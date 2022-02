En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero tras un sorpresivo anuncio televisivo del presidente Vladímir Putin, se han conocido imágenes de lo que se vive en medio de la tensión bélica.



Son miles las familias tratando de buscar refugio en los sistemas de metro de ciudades principales, haciendo extensas filas de carro intentando evacuar e intentando salir de las principales ciudades del país.

Ese no es el caso de Natalia Gaviria, una caleña de 23 años que reside en Ucrania, precisamente en su capital, Kiev.

La joven sorprendió al panel de la emisora 'Blu Radio', ya que con toda tranquilidad aseguró que por ahora no tiene intenciones de abandonar el país, el cual está siendo invadido y bombardeado por soldados rusos.

“Nos levantamos con alarmas. Nuestros amigos ucranianos nos explicaron que esas alarmas no sonaban hace mucho tiempo. (…) Se suspendieron actividades, por ejemplo, en mi trabajo me escribieron que preferiblemente no saliera, que me quedara en casa”, fueron sus palabras en la entrevista.



Asegura que en la zona en la que vive hay mucho tráfico y a veces se escuchan ambulancias. Además, hay mucha gente en las calles y, en su criterio, no es normal en esta época invernal. Aun así, aseveró que la situación en el sector en el que se encuentra es normal y que no hay ejército ni enfrentamientos bélicos.

¿Por qué no se iría de Ucrania?

Gaviria, quien trabaja en una empresa de marketing digital, y su esposo tienen una vida estable en Kiev, ya que ambos tienen empleo.

Edificio residencial afectado en la calle Koshytsa, un suburbio de la capital ucraniana de Kiev. Foto: AFP

Según dijo a la emisora anteriormente mencionada, volver a Colombia no está en sus planes porque llegaría a buscar trabajo y a "empezar de cero". Además, resaltó que el país no está pasando por el mejor momento.

Eso sí, contó que la Embajada de Colombia en Polonia la contacto para brindarle información y ayuda, en caso de que decida salir del país, cosa que ella no quiere por ahora.



“Si llego a ver algo grave si me iría a otro país. (...) De momento, según la información que tengo, los vuelos siguen autorizados y si se cancelan tocaría vía terrestre”, explicó.



Como los locutores estaban impresionados por la tranquilidad con la que se tomó la invasión, le reportaron que estaban llevando a cabo enfrentamientos en norte de la ciudad. Recordemos que las fuerzas rusas lograron ingresar a Kiev desde la mañana de este viernes.

