Con el ataque militar a Ucrania, el Gobierno ruso está rompiendo las reglas más básicas del orden internacional y del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y los acuerdos de Minsk. Bielorrusia también dejó de cumplir con sus obligaciones internacionales cuando autorizó el uso de su territorio para llevar a cabo esta agresión.



Esta guerra socava la esperanza del pueblo de Ucrania de tener derecho a la democracia, a la paz y a un futuro mejor sin opresión. Pero Putin no podrá destruir este sueño. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano.



(Siga el minuto a minuto en vivo aquí de la situación en Ucrania).

Con esta invasión a su vecino pacífico y democrático, Rusia ha demostrado su desprecio total por el Derecho Internacional, por las normas fundamentales de convivencia pacífica, así como por el principio de integridad territorial de los Estados. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a expensas de sus vecinos, pone en riesgo el orden pacífico europeo.



Pero quienes piensan que esto solo es un problema para la seguridad europea, están muy equivocados. Esto afecta directamente a los intereses de muchos países lejos de Europa, inclusive en el continente americano. Ningún país del mundo puede aceptar que la soberanía y la vida pacífica de otros esté en juego cuando un vecino más fuerte lo desea. Si estas agresiones militares no producen reacciones fuertes, el orden internacional se verá socavado.



Ese sería un mundo en el cual países como los Estados Miembro de la Unión Europea, Colombia y muchos otros no podrán prosperar. Todos dependemos de un orden internacional estable. Un mundo multilateral que, por lo tanto, debe basarse en reglas y normas, no solamente en transacciones oportunistas.



(Le recomendamos: ¿Qué pasa por la mente de Putin?).

Facebook Twitter Linkedin

Miles de personas han buscado refugio en otros países cercanos a Ucrania. Foto: EFE

‘Formato de Normandía’

Nos va a costar a nosotros también,

pero es un precio que tenemos que pagar (...). Rusia debe saber que las consecuencias de seguir por este camino serán severas FACEBOOK

TWITTER

En los últimos meses no hemos dejado de esforzarnos por encontrar una solución pacífica a esta crisis por medios diplomáticos. Alemania y Francia trabajamos durante años en el “Formato de Normandía” (Ucrania, Rusia, Francia y Alemania) y con nuestros socios en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce) y dentro de muchos otros foros.



En las últimas semanas, el Presidente de la República Francesa y el Canciller alemán han multiplicado los encuentros para proponer una solución diplomática a la situación de tensión. Rusia decidió que no está interesada en esto. Tanto estos esfuerzos diplomáticos como los acuerdos de Minsk han sido destruidos ahora por el Gobierno ruso.



(Además: Rusia busca aliados en América Latina en plena ofensiva militar en Ucrania).



Los Estados miembros de la Unión Europea concentran sus esfuerzos en apoyar a Ucrania y lanzar paquetes de sanciones masivos que tendrán un efecto económico y financiero fuerte para Rusia. Nos va a costar a nosotros también, pero es un precio que tenemos que pagar. Si no defendemos el orden pacífico mundial y el respeto del derecho internacional con determinación, pagaremos un precio aún mayor. Rusia debe saber que las consecuencias de seguir por este camino destructivo serán severas.

Facebook Twitter Linkedin

Fuertes explosiones se reportaron en Kiev. Foto: AFP

Todos debemos dejar en claro que los cambios unilaterales de fronteras y vulneraciones tan profundas al derecho internacional no tienen cabida en nuestro mundo FACEBOOK

TWITTER

Siempre apostaremos por la diplomacia, pero no podemos ser ingenuos. Debemos reaccionar de manera fuerte. Debemos estar unidos para no ceder ante los agresores y enfrentarnos a ellos.



En esta cuestión tan fundamental también necesitamos contar con el apoyo de Colombia. Colombia desempeña un papel importante a nivel regional, hace parte de la Comunidad Andina (CAN), de la Alianza para el Pacífico, y es miembro de la Ocde.



Por eso, agradecemos el rechazo categórico de Colombia al ataque de la Federación Rusa contra el pueblo ucraniano, y que esté tan comprometida como nosotros con la defensa del multilateralismo, de la Carta de las Naciones Unidas y de los Principios Fundamentales de la Osce.



(No deje de leer: La guerra literaria entre rusos y ucranianos).



Todos debemos dejar en claro que los cambios unilaterales de fronteras y vulneraciones tan profundas al derecho internacional no tienen cabida en nuestro mundo. Ese debe ser ahora nuestro mensaje común.

Peter Ptassek* y Frédéric Doré**



Embajador de Alemania en Colombia*

Embajador de Francia en Colombia**.