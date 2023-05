El grupo paramilitar ruso Wagner amenazó este viernes con retirarse a partir del 10 de mayo de la ciudad de Bajmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania, debido a la falta de municiones, de la que culpa al ejército.



Si el grupo Wagner se retira de Bajmut, donde se encuentra en primera línea, pondría al ejército ruso en una posición difícil, en un momento en que las fuerzas de Kiev dicen estar ultimando sus preparativos para una gran ofensiva.

El jefe del grupo, Yevgueni Prigozhin, acusa desde hace meses al Estado Mayor ruso de no suministrarle suficientes municiones, para que los paramilitares de Wagner no se anoten una victoria que eclipsaría al ejército regular.



En dos videos publicados el viernes por su servicio de prensa, los ataques de Prigozhin alcanzan un nivel sin precedentes, dejando al descubierto las altas tensiones existentes entre las fuerzas de Moscú.



"Íbamos a tomar la ciudad de Bajmut antes del 9 de mayo", día en el que Moscú celebra por todo lo alto la victoria frente a la Alemania nazi en 1945, dijo Prigozhin en uno de sus videos.



"Cuando vieron eso, los burócratas del ejército detuvieron las entregas" de municiones, aseveró. " Por lo tanto, el 10 de mayo de 2023 tendremos que entregar nuestras posiciones en Bajmut a las unidades del Ministerio de Defensa y retirar las unidades de Wagner a los campamentos de retaguardia", declaró.



Prigozhin explicó su decisión asegurando que, sin municiones, sus hombres se enfrentan "a una muerte absurda". No estaba claro si sus declaraciones eran una decisión firme o un ultimátum, ya que el jefe de Wagner suele hacer declaraciones de este tipo, antes de dar marcha atrás.



Los analistas estiman que sus ataques públicos al ejército tienen como objetivo presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que intervenga en su favor. Preguntado al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que había "visto esas declaraciones en los medios de comunicación", pero declinó hacer comentarios.

AFP

