Los analistas del caso de Ucrania sitúan el origen de las intervenciones rusas, que derivaron en la invasión en curso, en la llamada ‘revolución del Euromaidán’, que llevó al derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovich (favorable a los intereses de Moscú) y la llegada al poder de un gobierno cuya aspiración principal era la de que Ucrania se acercara a Occidente. En otras palabras, Ucrania quería salirse de la órbita rusa y seguir su camino como un Estado libre y soberano con los vecinos occidentales.



El primero paso para lograr ese objetivo era ingresar como miembro de la UE y, por consiguiente, de la Otán. Para Rusia esa nunca ha sido una opción, sino una amenaza a su seguridad nacional.



El Gobierno ucraniano ha dicho que solicitará el ingreso en la Unión Europea en el 2024, y también tiene la ambición de unirse a la Otán. De este modo, las tropas de la Otán –aliadas de Estados Unidos– estarían a pocos kilómetros de Moscú, perdería, además, su salida al mar Mediterráneo, contando también que, más allá de la geopolítica, Rusia considera a Ucrania un ‘hermano menor’, parte de la “esfera de influencia” de Rusia, un territorio, más que un Estado independiente. Este sentimiento de propiedad ha llevado al Krem-lin a intentar bloquear la entrada de Ucrania en la UE y la Otán.



Bloquear esa entrada a como dé lugar ha sido una de las peticiones principales de Putin a Estados Unidos en la carta que el jefe del Estado ruso le envió a Joe Biden en los días previos a la potencial invasión de Ucrania, cuando se realizaban esfuerzos diplomáticos, principalmente de Francia, para evitar que Rusia llevara a cabo su intervención en Ucrania.



Cabe recordar que, aprovechando la inestabilidad política durante las protestas de 2014 en Ucrania, Rusia se anexó la península de Crimea y ha alentado y armado a una insurgencia separatista en las provincias Donetsk y Lugansk, de población mayoritariamente prorrusa, que ha luchado contra el ejército ucraniano, por no estar de acuerdo con el acercamiento a Occidente.



El ‘error’ de Ucrania, a los ojos de Moscú, ha sido querer pertenecer a Occidente. Por esto, para la comunidad internacional, la única finalidad de Rusia ha sido desestabilizar al Estado ucraniano e impedir que finalmente se incorpore a la Otán y no “proteger a la población civil”, como argumentó Putin en su discurso cuando ordenó el ataque contra Ucrania.



Vladimir Putin no ha aceptado el camino de independencia y soberanía de Ucrania, porque para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos. No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos representa una humillación que Ucrania siga su propio camino.



También, es importante decir que Ucrania es un país donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Por eso, no era fácil tomar la decisión de acercase a la UE y occidentalizarse.

