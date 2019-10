‘Pep’ Guardiola, de exitoso DT de fútbol a activista político

Durante 9 años (1992-2001), Josep ‘Pep’ Guardiola defendió a capa y espada la camiseta de la selección española de fútbol. Con la ‘roja’ jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 y la Eurocopa Bélgica - Holanda 2000, para un total de 47 encuentros.



Una vez retirado de las canchas, en el 2006, se desligó de la relación que el fútbol le había construido con su país natal e hizo público su apoyo a la independencia de Cataluña, la región autónoma en la que nació.

Desde ese momento y hasta la actualidad, Guardiola, así como no ha dejado de ganar títulos con el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City, tampoco ha ocultado, por nada del mundo, sus deseos políticos y nacionalistas, a pesar de las sanciones y las críticas que ha recibido.

El destape

Corría el año 2005, alejado de Europa y su carrera en pleno ocaso, cuando el exvolante se refirió a Cataluña como su país. Fue una de las primeras veces que habló de su posición política.



“Uno no puede renegar de lo que siente, de lo que ama. Y yo me siento muy ligado a mi país, a Cataluña (…) Un país que desde hace 800 años tiene su propia lengua, absolutamente propia”, comentó en una entrevista en televisión.



Acto seguido, aceptó que durante su etapa como profesional hubiera preferido jugar con la selección de Cataluña y no con España.



“La selección catalana no está legitimada para jugar competiciones europeas o internacionales. Como yo jugaba en la Liga española, si me convocaban, tenía que asistir”, agregó.

Después, ya como entrenador, todo ha declaraciones a favor de la independencia catalana, y más durante el ‘procés’, como es conocido al proceso soberanista de Cataluña entre 2012 y 2019.



En el 2012, por ejemplo, durante los festejos del Día Nacional de Cataluña (o Diada) mostró un voto simbólico a favor de que su región fuera reconocida como un Estado independiente.



En el 2014, apoyó enérgicamente el referendo independentista y dejó frases como “Cataluña es mi patria y Cataluña no es España”.



También definió al gobierno español como un “Estado autoritario” (2017), después de que no hubiera reconocido los resultados del mecanismo en el que se votó por la independencia catalana y hubiera encarcelado a los políticos que lo promovieron.



Y, en el 2018, desafió las reglas las reglas de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y usó un listón amarillo como muestra de apoyo a los líderes del procés.

Pep Guardiola, con el listón amarillo que le acarreó una multa en el fútbol inglés. Foto: AFP

Su mensaje

Por sus posiciones pro independentistas fue criticado por su excompañero en la selección Alfonso Pérez Muñoz, quien lo calificó de “decepción”, y por el político Jorge Fernández Díaz, quien dio a entender que el paso de Guardiola por la ‘roja’ estuvo motivado por dinero.



También recibió una multa de más de 22.000 euros por parte de la FA, por sus mensajes políticos.



Aun así, Guardiola no ha bajado los brazos y sigue defendiendo sus ideales. Este lunes, por ejemplo, tras las condenas que la Corte Constitucional española profirió a 12 líderes del ‘procés’ por sedición y malversación, hizo un llamado a las autoridades internacionales para “intervenir en el conflicto y encontrar soluciones políticas y democráticas”.



“La sentencia del Tribunal Supremo es un ataque directo a los derechos humanos, al derecho de reunión y manifestación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Es un hecho inaceptable en la Europa del siglo XXI”, dijo.



“Los líderes condenados representan a los partidos políticos mayoritarios y a las entidades de la sociedad civil más importante de Cataluña. Ni el gobierno de Pedro Sánchez, ni ningún gobierno español han tenido la valentía de afrontar este conflicto a través del dialogo y el respeto, sino que han optado por la represión como única respuesta”, agregó.

Su carrera

Aunque ha sido muy notorio en el plano político, Guardiola es más conocido por sus logros futbolísticos, por lo menos en el plano internacional.



Jugó para el Barcelona, el Brescia italiano, la Roma italiana, el Al-Ahli Doha catarí y el Dorados de Sinaloa mexicano.



Tras retirarse, dirigió al Barcelona, ganando todo lo que disputó: Liga de Campeones, Mundial de Clubes, Liga española, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa española.



Se tomó un año sabático y volvió a los bancos para dirigir al Bayern Múnich, con el que dominó Alemania.

Con el Bayern Múnich dominó el fútbol alemán y con el Manchester City hace lo propio en el inglés. Foto: EFE

Su siguiente paso fue el Manchester City, en el que todavía está y con el que ha ganado todo en suelo inglés. Sin embargo, tras su salida del conjunto ‘culé’ no ha podido volver a festejar en Europa.



