Los drones que atacaron en las primeras horas de este martes Moscú y su región fueron lanzados desde territorio de Ucrania, según informó un alto oficial del sistema de defensa antiaérea rusa.



"Los drones que la noche del 1°. de agosto intentaron atacar Moscú y la región de Moscú volaban desde territorio de Ucrania", dijo el oficial en condición de anonimato a la agencia TASS.



Esta información fue confirmada por una fuente de los servicios de emergencia, lo que significa que los drones recorrieron al menos 500 kilómetros de espacio aéreo ruso, la distancia mínima entre la capital rusa y la frontera con Ucrania.



El diputado y líder del nacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, Leonid Slutski, opinó que los drones fueron lanzados desde territorio ruso.



"Es evidente que los drones los lanza una red de agentes que actúa en nuestro territorio", dijo el legislador, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento ruso.



Expresó su confianza en que la respuesta del Ministerio de Defensa de Rusia a Ucrania no se hará esperar. "Es hora de arrasar con fuego los centros de toma de decisiones para quemar esa basura nazi de una vez y para siempre", subrayó Slutski.



Ataque en Moscú.

En el ataque de este martes, que no causó víctimas, un dron impactó contra los cristales de la fachada del piso 21 de uno de los rascacielos que forman el moderno centro financiero de Moscow City, dos de cuyas torres sufrieron daños el pasado sábado en un ataque similar, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.



"Después del primer ataque, todo el mundo se decía: 'no golpearán el mismo lugar dos veces', pero esta mañana nos despertamos en estado de shock (...) No estoy segura de si me voy a mudar, pero creo que sí", dijo una residente del barrio, Anastasia Berseneva, de 26 años, que se despertó con la explosión.



El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó, a sus vez, que las fuerzas de la defensa antiaérea derribaron dos drones en la región de Moscú: uno en el distrito de Odintsovo y el otro en el de Naro-Fominsk, donde está emplazada la División de Infantería Motorizada Nº 2, una de las unidades de élite del Ejército ruso.



"Otro dron fue inhibido con medios de guerra electrónica, perdió el rumbo y se estrelló en el territorio del conjunto de edificios de oficinas Moscow City", añadió.



Al igual que el domingo, el aeropuerto internacional Vnúkovo de Moscú fue cerrado brevemente, según la agencia de noticias estatal TASS.



Por otra parte el ejército ruso afirmó haber repelido un ataque de tres drones navales contra sus patrulleras en el Mar Negro durante la noche.



La zona vive tensiones desde que Rusia se retiró del acuerdo de exportación de cereales en julio. Según el ministerio ruso, los tres aparatos fueron destruidos.

Ataque en Moscú.

Una lenta contraofensiva

Ucrania ha aumentado los ataques con aviones no tripulados en territorio ruso en las últimas semanas, en paralelo con una lenta y difícil contraofensiva en el este y el sur de Ucrania, ocupados por el ejército ruso.



En concreto, los ataques a la capital rusa y sus alrededores se han multiplicado desde principios de año y en mayo uno de ellos incluso alcanzó el Kremlin.



También hubo varios ataques contra la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, que afectaron a puentes clave para el suministro de las fuerzas rusas que luchan contra Ucrania.



El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el domingo que "la guerra está volviendo al territorio de Rusia".



En la región rusa de Bélgorod, vecina de Ucrania, el gobernador dijo que la zona vuelve a estar bajo fuego de artillería.



Los ataques en Bélgorod forman parte de la contraofensiva lanzada en junio por Ucrania, armada con equipos occidentales, para recuperar los territorios ocupados por Rusia. Pero los avances hasta ahora han sido muy lentos porque el ejército ucraniano se enfrenta a líneas defensivas rusas, formadas por trincheras, trampas antitanque y campos de minas.



El presidente ruso, Vladimir Putin, afirma día tras día que la ofensiva ucraniana es un fracaso. Putin se enfrentó recientemente a una rebelión armada sin precedentes de las tropas del grupo paramilitar Wagner contra la jerarquía militar.



El ejército ruso está tratando de mostrar su solidez y el martes transmitió imágenes del jefe del Estado mayor y comandante de operaciones en Ucrania, Valery Gerasimov, inspeccionando un puesto de mando en la parte ocupada de la región ucraniana de Zaporiyia.



Este lunes, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú anunció que Rusia sigue intensificando sus bombardeos y la madrugada del lunes, Krivói Rog, la ciudad natal del presidente ucraniano, en el centro del país, fue blanco de dos misiles rusos.



Uno de ellos destruyó parte de un edificio y mató a seis personas, incluida una niña de 10 años y su madre, además de dejar 75 heridos. Este marte Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, también fue atacada por drones rusos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE