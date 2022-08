Este 20 de agosto, un dron atacó la sede del estado mayor de la Flota rusa del mar Negro en el puerto de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, sin causar víctimas, informó el gobernador de la ciudad, Mijaí Razvozháev.

Estoy en el estado mayor de la flota. Hace 25 minutos un dron se estrelló contra el techo (...). No hay víctima FACEBOOK

TWITTER

"Estoy en el estado mayor de la flota. Hace 25 minutos un dron se estrelló contra el techo (...). No hay víctimas", escribió el gobernador en su canal de Telegram.



Razvozháev llamó a la población a mantener la calma y en lo posible a no salir de casa, al menos durante una hora.



En principio afirmó que "lamentablemente (el dron) no fue derribado, aunque se disparó contra él desde la bahía".

(Siga leyendo: Putin, dispuesto a aceptar misión internacional en central nuclear de Zaporiyia).

Facebook Twitter Linkedin

El puente de Crimea: la 'joya' de Putin que Ucrania quiere destruir. Foto: EFE

Poco después, el gobernador rectificó y aseguró que el dron fue abatido por la defensa antiaérea y cayó sobre el tejado del estado mayor de la flota, donde se incendió sin causar grandes daños.



El pasado 31 de julio al menos cinco personas resultaron heridas después de que un dron arrojara un artefacto explosivo en el patio de la sede del estado mayor de la flota, lo que obligó a cancelar las celebraciones del Día de la Armada, que se festeja en esa fecha.

Más noticias

Gazprom anuncia nueva interrupción en suministro de gas a través de Nord Stream

Inteligencia ucraniana teme atentado este viernes en central de Zaporiyia

Ucrania, Turquía y la ONU abogan por desmilitarizar Zaporiyia

EFE