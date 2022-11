La Comisión Europea presentó este miércoles opciones para garantizar que Rusia rinda cuentas por las "atrocidades" y los "crímenes" cometidos en la guerra en Ucrania, así como para crear una nueva estructura para gestionar activos rusos públicos congelados e inmovilizados, invertirlos y utilizar los ingresos para reconstruir el país destrozado por la agresión.



(Además: ¿Por qué Francia podría sufrir serios apagones? / Análisis de Mauricio Vargas)

"Rusia debe pagar por sus horribles crímenes", afirmó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, en un vídeo y en un tuit, en que el que aseguraba que la Unión Europea ayudará "a establecer un tribunal especializado para juzgar los crímenes de Rusia" y, con sus socios internacionales, se asegurará de que Moscú "pague la devastación que causó, con los fondos congelados de los oligarcas y los activos de su banco central".

Rusia debe pagar por sus horribles crímenes. FACEBOOK

TWITTER

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este martes a crear un tribunal especial para que "cada asesino ruso reciba el castigo merecido" en la Corte Penal Internacional (CPI).



(Puede leer: ¿Cuáles son las promesas verdes que facilitarían acuerdo de la UE con Mercosur?)



Zelenski lamentó en su habitual discurso nocturno que "los instrumentos jurídicos internacionales disponibles no son suficientes para la justicia".



"Incluso en la Corte Penal Internacional todavía es imposible llevar ante la justicia a los más altos líderes políticos y militares de Rusia por el crimen de agresión contra nuestro estado, por el crimen principal. El crimen que dio origen a todos los demás crímenes de esta guerra, y no solo después del 24 de febrero, sino también a partir de 2014. Fue entonces cuando empezó todo", dijo.



(Siga leyendo: Rusia y China realizan patrullas aéreas conjuntas en región de Asia- Pacífico)

Facebook Twitter Linkedin

Volodimir Zelenski. Foto: AFP

Justicia internacional

La UE quiere que los responsables rusos por crímenes de guerra, de lesa humanidad y por la agresión a Ucrania sean juzgados, aunque reconocen la dificultad jurídica para lograrlo.



El Ejecutivo de Von der Leyen remitió este miércoles a los Estados miembros de la UE un documento con diferentes caminos en ese laberinto legal, que en primer lugar pasaría por investigar y juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que Bruselas atribuye a Moscú, apoyándose en la Corte Penal Internacional (CPI), que no reconoce Rusia.



(Además: El plan que tendría Putin para utilizar 'el invierno como arma de guerra)



Si la Fiscalía de esa corte internacional con sede en La Haya puede "construir casos sólidos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio", los sospechosos podrían ser "entregados a la CPI tras la emisión de órdenes de arresto".



Resulta improbable que Moscú entregue a ningún sospechoso y, en cualquier caso, la CPI "no podía enjuiciar a los principales líderes rusos durante la duración de su cargo" al gozar de inmunidad.



Otra posibilidad sería hacer que Rusia rindiera cuentas por los citados crímenes a través de investigaciones abiertas en 14 Estados miembros de la UE, en especial en los que cuenten con jurisdicción penal sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.



Más complicado aún de perseguir es el "crimen de agresión", que es un crimen cometido por la más alta dirección política y militar, y no puede ser perseguido por la CPI.



(Además: El futuro incierto del último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia)



Solo podría juzgarlo si existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o si Rusia ratifica el Estatuto de Roma sin objetar a ese punto.



Por ello, la Comisión propone vías alternativas: un tribunal internacional especial e independiente basado en un tratado multilateral o un tribunal híbrido especializado integrado en un sistema de justicia nacional con jueces internacionales. Para ambos sería esencial un fuerte respaldo de la ONU.

Facebook Twitter Linkedin

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: EFE

Compensar los daños

La UE ha congelado activos privados rusos por valor de 18.900 millones de euros como consecuencia de los diferentes paquetes de sanciones adoptados por su ataque a Ucrania, mientras que hay 300.000 millones de dólares (unos 289.000 millones de euros) de reservas del Banco Central Ruso inmovilizadas entre los países de la UE y sus socios del G7 -Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido-.



La legislación europea no permite confiscar los activos congelados salvo que estos estén ligados a la comisión de un delito, por lo que Bruselas lleva meses explorando cómo facilitar esta confiscación y propuso que las violaciones de las sanciones europeas pudiese considerase un delito, algo que fue aprobado esta misma semana.



(Además: Parlamento ruso aprueba una ley que prohíbe la propaganda LGTB+)



Sobre esta base, la Comisión prevé presentar el viernes una propuesta de directiva para confirmar este delito y fijar las penas asociadas, que se vincularía a la directiva para reforzar la recuperación y confiscación de fondos, presentada en mayo y pendiente del visto bueno de los Veintisiete.



Esta planteó dar más poderes a las autoridades nacionales para confiscar bienes, facilitar la confiscación aunque no haya una condena al propietario de los activos; y ampliar los delitos que pueden desembocar en la confiscación, incluyendo la participación en organizaciones criminales que trafiquen con armas, personas o bienes culturales, entre otros.



Por otra parte, Bruselas plantea posibles opciones para canalizar los réditos que se podrían obtener de los activos rusos confiscados a la reconstrucción de Ucrania, ya sea transfiriéndolos a un fondo o el presupuesto de la Unión Europea o creando un instrumento internacional para la gestión de estos activos de manera temporal.



(Puede leer: Implicaciones de que la Eurocámara declare a Rusia país promotor del terrorismo)



Esto permitiría tener unos ingresos "estables y predecibles" para la reconstrucción de Ucrania, pero requeriría crear instrumentos financieros "preferiblemente a nivel internacional", dice Bruselas.



La idea sería usar este sistema de forma temporal, por ejemplo hasta que se logre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, puesto que la legislación internacional prevé que los activos tienen que ser devueltos a su propietario, en este caso Moscú, una vez que las sanciones sean levantadas.



Bruselas no tiene una estimación del valor de los activos líquidos que podrían ser transferidos a ese potencial fondo, un cálculo para el que requiere la colaboración de Estados miembros, bancos centrales nacionales y socios internacionales, explicaron fuentes comunitarias.



En este sentido, el documento de ideas del Ejecutivo comunitario, insiste en que como primer paso debe reforzarse la identificación y el seguimiento de los activos congelados, así como la información que los Estados proporcionan sobre la situación en su territorio.

EFE