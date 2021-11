'Se pueden meter la crisis climática por el c...': Greta Thunberg

Greta Thunberg les dijo a los líderes de la COP26 que se "pueden meter la crisis climática por el culo" durante las arengas que lideró la joven activista sueca tras su paso por Glasgow (Escocia).



Thunberg, de 18 años, ha sido muy crítica contra la cumbre que se adelanta por estos días y ha recalcado en repetidas ocasiones que "el liderazgo está aquí afuera (en las manifestaciones de organizaciones ecologistas), no dentro de la COP26”.



En estas nuevas declaraciones, Thunberg utilizó un tono más festivo y jocoso, según difundieron medios británicos como The Guardian. "You can shove your climate crisis up your arse (puedes meterte la crisis climática por el culo)", cantó la activista junto a otros jóvenes que se reunieron en Festival Park, una zona de Glasgow.

Desde el inicio de la cumbre, Thunberg ha dado varias declaraciones sobre la crisis climática que atraviesa el planeta.



“Decimos no más 'bla, bla, bla', no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que sea que hagan ahí dentro”, sentenció Thunberg en declaraciones a medios en Festival Park, a orillas del río Clyde, que discurre junto a la COP26.



Thunberg llegó a Glasgow el pasado domingo en tren y participará en dos grandes protestas en la ciudad a finales de semana, una el 5 de noviembre, organizada por Fridays for Future, y otra el día 6, en la que participarán diversas organizaciones ambientalistas británicas de la denominada COP Coalition (Coalición COP).



La activista sueca dijo que “esta COP26 es hasta ahora igual que las anteriores y no nos llevará a ninguna parte”, y agregó que "son solo políticos pretendiendo que se toman en serio nuestro futuro y el presente de las personas que ya sufren los impactos de la crisis climática".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

* Con información de Efe

