

Lea además: Al menos 2 muertos en nuevo ataque en zona residencial de Kiev)



Zakrzewski murió y su colega Benjamin Hall resultó herido cuando su vehículo fue alcanzado el lunes por fuego en Horenka, en las afueras de Kiev, dijo la directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, en un comunicado.



(También lea: Ucrania: este martes continúan las negociaciones ante bombardeo de ciudades)



“Pierre fue un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia con nosotros”, dijo Scott. “Su pasión y talento como periodista no tenían parangón”, agregó.



El fotógrafo fue premiado en diciembre pasado en los “Spotlight Awards”, de la cadena, recibiendo el premio al “héroe anónimo”, destacó.



(No deje de leer: Rusia: periodista irrumpe en directo contra la guerra en Ucrania)



El pasado domingo también perdió la vida el periodista y excolaborador de ‘The New York Times’ Brent Renaud, en otro ataque en las inmediaciones de Kiev.



Por su parte, el británico Benjamin Hall, quien cubre el Departamento de Estado para la cadena estadounidense, permanece hospitalizado en Ucrania, dijo Scott.



Irina Venediktova, fiscal general de Ucrania, dijo el lunes en Facebook que un corresponsal británico había sufrido heridas de metralla en ambas piernas y pese a que no lo identificó, publicó la foto de una acreditación del Departamento de Estado de un periodista de Fox.



AFP