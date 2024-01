‘Occidente debe afrontar la realidad en Ucrania’

Graham Allison, politólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, comentó recientemente que, aunque China “es y será el rival más feroz al que se haya enfrentado jamás una potencia dominante”, la actual “demonización” del país “confunde más que aclara”. Para “crear y sostener una estrategia para hacer frente al desafío chino”, insiste Allison, Estados Unidos “debe entender a China como lo que es”: ni el gigante “de tres metros de altura” ni “al borde del colapso”. La Rusia postsoviética nunca ha recibido tal consideración.

Por el contrario, Estados Unidos ha pasado décadas caricaturizando a Rusia tanto como un villano por excelencia como frágil. Tras la anexión de Crimea por Rusia en 2014, el entonces presidente Barack Obama la descalificó al describirla como “una potencia regional” que mostraba su propia debilidad. Y tras la invasión a gran escala de Ucrania el año pasado, la suposición fue que Rusia –y el régimen de Vladimir Putin– se desmoronarían rápidamente bajo el peso de las sanciones occidentales.



La decisión de Putin de invadir Ucrania fue alimentada por una ilusión. Pero eso no significa que la evaluación occidental de la situación fuera sensata. Al contrario, la mayoría de los observadores occidentales parecían capaces de imaginar solo dos escenarios: o bien Putin toma Kiev en cuestión de días, convirtiendo a Ucrania en una marioneta del Kremlin, o bien Rusia es derrotada rápidamente, obligando a Putin a retirar sus tropas y reconocer la integridad territorial de Ucrania.



Esto ayuda a explicar por qué cuando la ofensiva inicial de Rusia se estancó, el entonces primer ministro británico Boris Johnson, de visita en Kiev, recomendó supuestamente a Ucrania que “simplemente luchara” en lugar de negociar un acuerdo de paz. La lógica era que resultaba mejor dejar que Rusia pierda (debilitando la economía del país, agotando su ejército y dañando la posición de Putin, posiblemente de forma irreparable) que recompensarla por su invasión. Y Rusia perdería, según la narrativa occidental.



La base de tal mirada se sostenía en que mientras que Ucrania contaba con el apoyo incondicional de Occidente –con el correspondiente flujo de armas y ayuda–, Rusia no tenía equipo suficiente, y el que tenía era tan anticuado como sus tácticas. Y que más allá del campo de batalla, las sanciones occidentales sin precedentes estaban destinadas a desencadenar una dura reacción contra Putin; los rusos podrían incluso asaltar el Kremlin para recuperar el acceso a los bolsos europeos y la comida rápida estadounidense. Nadie parecía imaginar que la demonización y el desprecio de la mayoría de las cosas rusas podrían galvanizar a los rusos contra Occidente, o que Rusia sería capaz de sostener una guerra larga.



Sin embargo, esto es precisamente lo que ha ocurrido. Rusia siguió aprovechando su ventaja numérica, al tiempo que actualizaba su estrategia en el campo de batalla e impulsaba la producción de material militar. En el interior, minimizó los costos de las sanciones, no solo eludiéndolas, sino también asegurándose de que los actores locales –incluido el Estado ruso– se hicieran con la propiedad de las operaciones rusas de las empresas occidentales que se marchaban a precios bajísimos. Entretanto, ha desarrollado su economía de guerra.



Para los rusos de a pie, las cosas no van nada mal. Los estantes de las tiendas están bien abastecidos y los restaurantes son bulliciosos. Las pensiones y los salarios han aumentado, no tanto como la inflación, pero sí lo suficiente como para apoyar el discurso del Kremlin de que Rusia se mantiene fuerte a pesar de los esfuerzos de Occidente por destruirla.



Lejos de reconocer lo peligrosa que es esta narrativa, los líderes occidentales siguen reforzándola, con el presidente polaco Andrzej Duda, por ejemplo, diciendo en junio, al comienzo de la fallida contraofensiva de Ucrania que “los rusos tienen que sentir el amargo sabor de la derrota”.



La guerra sigue sin ser popular en Rusia: el 56 por ciento de los rusos encuestados en octubre por el Levada Center se mostraron partidarios de una transición hacia las conversaciones de paz. Pero al mismo tiempo, solo el 34 por ciento de los encuestados declaró que apoyaría la retirada de las tropas rusas de Ucrania y la devolución del territorio ucraniano controlado por Rusia. Mientras tanto, el índice de aprobación de Putin roza el 80 por ciento. Es el efecto Stalingrado.

Una gran paradoja

Mientras los rusos se reúnen en torno a Putin, los partidarios occidentales de Ucrania parecen estar perdiendo su determinación. A principios de este mes, los líderes de la Unión Europea no lograron aprobar un paquete de ayuda financiera de 50.000 millones de euros (55.000 millones de dólares) para Ucrania, aunque han acordado iniciar conversaciones para la adhesión a la UE. Este fracaso se produjo cuando el Congreso de Estados Unidos renunció a aprobar este año un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania.



Además, ahora el presidente estadounidense, Joe Biden, promete que Estados Unidos estará junto a Ucrania no “todo el tiempo que haga falta”, como solía afirmar, sino “todo el tiempo que podamos”. Sigue sosteniendo que Rusia carece de “recursos y capacidad” para mantener una larga guerra en Ucrania, y es cierto que las sanciones acabarán pasando factura a la economía rusa. Pero Putin pondrá todo lo que tiene en esta guerra, y probablemente mantendrá un considerable apoyo popular en el camino.



La disminución de la ayuda exterior ya está debilitando la posición de Ucrania en el campo de batalla, tras un año de escasos avances tangibles por parte de las fuerzas ucranianas. Mientras tanto, parece estar creciendo una desavenencia entre Zelensky y el comandante en jefe del ejército ucraniano, el general Valery Zaluzhny.

Tres escenarios

Hay tres escenarios plausibles. En primer lugar, Occidente vuelve a comprometerse a apoyar a Ucrania. Pero los obstáculos políticos –la oposición republicana en Estados Unidos y el veto húngaro (y ahora eslovaco) en la UE– son grandes. Pero incluso si esto se logra, Ucrania tendrá dificultades para reclutar suficientes soldados nuevos.



En el segundo escenario, la Otán pone las botas sobre el terreno en Ucrania. Aunque Putin nunca ha tenido intención de invadir un país miembro de la Otán, la idea de que una victoria rusa en Ucrania provocaría más invasiones rusas podría utilizarse para justificar el envío de tropas occidentales. El riesgo es que el efecto Stalingrado se turboalimentaría, los rusos se alzarían para defender la Madre Patria y la inestabilidad envolvería a Europa.



En el tercer escenario, Occidente encuentra formas de comunicarse con el Kremlin. Rusia dista mucho de ser invulnerable, pero no está al borde del colapso, y Putin tiene probablemente varios años por delante como presidente. Incluso si fuera apartado del poder, persistiría la profunda desconfianza de los rusos hacia Occidente. Teniendo esto en cuenta –y la dura realidad de que es improbable que Ucrania recupere todo su territorio, Occidente debería centrarse en reforzar las defensas de Ucrania, mientras se prepara para aprovechar cualquier oportunidad de entablar conversaciones realistas con el Kremlin.



NINA L. KHRUSHCHEVA*

© Project Syndicate

Moscú



(*) Profesora de Asuntos Internacionales en The New School. Es coautora (con Jeffrey Tayler) de 'Tras los pasos de Putin: en busca del alma de un imperio a través de las once zonas horarias de Rusia’ (St. Martin’s Press, 2019).

Putin, disparado

La popularidad del líder ruso, Vladimir Putin, alcanzó el 78,8 por ciento a falta de dos meses para las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada el viernes. Esa cifra es cinco décimas porcentuales menor que a mediados de diciembre (79,3 %), según el sondeo realizado por el oficialista Centro de Estudio de la Opinión Pública (Vtsiom). La popularidad del jefe del Kremlin, al que también más de dos tercios de los rusos animan seguir al frente de país, se ha mantenido en torno a esas cifras durante los últimos meses, pese a la campaña militar rusa en Ucrania. Además, según el sondeo, un 76,8 % de los encuestados apoyan la gestión de Putin, que lleva en el poder desde el año 2000, cuando lo recibió de manos del primer presidente democráticamente elegido de Rusia, Boris Yeltsin. Según el mismo sondeo, Putin, de 71 años, debería ganar las elecciones con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76 % de los sufragios. Todo indica que habrá Putin para rato.



EFE

‘La ayuda está parada’: EE. UU.

La Casa Blanca reconoció esta semana que la ayuda militar que Estados Unidos ha estado proporcionando a Ucrania se ha “detenido por completo” debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir ayudando a ese país a hacer frente a la invasión rusa. “La ayuda que estábamos proporcionando hasta ahora se ha detenido por completo”, afirmó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, en una rueda de prensa. Paralelamente, el diario El País de Madrid daba cuenta, con base en un informe publicado el jueves por el centro Kyiv School of Economics (KSE) y el Grupo Yermak-McFaul, que Rusia está importando componentes para su producción militar a un ritmo promedio de 932 millones de dólares por mes. Los principales proveedores son China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.