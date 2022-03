El jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en la Federación de Rusia, Markus Ederer, afirmó este jueves que las autoridades rusas debaten sobre la posibilidad de utilizar armas nucleares de forma “táctica”, con el objetivo de desescalar el conflicto causado por la invasión de Ucrania.



“En los círculos correspondientes se debate sobre utilizar armamentos nucleares tácticos, no es el ‘armagedón’ nuclear, sino demostrar que si el enemigo continúa sus avances, el armamento nuclear es una opción”, indicó Ederer durante una comparecencia en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.



Ederer se refirió a la posible amenaza de armas atómicas por parte del régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, y dejó claro que la UE no tiene “agentes de inteligencia” que puedan proporcionar esa información, aunque sí apuntó a que se ha producido un “cambio en la formulación de la estrategia de seguridad rusa”.



“Un dispositivo nuclear se puede utilizar para parar un ataque convencional sobre Rusia. Es una doctrina de escalar para desescalar el conflicto”, subrayó, al tiempo que dejó claro desconocer si eventualmente se va a recurrir al poder atómico en esta crisis.



“No sé si las armas nucleares se van a utilizar, no estoy diciendo eso especialmente ahora en el contexto actual”, puntualizó. El embajador comunitario reconoció que a veces le preocupa “el lenguaje que utilizamos” al hablar de “guerra económica” por las sanciones que la UE ha impuesto a Rusia.



“Las percepciones también afectan a la realidad y hay percepciones que pueden fomentar la idea de que estamos en guerra con Rusia, y esto puede ser una justificación para continuar avanzando”, advirtió.



El diplomático europeo avisó asimismo de que “tal vez no hayamos alcanzado la última fase de la escalada”. “El Kremlin sigue una trayectoria de escaladas y yo no creo que estas conversaciones de paz formen parte de un plan por el que prevalezca la diplomacia”, dijo sobre las negociaciones entre delegaciones de Rusia y Ucrania.



Explicó que “la agresión rusa está paralizada hasta cierto punto pero, debido a su superioridad, los rusos alcanzarán algunos de sus objetivos”.



“El presidente ruso no está dispuesto a verse perdedor en el campo de batalla, así que la cuestión es cómo salir de esta dinámica de escaladas. Lo que observamos ahora es lo que se califica como dominación de la escalada”, indicó, y agregó que “en nuestra mentalidad europea no deberíamos subestimar el grado de escalada al que está dispuesto a llegar el presidente ruso".



Ederer aludió asimismo a intervenciones de eurodiputados sobre la posibilidad de “tratar de influir en la actitud rusa”.



“No se nos da demasiado bien eso y tampoco creo que el Kremlin se vaya a dejar influir por nosotros”, reconoció, y agregó que “ya cometemos algunos errores”. Por ejemplo, lamentó que algunos Estados miembros hayan dejado de expedir visados a ciudadanos rusos y pidió “revisar” esa situación y tener en cuenta también a “los estudiantes, el segmento de población que busca la información por internet y no por los medios oficiales”.



“Hay universidades europeas que han empezado a expulsar a sus estudiantes rusos. Eso es un craso error. Lo que habría que hacer es extender el programa Erasmus de forma masiva, invitar a las nuevas generaciones para que vean cómo vivimos y cómo pensamos”, defendió.



Sobre la violación del espacio aéreo de Suecia por cuatro aviones de combate rusos, Ederer indicó que se trata de “un patrón muy común el que está utilizando Rusia en este caso para escalar el conflicto y dominar”.

El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP

Rusia denuncia que Ucrania trabajaba para conseguir la bomba atómica

El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, denunció que Ucrania trabajaba en la fabricación de una bomba atómica.



"Según datos del Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania conservó (de la Unión Soviética) el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ello que Irán o Corea del Norte.



Es más, según datos de inteligencia del SVR, Ucrania trabajaba en esa dirección", afirmó en un comunicado. Según Narishkin, no solo Rusia estaba al tanto de esto, sino también Estados Unidos.



"Sin embargo, ellos no solo no ponían obstáculos a estos planes, sino que estaban listos para darle un espaldarazo a los ucranianos, con la esperanza de que los misiles ucranianos con ojivas nucleares apuntarían no a Occidente, sino al este", denunció.



(En otras noticias: Amenaza nuclear por guerra pesa sobre 'toda la humanidad', dice la ONU)



El jefe del SVR aseveró que Occidente busca imponer a Rusia un bloqueo económico, informativo y humanitario con el fin de destruirla. "Se han quitado la máscara. Occidente no solo trata de rodear a Rusia con un nuevo 'telón de acero'.



Se trata de intentar destruir nuestro Estado, su 'cancelación' como suelen decir ahora los medios tolerantes liberal-fascistas", añadió.



Narishkin indicó que "como ni Estados Unidos ni sus aliados tienen ni la posibilidad ni el coraje de intentar hacerlo abiertamente y en un enfrentamiento honesto político-militar, intentan imponer vilmente un bloqueo económico, informativo y humanitario".



"Lo más repulsivo es que todo esto se hace bajo eslóganes engañosos sobre la necesidad de proteger la soberanía de Ucrania y la seguridad europea", constató.



Algo que los políticos y expertos occidentales definen como "una nueva guerra fría", pero que, en opinión de Rusia -señaló- "ya es una guerra bastante caliente".



EFE

