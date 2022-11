Miles de soldados ucranianos están concentrados en el frente sur de la invasión rusa, al norte y al noreste de la estratégica ciudad de Jersón, capital de la provincia del mismo nombre, una de las cuatro regiones que Rusia ocupó al inicio de la guerra. El avance de los soldados del presidente Volodimir Zelenski, que se desarrollaba rápido a fines de septiembre, se ha ralentizado por las lluvias otoñales que han anegado los suelos y por los bombardeos rusos sobre las líneas del avance ucraniano.



(Además: ¿Magnates rusos reniegan de su ciudadanía? El Kremlin habla de la polémica)

El comando militar ruso ha evacuado a decenas de miles de habitantes de la ciudad, así como a sus autoridades, y los ha desplazado en planchones y barcos hacia la otra orilla del río. Aún no es claro si se trata de un paso previo al abandono de Jersón por parte de Rusia o si, evacuados los civiles, los rusos concentrarán a sus militares en esa urbe para resistir a sangre y fuego hasta que la llegada de lo más duro del invierno paralice las operaciones.



Para Vladimir Putin sería un enorme golpe militar y de desprestigio perder la única capital provincial que sus tropas han podido controlar en los ocho meses que lleva la guerra.



(Siga leyendo: Rusia pide a Ucrania acuerdos para la exportación de cereales)



La lentitud del avance preocupa a Kiev: Zelenski sabe que corre contra el reloj y que, en cualquier momento, el apoyo de los gobiernos occidentales puede comenzar a flaquear. Primero, por el casi seguro triunfo de los republicanos –muchos de ellos reacios al apoyo irrestricto a Ucrania– en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, la semana entrante. Y segundo, por las disputas cada vez más evidentes entre los líderes europeos en torno al manejo de la crisis económica agravada por la guerra, en especial en el campo energético.



Desde inicios de septiembre, las tropas ucranianas, apoyadas en armas, municiones, inteligencia y hasta entrenamiento por Occidente, han cambiado el rumbo de la guerra y recuperado cerca del 12 por ciento del territorio ocupado por los rusos este año, incluida una treintena de ciudades. Pero a corto plazo, la llegada del invierno, y a mediano, el riesgo de un freno importante de la ayuda occidental pueden poner al gobierno de Zelenski en serias dificultades: su economía está muy golpeada y la infraestructura eléctrica viene de sufrir lo peor de los bombardeos, de manera que hasta un tercio del país carece de un servicio vital para el invierno.



(Puede leer: El suministro de agua y electricidad se reanudó en Kiev, según su alcalde)

Facebook Twitter Linkedin

Ucrania acusó a Rusia de intentar aterrorizar a la población de Jersón organizando la evacuación con "mensajes falsos" sobre ataques. Foto: Sergey Kozlov. EFE

Cambios en Washington



Desde cuando Joe Biden le ganó la presidencia a Donald Trump hace dos años, sus compañeros demócratas han dominado la Cámara de Representantes, con una mayoría absoluta de 221 de las 435 curules. Pero para la votación de este martes, las proyecciones de las encuestas apuntan a que la oposición republicana se adueñe de entre 230 y 240 sillas, y deje a los demócratas con apenas 200.



En el Senado, los republicanos ya tienen 50 de las 100 curules, contra 48 de los demócratas y dos independientes. El martes, 34 de esas sillas van a ser renovadas, y los republicanos pueden aumentar su ventaja y consolidarla con 52 o 53 curules, lo que dejaría a Biden con las manos amarradas para muchas de sus iniciativas, entre ellas el apoyo a Ucrania.



(Lea también: El 'enemigo número uno' de Putin revela la mayor debilidad del presidente ruso)



La representante republicana Lauren Boebert, una de las más duras críticas de Biden, se ha opuesto a nuevos aumentos de la ayuda a Ucrania, que este año suma más de 18.000 millones de dólares en materia militar y de seguridad, sin contar con otros apoyos multimillonarios en alimentos, asistencia médica y auxilio a refugiados. “Biden tiene que entender que somos Estados Unidos de América y no un cajero automático”, escribió Boebert hace pocos días en su cuenta de Twitter.



No todos los republicanos piensan igual que ella, aunque entre los ya elegidos y los que pueden llegar hay muchos que ocultan mal su admiración por Putin. En todo caso, es muy probable que, en el futuro, buena parte de la bancada republicana ponga reparos al apoyo a Kiev.

Joe Biden tiene que entender

que somos Estados Unidos de América y no un cajero automático. FACEBOOK

TWITTER

En el bando demócrata también hay dudas en cuanto a seguir sosteniendo a Ucrania. La representante Pramila Jayapal, de Seattle, en el estado de Washington, y la muy conocida representante neoyorquina Alexandra Ocasio-Cortez, integrantes del ala izquierdista de los demócratas, firmaron hace pocas semanas, con otros 28 congresistas de la misma corriente, una carta donde instaban al presidente Biden a reconsiderar su postura estratégica sobre la guerra en Ucrania.



(Además: Suspenden a exministro británico por participar en un 'reality show')



En la misiva, pedían “redoblar los esfuerzos en la búsqueda de un marco realista para el alto el fuego”, sugerían “incentivos para finalizar las hostilidades” y proponían un cierto “relajamiento de las sanciones contra Putin. La carta, filtrada por asesores de la congresista Jayapal, fue retirada horas más tarde ante la ola de críticas que despertó entre muchos demócratas. Pero quedó en evidencia que para seguir con su apoyo a Zelenski, Biden no solo encontrará opositores entre los republicanos, sino también entre decenas de congresistas demócratas.

Consenso debilitado

Desde 1951, cuando el canciller alemán, Konrad Adenauer, y el ministro francés de Relaciones Exteriores, Robert Schuman, apadrinaron la firma del acuerdo que creaba la Comisión Europea del Carbón y del Acero, que dio paso a la Comunidad Económica Europea, y luego a la Unión Europea, el eje entre Alemania y Francia ha sido el gran motor de la unidad en el Viejo Continente. La sociedad entre París y Berlín seguía dictando la agenda de la UE en los años recientes, gracias a la excelente relación entre el presidente Emmanuel Macron y la ya excanciller Angela Merkel.



Cuando el gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y ecologistas, liderado por Olaf Scholz, asumió funciones en Berlín, todo indicaba que el eje se mantendría. De hecho, cuando Rusia invadió Ucrania en febrero, la UE respondió con firmeza en apoyo a Kiev, y por algunas semanas, Macron y Scholz dieron la impresión de tocar la misma partitura.



(Además: Brasil: Bolsonaro no habla de victoria de Lula, pero abre camino a la transición)



Pero las notas disonantes no tardaron en aparecer. Alemania, el país más afectado entre los grandes de la UE por el corte en el suministro del gas ruso, comenzó a diferir con Francia en el manejo de la crisis energética y Scholz fue acusado de tomar medidas sin consultar con sus socios. La semana pasada almorzaron en el Palacio del Elíseo, en París, pero de la entrevista no salió siquiera una declaración conjunta.



Más allá de esos desencuentros, aunque de dientes para afuera los líderes europeos mantienen un discurso unificado de respaldo a Ucrania, los graves problemas económicos que la guerra ha producido o agravado (altos precios de la energía, la más alta inflación en 40 años, escasez de materias primas para la industria, freno del crecimiento) están obligando a cada gobierno a buscar soluciones a los problemas domésticos antes que a resolver los muy graves que vive la patria de Zelenski que, por demás, no hace parte de la UE.



(Siga leyendo: Netanyahu gana elecciones en Israel con mayoría para gobernar, según sondeos)



Los nuevos gobiernos de derecha en Italia y Suecia no han cambiado el discurso con el que sus antecesores condenaban la invasión rusa. Pero muchos analistas en Europa creen que eso es solo cuestión de tiempo. Aunque en su primera alocución como jefa de Gobierno, la líder derechista Giorgia Meloni sostuvo que bajo su mando Italia no cedería “ante el chantaje de Putin” en materia energética, algunas de sus frases despertaron inquietud.

Facebook Twitter Linkedin

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Foto: efe

Primero advirtió que, por cuenta de la guerra, su país debía prepararse para los tiempos más “difíciles desde la Segunda Guerra Mundial”. Y segundo, aseguró que Italia haría sentir su voz y que no se dejaría poner bajo la vigilancia de otros gobiernos de la región, en referencia a la costumbre alemana de ponerles condiciones a sus vecinos cuando piden apoyo del Banco Central Europeo.



Meloni se reunió en Roma con el presidente Macron, horas después de que el mandatario francés también enviara señales a Kiev. Al intervenir en un foro sobre paz, Macron habló de la guerra y aseguró que “una paz es posible en un momento dado, en función de la evolución de las cosas, y cuando el pueblo y los líderes ucranianos lo hayan decidido”.



“El presidente dejó en claro que esto será cuando Kiev decida”, le dijo a EL TIEMPO una fuente del Gobierno francés. Pero también reconoció que esas palabras de Macron le ponen “una cierta presión a Zelenski” ya que le sugieren que no es sensato esperar a que Ucrania recupere por vía militar todo el territorio invadido por los rusos, algo que sería enormemente demorado y muy costoso en vidas y en recursos económicos.



(Lea también: Terror en Ecuador: ataques con explosivos en Guayaquil, ¿qué se sabe?)



El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, también habló hace pocos días sobre negociaciones de paz. Al reiterar el apoyo de la Alianza Atlántica a Ucrania, sostuvo que el objetivo de la ofensiva militar iniciada en septiembre por Kiev es que el gobierno de Zelenski llegue fortalecido a una eventual mesa de diálogo para lograr un resultado “aceptable”. “La mayoría de las guerras termina en la mesa de negociación –agregó Stoltenberg–, y sabemos que lo que Ucrania puede conseguir en esa mesa depende totalmente de su fuerza en el campo de batalla”.



Zelenski sabe que en Europa estas reflexiones ganan terreno día tras día y por eso sigue con atención y sentido de la urgencia el avance de sus tropas hacia la ciudad de Jersón. El jefe de la inteligencia ucraniana, Kyrylo Budanov, asegura que Jersón caerá “a fines de noviembre”. Derrotar allí a los rusos antes que el invierno congele la guerra dejaría a Kiev mejor ubicada para exigir a Occidente que no le pierda la fe y, eventualmente, para hacer caso a la insinuación de Macron y sentarse a la mesa de negociaciones en una posición de relativa fuerza. Todo eso, claro, si Putin se aviene a una negociación, algo que nadie puede dar por seguro.

MAURICIO VARGAS LINARES

PARA EL TIEMPO