Como en los tiempos de la guerra fría durante el siglo pasado, Rusia acusó una vez más a Estados Unidos de estar incursionando una 'Guerra Proxy' contra el Kremlin, utilizando el latente conflicto en suelo ucraniano.



Fue Serguéi Lavrov, ministro de relaciones exteriores ruso, quien abrió el debate, afirmando que la Otán ha entrado en esta guerra, justo en el punto cumbre de la ofensiva de Rusia para intentar tener el control de Mariúpol en Ucrania.



"Almacenes en Ucrania occidental han sido atacados más de una vez (por las fuerzas rusas). ¿Cómo podría ser de otra manera? La Otán, en esencia, está implicada en una guerra con Rusia a través de un proxy (tercero) y está armando a ese proxy. Guerra es guerra", señaló Lavrov en rueda de prensa a finales del mes de abril, cuyas palabras fueron recogidas por agencias internacionales.



El término utilizado por el Ministro dejó en duda a una gran parte de la prensa y la ciudadanía que escuchó con atención las palabras de una de las 'manos derecha' en el gobierno de Vladimir Putin.

¿Qué es la guerra del Proxy?

Según expertos internacionales citados por la BBC, que publicó un artículo sobre este tema, básicamente este tipo de conflicto se presenta cuando dos países combaten, pero en lugar de hacer uso de ejércitos o milicias propias, hacen uso de un tercero, en este caso, Lavrov hace alusión a Ucrania como el 'Proxy' de la Otán.



Basados en esta afirmación, la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron inmersos en muchos conflictos de este estilo, en los que muchas veces aprovechando coyunturas en territorios ajenos, las dos superpotencias apoyaban a una de las partes para también llevar a cabo su lucha.



En este sentido, la forma de combatir en la 'Guerra del Proxy' es con el apoyo armamentístico, ideológico y de tecnologías a los países en cuestión, siempre sin mandar tropas de forma directa, pues esto daría como resultado un intervención directa en el conflicto.

Civiles ucranianos reciben entrenamiento con armas dentro de un cine en Lviv. Foto: EFE

Según Leon Panetta, quien fuese Secretario de Defensa de EE. UU. durante el gobierno Obama, el panorama actual del conflicto en Ucrania la define como "una guerra proxy con Rusia, lo digamos o no".



Hablando para la agencia Bloomberg, Panetta afirmó que "Están proveyendo armas a los ucranianos para ayudarles a combatir la invasión rusa y están reforzando a los países de la Otán para dejar claro que resistirán cualquier invasión adicional de Rusia"





"En la medida en la que Estados Unidos y nuestros aliados están haciendo todo lo que pueden para respaldar a Ucrania en su guerra contra Rusia, puedes decir que esto es el equivalente a una guerra proxy", finalizó.



Aún así, para Joe Biden el panorama no debe ser tomado como tal, y además, en declaraciones recientes enfatizó que es un escenario que quiere plantear Rusia como resultado de desesperación por no cumplir con sus objetivos en Ucrania.



"En lugar de decir que los ucranianos equipados con algunas capacidades para resistir a las fuerzas rusas están haciendo esto, ellos le dicen a su gente que Estados Unidos y toda la OTAN están implicados en eliminar tropas rusas y tanques, etc.", sentenció.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

