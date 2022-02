La decisión de Bielorrusia de eliminar su estatuto de país sin capacidad nuclear es "muy peligrosa", porque permitirá a Rusia instalar armamento atómico en ese territorio, advirtió este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



"Es muy peligroso si comenzamos a cambiar el estatus de países que adquieren capacidad nuclear. Sabemos qué significará para Bielorrusia. Significa que Rusia instalará armas nucleares en Bielorrusia, y es una vía muy peligrosa", dijo Borrell en una videoconferencia con ministros europeos de Defensa.



Los bielorrusos aprobaron el domingo en un referendo un paquete de enmiendas a la Constitución, y que en uno de sus apartados eliminó la mención al país como una zona sin capacidad nuclear.



Este lunes, Borrell mantuvo una videoconferencia con ministros europeos de Defensa para discutir formas de hacer llegar armamento a las fuerzas ucranianas, y la decisión bielorrusa terminó por meterse en la agenda.



"La UE condena enérgicamente la implicación de Bielorrusia en la actual agresión contra Ucrania en los términos más enérgicos posibles", señaló Borrell. Ante esa participación, la UE, que tiene ya sanciones contra Bielorrusia, incluyendo al presidente Alexandr Lukashenko, prepara un nuevo paquete contra las exportaciones a la UE del material de doble uso, el tabaco, la madera, el cemento, el hierro y el aluminio.



Por eso, Borrell condenó lo que denominó un "falso referendo". "Debemos denunciar esa decisión y denunciar la participación de Bielorrusia en la agresión contra Ucrania", dijo el jefe de la diplomacia europea.

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, en reunión sobre situación en la frontera bielorrusa, el 16 de noviembre de 2021. Foto: EFE / EPA

El alto representante añadió que el espacio para el debate público en Bielorrusia "está cerrado y existe un uso generalizado de la desinformación", por lo que "no son las condiciones para un proceso de revisión constitucional democrático".



En la víspera, los ministros europeos de Relaciones Exteriores acordaron liberar recursos del Fondo Europeo para la Paz para ayudar a Ucrania. De esa forma, la Unión Europea autorizó la utilización de 450 millones de euros de ese fondo a la compra y entrega de equipos letales a las fuerzas ucranianas, además de unos 50 millones de euros para combustible y equipos médicos.



La reunión de Borrell con los ministros europeos de Defensa tenía por objetivo "coordinar las acciones que llevan adelante los estados miembros" del bloque en ayuda de Ucrania.



El gobierno de Bielorrusia ya es objeto de sanciones por parte de la UE por su represión a protestas en 2020, y Bruselas se apresta ahora a aplicar nuevas sanciones por permitir que Rusia utilice el territorio bielorruso para atacar a Ucrania.



El domingo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó que las "fuerzas de disuasión" (que incluyen las armas nucleares) se pongan en alerta máxima de combate, un paso que generó una oleada de condenas en Europa.

El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko. Foto: Nikolai Petrov - Belta Pool - Efe

Además, la reforma constitucional aprobada este domingo en Bielorrusia con un 65,16 % de los votos y un 78 % de participación, limita a dos los mandatos de cinco años presidenciales e impide la persecución judicial del actual líder Bielorrusia, Lukashenko.



De esa forma, si Lukashenko decide presentarse de nuevo a la reelección, puede llegar a ocupar la jefatura del Estado hasta 2035, cargo que ocupa desde los últimos 20 años.



"Los cambios propuestos a la constitución le dan a Lukashenko herramientas adicionales para consolidar aún más su poder", aseguró Borrell, que dijo que a día de hoy hay 1.070 "presos políticos" en Bielorrusia, al tiempo que reiteró "el fuerte apoyo" de la UE a una "Bielorrusia independiente, soberana y democrática".

Los países que han expresado su preocupación

La decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de poner en alerta a su fuerza nuclear es un intento de distraer a la población sobre "lo que va mal en Ucrania", dijo este lunes el ministro británico de Defensa, Ben Wallace.



"Esto es sobre todo que Putin pone sobre la mesa (la amenaza) para recordarle a la gente, recordarle al mundo, que tiene una disuasión", agregó el titular de Defensa, y añadió que el Reino Unido también tiene poder nuclear.



"El presidente Putin sabrá que cualquier cosa que implique (el uso) de armamento nuclear tendrá una respuesta igual o mayor por parte de Occidente", puntualizó Wallace.

Rusia tiene 6.500 cabezas nucleares, de las cuales 1.600 han sido desplegadas. Foto: AFP

Por su parte, Suecia pidió que no se ignore el riesgo que existe de un "uso nuclear real" ante el deterioro de la situación de seguridad en Europea por la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania, una inquietud a la que se sumó Finlandia durante la intervención de ambos países en la Conferencia de Desarme de la ONU.



"Frente a la situación actual de seguridad, el riesgo de una nueva carrera armamentista nuclear o de un uso nuclear real no pueden ser ignorados", declaró la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Ann Linde.



"Las armas nucleares son un riesgo para todas las naciones y una detonación tendría consecuencias humanitarias catastróficas. Tenemos el interés común de reducir el riesgo de cualquier uso nuclear intencionado o no", dijo el embajador para el control de armas de Finlandia, Jarmo Viinanen.

Por último, el ministerio de Exteriores de Francia alertó este lunes de que la reciente eliminación de la neutralidad nuclear en la Constitución de Bielorrusia -crucial socio de Moscú en la invasión de Ucrania- crea "una nueva fuente de inestabilidad e incertidumbre" en el continente europeo.



"Esta reforma sucede en un momento de máxima crisis por la agresión militar rusa contra Ucrania, sin ningún tipo de justificación, y en la que Bielorrusia participa directamente", denunció en un comunicado Exteriores, que refuerza el mensaje difundido este lunes por la UE.



"Junto con nuestros socios de la OTAN, nos reservamos el derecho de adoptar las medidas necesarias para adaptarnos a esta nueva situación estratégica", señaló el Quai d'Orsay, sin ofrecer más detalles.



Para abordar la situación del conflicto, Francia participará esta tarde en una videoconferencia con los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, Polonia y Rumanía, así como con representantes de las instituciones europeas y de la OTAN. La Bielorrusia del líder autoritario Aleksandr Lukashenko está desempeñando un papel trascendental en

REDACCIÓN INTERNACIONAL*Con información de EFE y AFP

