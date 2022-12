Las autoridades ucranianas denunciaron este 24 de diciembre que en la ciudad de Jersón, al sur del país, han muerto cinco civiles a consecuencia de un ataque ruso, que se suman a las cinco víctimas registradas el pasado viernes en la región.

El sábado por la mañana, en Nochebuena, en la parte central de la ciudad. Esto no son instalaciones militares, ésta no es una guerra que sigue las reglas

El "Estado terrorista" sigue bombardeando a la población civil de Ucrania, afirmó en referencia a Rusia el vicepresidente de la oficina presidencial, Kyrylo Tymoshenko, en su canal de Telegram.



"Jersón. El sábado por la mañana, en Nochebuena, en la parte central de la ciudad. Esto no son instalaciones militares, ésta no es una guerra que sigue las reglas", agregó, en una publicación acompañada de fotografías que muestran coches en llamas y personas que yacen en el suelo.



Poco después publicó otro mensaje en el que informaba que por el momento el ataque ha dejado cinco muertos y una veintena de heridos.



En el día de ayer, las fuerzas rusas ya habían bombardeado en 74 ocasiones el territorio de la región de con fuego de artillería, lanzacohetes múltiples, morteros y tanques, según informó en su cuenta de Telegram el jefe de la administración militar de esa provincia, Yaroslav Yanushevich.

(Siga leyendo: Médico colombiano, condenado en Rusia por medicamento contra la somnolencia).

"El Ejército ruso mató a cinco civiles en la región de Jersón y 17 personas resultaron heridas con distintos niveles de gravedad", afirmó Yanushevich.



"Entre los heridos hay una niña de seis años. La chica fue llevada al hospital con múltiples heridas de metrallla. La niña se encuentra grave", concluyó.

