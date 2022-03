El Reino Unido ha puesto sobre la mesa la posibilidad de expulsar a Rusia de dicha instancia supranacional en respuesta a la invasión de Ucrania. ¿Es posible? ¿Cuáles son los obstáculos para ello? El Comercio charló con el internacionalista y profesor de la PUCP Óscar Vidarte sobre la opción de tal aislamiento.



(Lea: Video: diplomáticos boicotean el discurso del canciller ruso en la ONU)



Es como tener a un “zorro cuidando el corral de las gallinas”. Esa es la imagen que toma “El País” para describir la paradoja de que Rusia -que viene atacando a Ucrania- presida actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU.



(Le puede interesar: Rusia - Ucrania: ¿Qué se va a tratar en las negociaciones?)

(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO.)

Es tanta la indignación y enorme el sinsentido que, durante el discurso grabado de este martes 1 del canciller ruso Serguéi Lavrov en la Conferencia de Desarme, casi todos los representantes de las naciones se retiraron de la sala. Solo quedaron los delegados de Venezuela, Siria, Yemen y Túnez.



Similar situación se vivió durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos: cuando tomó la palabra Lavrov, los diplomáticos abandonaron el lugar.



Por eso es que no sorprende que el Reino Unido haya afirmado que está dispuesto a barajar la opción de “expulsar a Rusia de su banca como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.



“Lo que podemos decir es que queremos ver a Rusia aislada diplomáticamente y consideraremos todas las opciones para conseguirlo”, sostuvo un vocero del gobierno de Boris Johnson.

Facebook Twitter Linkedin

Serguéi Lavrov, en discurso en el Consejo de Derechos Humanos mientras representantes de los Estados asistentes abandonaron la sala. Foto: EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

¿Qué tan viable es esa opción?

El portal ABC trae a colación una leguleyada: “Si alguien ojea la Carta de Naciones Unidas -el tratado internacional que es, en esencia, la constitución de esta organización internacional- y avanza hasta el artículo 23 comprobará que Rusia no está entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.



“Los cinco países que tienen ese asiento inamovible en el órgano de poder de la ONU son EE.UU. China, Francia, Reino Unido… y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la extinta URSS”.



Sin embargo, cuenta ABC, “la realidad política de la ONU” impediría expulsar a Rusia. ¿Por qué? El veto. Así lo explica el analista internacional Óscar Vidarte: “Es muy difícil que esto suceda”.



“Hay quienes señalan algunos artículos de la Carta de las Naciones Unidas porque allí se habla de la posibilidad de expulsar a un miembro de la organización. Pero de eso se encarga la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y, evidentemente, Rusia vetaría cualquier iniciativa de ese tipo”.



Vidarte también hace referencia a la leguleyada citada por ABC. “Es un argumento que jurídicamente se cae con facilidad. En el derecho internacional hay algo que se llama sucesión del Estado, y Rusia es justamente la que sucede a la Unión Soviética”.

El veto, un gran obstáculo

Una de las principales críticas a las Naciones Unidas es el derecho a veto, que sigue siendo una gran piedra en el zapato en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad. FACEBOOK

TWITTER

Hay quienes consideran que, si el recurso del veto se sustenta en la Carta de las Naciones Unidas, habría que ver la forma de cambiar el documento.



Sin embargo, la solución no es tan sencilla. Para hacerlo, cuenta Vidarte, se necesita la aceptación de los cinco miembros permanentes, entre los que se ubica Rusia. No es difícil imaginar su voto.



Pero no es ninguna novedad. El especialista recuerda que, recientemente, Estados Unidos vetó cualquier resolución contra Israel, que utilizó fuerzas bélicas al margen del derecho internacional. O cuando ellos mismos invadieron Irak.



“En las dinámicas mundiales que implican grandes problemas en materia de seguridad y en las que, además, están involucradas las potencias, la ONU simplemente responde con la inacción debido al derecho al veto”.



El primer país expulsado por la ONU fue Yugoslavia. En setiembre de 1992, y a sugerencia del Consejo de Seguridad, una amplia mayoría de la Asamblea General expulsó al país que “tras su desintegración en varios Estados ocupaban los serbios”.



Según “El País”, antes de Yugoslavia, Sudáfrica sufrió “un castigo internacional similar”: “En 1974 se suspendieron las credenciales de los diplomáticos de Pretoria, pero el país siguió siendo miembro”.

JUAN DIEGO RODRÍGUEZ

EL COMERCIO (GDA)

PERÚ

Más noticias del mundo

- La amenaza nuclear de Vladimir Putin: ¿un peligro falso o real?

- Exreina fue encontrada sin vida, tras hablar sobre suicidio en sus redes



- Nicolás Maduro ratifica 'firme apoyo' a Rusia en conversación con Putin