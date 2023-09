El gobierno ruso se declaró el viernes satisfecho con la marcha de la investigación sobre el accidente aéreo en el que murió el jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, aunque no se ha dado ninguna explicación más de tres semanas después del siniestro.



"No consideramos en absoluto" que la investigación sea demasiado lenta, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. "No es una investigación sencilla, no es un incidente sencillo, y por eso hacer comentarios es totalmente prematuro", argumentó.



Prigozhin había caído en desgracia y era considerado un traidor por el presidente ruso, Vladimir Putin, por haber orquestado un motín el 23 de junio.



Vladimir Putin y Yevgeny Prigozhi. Foto: AFP

Dos meses después, murió junto a sus principales lugartenientes en el accidente de su avión privado.



Ucrania y sus aliados de Occidente sospechan de una venganza por parte de Moscú, que lo rechaza aunque hasta ahora no ha explicado las causas del derribo del avión, que volaba de Moscú a San Petersburgo.



Las cajas negras de la aeronave se encontraron casi inmediatamente. Los investigadores rusos no han dicho si se centran en la posibilidad de un asesinato, un problema técnico o un error humano, y la única investigación abierta hasta ahora se refiere a violaciones de las normas de seguridad aérea.

