Los dos años de pandemia seguidos de la invasión rusa de Ucrania amenazan la educación y la trayectoria escolar de los niños ucranianos, advirtió este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



(Además: Creciente número de ucranianos que no quieren pelear por su país en guerra contra Rusia)



La agencia de la ONU subraya que tanto los niños que se quedaron en Ucrania como los que huyeron del país tras la invasión rusa en febrero de 2022 ven su cuarto año escolar perturbado.



(Puede leer: Otro colombiano murió en la guerra entre Ucrania y Rusia: era padre de dos niños)

En total, el conflicto y el exilio amenazan la educación de 6,7 millones de niños y jóvenes ucranianos de entre 3 y 18 años, denunció Regina de Dominicis, la directora regional de Unicef para Europa y Asia Central.



Los niños de esta exrepública soviética ya muestran señales generalizadas de pérdida de conocimiento, sobre todo en su dominio de la lengua ucraniana, de la lectura y de las matemáticas, advirtió la experta, tras visitar el país.



(Lea también: Rusia investigará ‘a fondo’ la muerte del jefe del grupo Wagner)



En unas declaraciones a la prensa en Ginebra, De Dominicis precisó que más de 1.300 escuelas fueron "totalmente destruidas", y otras han sufrido daños graves y no pueden utilizarse.



"En la propia Ucrania continúan los ataques contra escuelas, dejando a los niños profundamente angustiados y privados de lugares seguros para aprender", apuntó.

En la propia Ucrania continúan los ataques contra escuelas, dejando a los niños profundamente angustiados y privados de lugares seguros para aprender. FACEBOOK

TWITTER

"Esto no sólo obligó a los niños ucranianos a luchar para progresar en su educación, sino también para no olvidar lo que aprendieron cuando sus escuelas funcionaban de manera normal", declaró.



(Lea también: Ejército de Ucrania confirma que hizo operación encubierta en la península de Crimea)



Cerca de la mitad de los profesores ucranianos registraron deterioros en el nivel de la lengua, las matemáticas y los idiomas extranjeros, indican los datos citados por el Fondo de Naciones Unidas.



Además, apenas un tercio de los alumnos ucranianos pudieron proseguir con sus estudios de manera 100% presencial. Un tercio lo pudo hacer parcialmente y otro tercio se vio obligado a hacerlo a distancia.



(Puede leer: Prigozhin y otras muertes extrañas de críticos de Putin: la lista de la muerte)



Unicef también resalta que dos tercios de los niños en edad preescolar no asisten a clase. En las zonas cercanas al frente, esta cifra llega al 75%.

El papel de la escuela en tiempos de guerra

Los niños ucranianos que huyeron del país también se ven afectados por la guerra, insiste Unicef.



Más de la mitad de ellos no están inscritos en el sistema escolar del país de acogida, entre otros por la barrera lingüística, las dificultades de transporte o la falta de lugar en las escuelas locales, advierte el organismo.



(Siga leyendo: Las tres hipótesis detrás de la muerte del jefe del Grupo Wagner en accidente aéreo)



Ante esa situación, algunas familias tratan que sus hijos sigan las clases a distancia, pero "algunos niños refugiados podrán haber abandonado completamente sus estudios", alerta la agencia de la ONU.



"En tiempos de crisis o de guerra, las escuelas implican mucho más que un lugar de enseñanza", subraya.



(Además: 'No irá a matar, será carne de cañón': objetores de conciencia, procesados en Ucrania)

Facebook Twitter Linkedin

Piden respeto por instituciones educativas. Foto: AFP

Los establecimientos "pueden proporcionar a los niños, que ya se enfrentan a la pérdida, el desplazamiento y la violencia, una sensación de rutina y seguridad, la oportunidad de hacer amigos y recibir ayuda de los profesores", explica Unicef.



La escuela también puede mejorar la alimentación, facilitar el acceso a las vacunas y a otras ayudas, señala.



(Siga leyendo: Yevgueni Prigozhin, el imprevisible jefe de la milicia Wagner que se enemistó con Putin)



El organismo trabaja con socios locales e internacionales tanto en Ucrania como en los países de acogida para mejorar el acceso a la educación a través de la renovación de escuelas y organizando clases de recuperación.



El objetivo es ayudar a 300.000 niños ucranianos que corren el riesgo de perder lo adquirido durante el próximo curso escolar.

Kiev ordena más evacuaciones

El gobierno de Ucrania ordenó la evacuación de los niños de cinco localidades ubicadas en el frente sur, en la región de Zaporiyia, ante "la difícil situación de seguridad y los bombardeos rusos", anunció este martes el ministerio de Reintegración.



Un total de "54 niños y 67 personas que los acompañan serán evacuados" de forma obligatoria, precisó en un comunicado publicado en Telegram el ministerio responsable de la reintegración de los territorios ocupados por Rusia.



(Puede leer: Los apoyos militares y diplomáticos que sumó Zelenski en su reciente gira europea)



Las cinco localidades son "Guouliaïpolé, Stepnoguirsk, Preobrajenka, Egorivka y Novopavlivka", precisó el ministerio, según el cual la decisión se tomó "por unanimidad" en una reunión de responsables locales.



Según esta fuente, "además de los niños, la evacuación obligatoria se aplicará a las personas con movilidad reducida que vivan en las localidades mencionadas".

AFP