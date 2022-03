Yuriy Vernydub es el director técnico del Sheriff Tiraspol, un equipo de primera división de Moldavia. Abandonó las canchas para defender a su país, Ucrania, tras el conflicto armado que se mantiene con Rusia.



No dudó ni un momento en vestir de traje militar y alistarse para ir a servir al ejército de su patria. De hecho, apenas se conoció el asalto de las tropas rusas en Europa del este expresó su apoyo a Ucrania en una rueda de prensa.(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

El técnico ucraniano del Sheriff Tiraspol, Yuriy Vernydub, Foto: EFE

Estoy orgulloso de las personas que están defendiendo, no tengo miedo por su fuerza y salud

“Si necesitan mi ayuda, siempre estaré ahí (...) Nací en Ucrania, vivo en Ucrania y quiero dar unas palabras de apoyo a los ucranianos, que sufrieron el ataque ruso”, comentó la semana pasada en una rueda de prensa luego de un encuentro futbolístico.



No desaprovechó la oportunidad ante los micrófonos de los medios de comunicación para reafirmar su sentimiento de ser ucraniano.



“Estoy orgulloso de las personas que están defendiendo, no tengo miedo por su fuerza y salud, le dan a la gente la posibilidad de dormir en paz”, comentó Vernydub, quien tiene 56 años.



En la mañana de este lunes se conoció una imagen del director al lado de otros dos hombres. Todos portando traje militar y sonriendo a la cámara. Mediante la imagen se confirmó que se había enlistado en las fuerzas. Por el momento no se conoce más de su estado.

El señor del centro de la foto es Yuriy Vernydub. Hace unos meses era el centro de atención por ser el entrenador del Sheriff que dio la sorpresa ganando en el Bernabéu. Hoy lo es por unirse al ejército ucraniano para combatir ante Rusia pic.twitter.com/tAzstV54Cu — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 28, 2022

Gustavo Dulanto Sanguinetti, un peruano que hace parte del Sheriff Tiraspol, le envió un breve mensaje mediante su cuenta de Twitter.



“Que Dios proteja a mi DT Yury que se fue para Ucrania”, trinó.



Que Dios proteja a mi DT Yury que se fue para Ucrania… 🙏🏻 — Gustavo Dulanto Sanguinetti (@GDulanto) February 28, 2022

El nombre del entrenador es recordado porque en septiembre de 2021 su equipo derrotó, en un juego para muchos inesperado, al Real Madrid. El marcador quedó 2-1 en pleno Santiago Bernabéu y en medio de la Champions League.



El Sheriff Tiraspol, 19 veces campeón de la División Nacional de Moldavia, no se ha pronunciado sobre la salida y alistamiento de su entrenador.



Entretanto, el inicio de las conversaciones entre los gobiernos de Ucrania y Rusia hasta ahora inició, pero no se han comunicado avances concretos, por lo cual el conflicto se mantiene y Yuriy Vernydub es probable que enfrente a los llamados invasores.

