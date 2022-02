A primera vista, el inquietante mensaje que le ha enviado al mundo el presidente ruso, Vladímir Putin, con su invasión a Ucrania es que no hay forma de detenerlo, al menos dentro del orden mundial establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) no está en capacidad de defender a nadie, ni a sus miembros ni a los aspirantes a ingresar, entre ellos Ucrania.



(Puede leer también: Ucrania afirma que 198 civiles han muerto desde el inicio de la invasión)

Refuerza ese mensaje el hecho de que incluso antes de que el Kremlin diera luz verde a la agresión, la Otán, creada en 1949 como una alianza militar para contener a la Unión Soviética en el mundo bipolar de entonces, anticipó que no enviaría tropas al campo de batalla y que sus miembros se limitarían a suministrar armas y a procurar asistencia en inteligencia.



Esa declaración pública, sumada a las del presidente estadounidense, Joe Biden, en el mismo sentido, terminó constituyéndose en una patente de corso para que Moscú se convenciera de que la guerra era el camino por seguir, pues no iban a tener un rival de su tamaño en frente, a juicio de varios analistas.



“Se pudieron haber ahorrado la sinceridad para al menos dejar en Putin un margen de duda de que eventualmente podría haber una respuesta armada de la Otán. Eso habría introducido una incógnita a la ecuación que podría haber cambiado o retardado las decisiones del Gobierno ruso”, le dijo a EL TIEMPO el analista Santiago Espíndola desde Buenos Aires. Aunque matizó que, por no ser país miembro, “las posibilidades de la Otán de intervenir en Ucrania se limitaban dramáticamente, y, por supuesto, eso lo tienen claro en Moscú”.



A ese sentimiento de impotencia se sumó el hecho de que algunos de los principales líderes de la Unión Europea se jugaron a fondo por la vía diplomática, para luego sentirse engañados por el líder ruso, que les hizo creer que podría haber una ventana de negociación, cuando en realidad ya había decidido atacar.



(En contexto: ¿Por qué Rusia invade Ucrania? Esto es lo que debe saber)



“Sí hubo un doblez”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre Putin. “Ya había una decisión deliberada y consciente por parte de él de lanzar la guerra cuando todavía podíamos negociar la paz”, dijo el mandatario al terminar en Bruselas una cumbre europea extraordinaria.

Aterrizaje forzoso

Algo similar sucedió con el casi recién llegado canciller alemán, Olaf Scholz, que se vinculó directamente con el intento diplomático de persuadir a Putin, con la autoridad que le daba ser el líder de un país que ha tenido una actitud de apaciguamiento hacia Moscú que le ha permitido tener negocios y estrechos vínculos, en especial en el sector energético, sin ahondar sobre la verdadera naturaleza del régimen. Por eso, la invasión tomó tan de sorpresa a Berlín.



Pero quizás el asunto Ucrania ha logrado el efecto contrario de lo que esperaba Putin, y de la alicaída alianza cuyos socios desconfiaban del real compromiso de la principal potencia, Estados Unidos, tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca, y de las fisuras entre sus miembros, se está pasando a una alianza que se está uniendo ante la amenaza rusa y está actuando de manera coordinada por primera vez en mucho tiempo.



“Ya la crisis está fortaleciendo el compromiso de Estados claves con la Otán. Paradójicamente, esta jugada que está adoptando Putin termina repercutiendo justamente en lo que está buscando evitar, que es una consolidación de esta alianza. Gran parte de su estrategia hacia el continente europeo busca sembrar división, polarización y fragmentación en las relaciones europeas, incluyendo el terreno de la seguridad. Esta puede ser una de las repercusiones no esperadas y paradójicas de esta invasión a Ucrania”, dijo a este diario la analista Arlene Tickner.



(Además, lea: Rusia amenaza con que Estación Espacial puede caer sobre EE. UU. o Europa)



Y Biden se ha preocupado en los últimos días de darles garantías a sus colegas de la alianza de que Estados Unidos está con ellos. De ahí la dura advertencia lanzada a Putin de que no cederán “un centímetro” de la territorialidad de la Otán, y el fortalecimiento de su presencia en la región.



“Mi objetivo desde el principio era asegurarme de que mantenía a la Otán y la Unión Europea en sintonía”, dijo en una entrevista en el programa de radio de Brian Tyler Cohen. “No solo la Otán está más unida, mira lo que está ocurriendo respecto a Finlandia, mira lo que está ocurriendo respecto a Suecia (...). Quiero decir que (Putin) está produciendo justo el efecto opuesto al que buscaba”, dijo el mandatario en referencia a las señales de estos dos países, que no son socios de la alianza, de que podrían considerar su ingreso tras las amenazas de Moscú de “graves consecuencias” si ingresan. A su juicio, Putin pensó que “podría dividirlos, creando una gran apertura por la que podría pasar, y eso no ha ocurrido”.



Pero la prueba máxima será si Putin toma la decisión de tocar alguno de los Estados de la alianza. Ahí se sabrá de verdad qué tan consolidada está.



(También: Rusia y Ucrania: las imágenes retratan la invasión militar)



REDACCIÓN INTERNACIONAL