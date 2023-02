Tras casi un año de la invasión rusa de Ucrania, la guerra está entrando en una nueva fase. Luego del ataque fallido a Kiev la primavera pasada y la asombrosa contraofensiva de los ucranianos que liberaron Járkov en el norte y Jersón en el sur, el presidente ruso, Vladimir Putin, se embarcó en una campaña punitiva contra civiles y la infraestructura energética con drones y misiles. Bloqueado en el campo de batalla, Putin busca maximizar el número de ucranianos obligados a pasar el invierno en el frío y la oscuridad.



La primera línea no se ha movido mucho en los últimos meses. Pero la lucha sigue siendo feroz (con muchas bajas), y Rusia parece estar preparándose para una importante ofensiva. La economía rusa está en pie de guerra, y la máquina de propaganda del Kremlin se ha puesto a toda marcha, vendiendo una mezcla de amenazas apocalípticas y delirios imperiales. El último medio de comunicación independiente de Rusia, Meduza, y su última organización de derechos humanos, el Centro Sajarov, se ven obligados a cerrar. El estado de ánimo en Moscú es desafiante.



En estas circunstancias, los aliados de Ucrania tienen razón al aumentar su asistencia militar, incluso proporcionando tanques de batalla. El objetivo es que Ucrania se imponga. Pero no podemos desear ese fin sin dar a Ucrania los medios para lograrlo. La alternativa es una guerra de desgaste prolongada, que provoque más muertes en Ucrania, mayor inseguridad para Europa y sufrimiento continuo en todo el mundo.



Los socios de Ucrania se habían comprometido a proporcionar defensas aéreas avanzadas como el sistema de misiles Patriot, de fabricación estadounidense, obuses más capaces y vehículos de combate blindados. Pero antes del avance reciente, hubo un intenso debate sobre si suministrar tanques como el Leopard 2, de fabricación alemana, o el M1 Abrams, de fabricación estadounidense. Yo, por mi parte, he argumentado durante mucho tiempo que debemos proporcionar a Ucrania los medios para expulsar a Rusia. Los tanques son necesarios para que las fuerzas ucranianas rompan el estancamiento actual de la guerra de trincheras y recuperen el impulso que tuvieron el otoño pasado, cuando recuperaron Járkov y Jersón.



Alcanzar el “acuerdo del tanque” tomó tiempo y discusiones intensas, incluso en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El gran avance se produjo cuando Alemania acordó entregar Leopard 2, en coordinación con Estados Unidos, que proporcionará unos 30 M1 Abrams. Aunque la entrega llevará tiempo y requerirá un entrenamiento y un mantenimiento intensivos, el resultado no se limita al campo de batalla. Hemos enviado otra poderosa señal a Rusia de que Putin se equivocó, una vez más, al dudar de nuestra determinación.



Algunos argumentarán que más armas prolongarán la guerra y correrán el riesgo de una mayor escalada, y que las negociaciones diplomáticas son la única solución. Pero aunque los europeos siempre estarán abiertos a cualquiera que se tome en serio la búsqueda de un fin justo y negociado de la guerra, Rusia ha dejado claro que tiene la intención de persistir con sus crímenes de guerra. Todos los que han intentado negociar con Putin han vuelto con las manos vacías. Hasta que eso cambie, debemos concluir que la única forma de terminar la guerra es darle a Ucrania los medios para expulsar al invasor.



La tarea de la UE es hacer todo lo que esté a su alcance para apoyar a Ucrania. Y eso es lo que estamos haciendo. Junto con los gobiernos de los Estados miembros de la UE, ya hemos movilizado 12.000 millones de euros (13.100 millones de dólares) en armas y suministros relacionados para Ucrania, de los cuales 3.600 millones de euros provienen del Fondo Europeo para la Paz. Si se tiene en cuenta también la ayuda macrofinanciera y humanitaria, nuestro apoyo total se acerca a los 50.000 millones de euros.



Además, la UE es el principal proveedor de entrenamiento militar para personal ucraniano. A través de la Misión de Asistencia Militar de la UE en Polonia y Alemania, estamos en camino de haber entrenado a 15.000 soldados para abril, y preparados para duplicar el esfuerzo y entrenar a otros 15.000, incluso en el uso de tanques como el Leopard 2.



La UE también está trabajando en un décimo paquete de sanciones, ya que ha reducido nuestra dependencia de las importaciones energéticas rusas. Y no se equivoquen: las sanciones están funcionando. El petróleo ruso se vende con un descuento de 40 dólares respecto al Brent, y se espera que sus ingresos energéticos diarios caigan de unos 800 millones a 500 millones de euros tras la entrada en vigor de nuestras últimas medidas.



La guerra le está costando muy caro al Kremlin, y estos costos solo aumentarán cuanto más dure. Justo antes de la invasión, visité la región de Donbás y vi la línea del frente. Por razones obvias, ese viaje se ha quedado conmigo. En mi camino de regreso por Kiev, el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, reconoció que “la invasión se acerca y sabemos que no vendrás a luchar de nuestro lado”. Pero se apresuró a preguntar: “¿Nos darás las armas que necesitamos para defendernos?”.



Francamente, no estaba seguro de cómo responder, porque no sabía cuán fuerte sería la determinación europea. Hoy, la respuesta llega fácilmente. Mientras viajo a Kiev para la Cumbre UE-Ucrania, nadie duda de que Europa ha estado a la altura. Debemos continuar brindando a Ucrania los medios para derrotar al agresor, restaurar su soberanía y encontrar su lugar en la UE.

JOSEP BORRELL*

* Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.