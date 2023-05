Rusia aseguró este martes que “aplastó” con su fuerza área y su artillería a un grupo de combatientes que incursionó desde Ucrania hacia la región fronteriza rusa de Belgorod. Se trata de la incursión más grave de soldados pro-ucranianos en suelo ruso desde el inicio del conflicto.



Las autoridades establecieron que combatientes provenientes de Ucrania atacaron el lunes varias localidades de la región de Belgorod, con tiros de artillería y de drones que, según las autoridades rusas, obligaron a los habitantes a huir.



El Kremlin expresó su "profunda preocupación" e instó a redoblar "esfuerzos" para impedir esas incursiones, que se suman a una serie de ataques en suelo ruso, en momentos en que Ucrania prepara una ofensiva de envergadura.



Lo que llama la atención de este episodio, además, es que las incursiones fueron realizadas por soldados nacidos en Rusia, pero que se han manifestado abiertamente contra el Kremlin. Uno de estos movimientos es la llamada Legión Libertad para Rusia.



Poco después de conocerse la incursión, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró en su parte diario de guerra que los militares rusos habían rodeado y aniquilado a las formaciones armadas nacionalistas que ingresaron en los territorios rusos.



"El resto de los nacionalistas fueron repelidos al territorio de Ucrania, donde los bombardeos [...] continuaron hasta su eliminación total", agregó el ministerio, que afirmó que "más de 70 terroristas ucranianos" fueron abatidos.

Esta información no pudo ser verificada por el momento por las agencias internacionales que hacen presencia en la zona.



Poco después, el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, anunció el levantamiento del régimen "antiterrorista" decretado la víspera.



La medida es una herramienta jurídica que da poderes ampliados a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo operaciones armadas, efectuar controles entre la población y realizar evacuaciones, que se utilizó en Chechenia de 1999 a 2009.



No obstante, el grupo de voluntarios destacó que el ataque en Bélgorod del lunes "echó por tierra una vez más el mito de que los ciudadanos rusos están seguros y Rusia es fuerte", al no descartar futuras acciones.



Estos ataques ponen bajo la lupa cuáles son los principales combatientes rusos que están del lado de Ucrania. A continuación, le explicamos cuáles son estos grupos y qué se sabe de ellos.

Cuerpo de Voluntarios Rusos

El Cuerpo de Voluntarios Rusos es una formación paramilitar fundada en agosto de 2022 por el ruso Denís Nikitin e integrado por ultranacionalistas, la mayoría de los cuales ha combatido desde 2014 como parte del batallón ucraniano Azov.



Esta organización tiene como principio fundamental la intolerancia hacia cualquier tipo de colaboración con los herederos del régimen soviético, incluido el presidente Vladímir Putin, que, según ellos, busca "aniquilar a los rusos como etnia".



Se declaran herederos del movimiento de emigrantes rusos "Idea Blanca" creado en la década de 1930 por el emigrante Víctor Lariónov, enemigo acérrimo del Gobierno bolchevique.



Según diversos medios, en 2022 el Cuerpo de Voluntarios Rusos participó en combates en las regiones ucranianas de Zaporiyia y Donetsk. Sin embargo, ganaron relevancia mediática tras dos ataques contra la región rusa de Briansk en marzo y abril de 2023, y el más reciente en la región de Bélgorod, donde tomaron varias localidades.

La batalla de Bajmut es una de las más duras y largas de la guerra en Ucrania a la fecha. Foto: AFP

Legión Libertad para Rusia

La Legión Libertad para Rusia fue conformada en marzo de 2022, poco después del inicio de la campaña rusa en Ucrania con desertores de las Fuerzas Armadas de Rusia, así como emigrantes rusos y bielorrusos sin experiencia militar.



Esta formación, que tiene como objetivo "repeler la agresión rusa en Ucrania y derrocar el régimen de Vladímir Putin", cuenta con dos batallones, y ha participado tanto en combates en el este del país como en actos de sabotaje en territorio ruso.



Entre sus integrantes se encuentra el exvicepresidente del banco ruso Gazprombank, Igor Volobúyev, de origen ucraniano, quien se unió a la formación en junio de 2022, tras abandonar Rusia.



La legión protagonizó, junto al Cuerpo de Voluntarios Rusos, la incursión del 22 de mayo en la región de Bélgorod.

Soldados rusos y drones. Foto: EFE

Ejército Nacional Republicano

El Ejército Nacional Republicano (NRA, siglas en ruso), que adoptó su nombre del IRA irlandés, labró su fama en los primeros meses de la guerra en Ucrania con varios ataques contra oficinas de reclutamiento en diferentes partes de Rusia.



Según el exdiputado ruso Iliá Ponomariov, exiliado en Ucrania, el NRA perpetró en agosto de 2022 el atentado con bomba que acabó con la vida de Daria Dúguina, hija de uno de los ideólogos del ultranacionalismo ruso, Alexandr Duguin, objetivo del ataque.

En abril de 2023 también se atribuyó el asesinato del conocido bloguero militar ruso Vladlén Tatarski, que murió en un restaurante de San Petesburgo al explotar una estatuilla que llevaba un artefacto explosivo en su interior.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe