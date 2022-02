Con el recrudecimiento de la invasión en Ucrania, los países vecinos en Europa del este (y la Otán) han tomado una serie de medidas preventivas, las cuales van desde el despliegue de ayuda para recibir a refugiados como la activación de protocolos militares.



Las acciones de Polonia

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reclamó este jueves a sus socios de la Otán y de la Unión Europea (UE) fortalecer "aún más y en el menor tiempo posible" el flanco oriental (que tiene límite con Ucrania).



Durante una comparecencia ante el Parlamento en una sesión extraordinaria dedicada a la situación en Ucrania, Morawiecki recordó que "ya hay más de 6.000 soldados" de la Alianza Atlántica en territorio polaco y afirmó que es preciso reforzar esta presencia.



Por su parte, el ministro polaco de Sanidad, Adam Niedzielski, confirmó en una entrevista a un portal de noticias que Varsovia está preparando un tren médico especial para atender a heridos provenientes de Ucrania y que hay más de 120 hospitales polacos dispuestos a admitir a personas que lleguen desde ese país.



Según explicó el ministro, el convoy estará listo "en los próximos días" y recogerá a personas heridas "en la frontera con Ucrania" para transportarlas a hospitales polacos.

"Tenemos medios y capacidades en todo el país y los utilizaremos", afirmó.



Por otro lado, el primer ministro Morawiecki condenó el "camino del terror" que según él elegido el presidente ruso Vladimir Putin y urgió a la comunidad internacional a imponer sanciones "muy fuertes" a Moscú, pues, afirmó, "sólo acciones decisivas detendrán la barbarie de Putin y el Kremlin".



Tras confirmar que el Ejército polaco está en "alerta máxima", indicó que Rusia plantea "una guerra convencional, pero también de naturaleza híbrida, con desinformación y propaganda, en lo que son muy buenos".



Polonia se encuentra desde el miércoles en el segundo nivel más alto de alerta informática ante la posibilidad de ataques cibernéticos a sus instituciones.

¿Qué medidas ha tomado la Otán?

El Consejo del Atlántico Norte, que en un comunicado advirtió de que la invasión de Ucrania tendrá “consecuencias geoestratégicas” y de la que aseguró que Rusia deberá “asumir toda la responsabilidad”, decidió activar los planes de defensa de la organización a petición del principal comandante militar de la Otán, el general Tod Wolters.



“Éste es un paso prudente y defensivo para proteger y escudar a las naciones aliadas durante esta crisis. Y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la Fuerza de Respuesta de la Otán -de unos 40.000 efectivos-, donde se necesiten”, explicó Stoltenberg, quien recordó que la Alianza ya ha ido fortaleciendo su defensa colectiva mientras Rusia continuaba acumulando tropas alrededor de Ucrania.



Así, en las últimas semanas, los aliados han desplegado miles de tropas más en la zona este de la Alianza, y puso de ejemplo que hay más de 100 cazas en “alerta máxima” para proteger el espacio aéreo y más de 120 barcos aliados desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo.



“Todo esto demuestra que nuestro compromiso de defensa colectiva del artículo 5 es férreo. Y continuaremos haciendo lo que sea necesario para proteger a la Alianza de la agresión”, afirmó.



En ese contexto, el secretario general aliado recalcó que “no hay espacio para errores de cálculo” y que "un ataque a uno, sería visto como un ataque a todos” los aliados.

“Como Rusia sabe que un ataque a uno provocaría un ataque a todos, no atacará, porque somos la Alianza más fuerte”, aventuró el secretario general. Recordó que llevan tiempo avisando de la posibilidad de la invasión y que, al mismo tiempo, han estado preparándose para un escenario así situando a más fuerzas en la parte este de la Alianza, adonde llegarán más en los próximos días, dijo.



“Lo que hacemos es proporcionado y defensivo, no buscamos un conflicto”, aseguró Stoltenberg, a la vez que lamentó que “Rusia ha cerrado la puerta a una solución política”. En cualquier caso, volvió a pedir a Moscú “cesar inmediatamente su acción militar, retirar sus fuerzas de Ucrania y elegir la diplomacia”.

Edificio residencial afectado en la calle Koshytsa, un suburbio de la capital ucraniana de Kiev. Foto: AFP

Las claves en Hungría

Hungría (un país que suele criticar a Europa y mostrar simpatía con Rusia) desplegó a soldados y equipos militares en las zonas de su territorio fronterizas con Ucrania, anunció el ministro magiar de Defensa, Tibor Benko.



"Si hay una escalada de la situación en Ucrania (como ya ocurrió) no solo habrá actividades bélicas en el este del país, sino que también podrían expandirse hacia Kiev" y las zonas fronterizas con Hungría, advirtió el ministro, citado por la agencia local MTI. Explicó que los militares deben vigilar las fronteras del este, con Ucrania, para asegurar que no puedan entrar en el país grupos armados.



Las relaciones entre Hungría y Ucrania son tensas desde hace años, ya que por una parte Budapest acusa a su vecino de no respetar los derechos de las minorías étnicas en el país, entre ellas la magiar, de unas 150.000 personas, mientras que Kiev acusa al país centroeuropeo de apoyar las políticas de Rusia.

¿Y los que huyen de Ucrania?

“Todo aquel que puede, está huyendo", explica Krisztian Szavla, uno de los primeros refugiados ucranianos que llegaron a Hungría el jueves, procedente de Transcarpacia (oeste), donde vive una importante minoría húngara.



"No queremos pasar por lo que están viviendo en las montañas del este, despertarse con las sirenas y los rusos bombardeando tu ciudad", afirma este ucraniano de 28 años en una gasolinera de Záhony, en el lado húngaro de la frontera.



A lo largo del jueves, la policía húngara informó de largas colas para entrar en el país a través de los cinco pasos que tienen con Ucrania, con quien comparte 140 kilómetros de frontera. Según la agencia de noticias húngara MTI, "al menos 400 o 500 personas" cruzaron la frontera a pie.



Por su parte, en la vecina Rumania, la policía afirmó el jueves que cerca de 5.300 personas entraron desde Ucrania (con la cual tiene 615 kilómetros de frontera), cuando fueron 2.400 el día anterior. Varios cientos de ucranianos cruzaron la frontera por Sighetu Marmatiei, según imágenes de la televisión.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

