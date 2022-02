El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves 24 de febrero una ‘operación militar especial’ en la región de Donbass, en Ucrania. En las últimas horas, los periodistas y los ciudadanos ucranianos han reportado explosiones y ataques por todo el país.



(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

Entre ellos está el ‘youtuber’ mexicano Alex Tienda, quien se encuentra en Ucrania y documentó por medio de sus historias de Instagram los primeros bombardeos en la cuidad de Kiev.



Tienda mostró cómo, sobre las 5:07 de la mañana del país, comenzaron a escucharse los bombardeos. Seguido a esto, documentó cómo tiene que salir del edificio en el que estaba y comentó que, como él, varias personas han corrido a las calles buscando un lugar para refugiarse.



“Amigos ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy. Están bombardeando. Se escucharon disparos cerca de la ciudad y se escucharon dos explosiones ahorita”, comentó Tienda en sus historias de Instagram.

También añadió: “Ya están los medios oficialmente. Está ciudad está bajo ataque. Se escucharon algunas explosiones y disparos a la distancia”.



Además por su cuenta de Twitter, el ‘influencer’ ha comentado lo que está viviendo en estos momentos: “Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en un sótano con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones.”



Tienda se encontraba terminando una entrevista con el medio “CNN” en español cuando escuchó el primer bombardeo. Al medio le contó cómo los ucranianos afrontan la situación de tensión con Rusia.



Aseveró que los ucranianos viven una vida plena y que prefieren no leer noticias ya que, según él, llevan 8 años escuchando sobre el conflicto y ya están cansados.

El creador de contenido subió un video a su canal de YouTube el pasado 23 de febrero. En este explicaba a sus seguidores los problemas diplomáticos que tienen con Rusia.



No es la primera vez que Alex Tienda enfrenta una situación como esta, ya que se ha dedicado a documentar las duras realidades que enfrentan en países como Afganistán y Corea del Norte.



Por último, el 'youtuber' se encuentra bien y dice que el plan es moverse a otra ciudad para estar seguro. Señala que las calles y los trenes están bloqueados. Además asegura que no ser ucraniano lo favorece porque en sí Rusia no tendría problemas con él.

