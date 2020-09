La tragedia de miles de refugiados en Lesbos

En la isla griega de Lesbos, puerta de entrada a Europa para miles de personas que huyen de la guerra o la miseria, la tragedia no parece terminar para los casi 13.000 refugiados que se quedaron sin techo después del incendio que devastó el campo de Moria (Grecia), el mayor campo de migrantes europeo, creado hace cinco años en plena crisis migratoria.



(Lea también: Estallan nuevos incendios en campo de refugiados de Moria, en Grecia)

Después de acampar durante muchos días en la carretera que une Moria con Mitilene, en el asfalto, en edificios abandonados, en terrenos vacíos e incluso en el cementerio de la isla, los solicitantes de asilo expulsados de Moria comenzaron a entrar resignados en los últimos días y tras un operativo policial para despejar las carreteras a Kará Tepé, un nuevo campamento construido por las autoridades griegas.



Pero muchos de ellos temen encontrarse de nuevo atrapados en condiciones difíciles en las que se vive en estos asentamientos temporales destinados a quienes escapan de sus países en busca de asilo y donde esperaban desde hacía meses, algunos desde hacía años, que Europa les abriera las puertas.

Vista aérea del campo provisional de Kará Tepé, en la isla griega de Lesbos. Foto: Efe

“Estábamos libres y ahora vamos a ser encerrados de nuevo”, dijo Mustafa, refugiado sudanés. “Aunque uno no quiera ir al campamento, nos forzarán”, afirmó Abdul Sabu, migrante afgano. “Debemos ir allí, de lo contrario nuestra demanda de asilo será rechazada”, agregó su compatriota Fahim Sharifi.



(Le puede interesar: ¿Por qué un nuevo campo de refugiados no resolverá crisis en Grecia?)



Y la situación parece ahora más preocupante. Hasta este fin de semana se registraron al menos 213 casos de covid-19 en el campamento nuevo, donde los migrantes son sometidos a la prueba de coronavirus y al menos 9.000 personas han ingresado. Los contagiados fueron puestos en cuarentena en una zona especial.



Pero Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte que el virus no es el único riesgo. “Desde los incendios” que asolaron el campamento de Moria en la noche del 8 al 9 de septiembre, “las necesidades son las mismas que antes. La gente sufre, no tiene suficiente para comer, no hay suficiente agua, duermen fuera. Pero todo es peor ahora”, dijo Francisca Bohle Carbonell, encargada de las actividades médicas para MSF en Lesbos.

Miles refugiados esperaban este jueves en una larga fila para ingresar al nuevo campo provisional, en Lesbos. Foto: Efe

En el momento del siniestro, las personas que estaban en Moria, entre ellas miles de niños, vivían en condiciones insalubres, sometidas a la violencia, a las inclemencias del tiempo, a los robos y a la angustia permanente.



Luego huyeron a los alrededores, y quedaron sometidos a la “misma violencia” en la calle, lejos de los radares de las ONG que conocían y que trataban a los más enfermos, cuenta la responsable.



(Lea también: Lesbos, la cara griega del drama de la inmigración)



Para Bohle Carbonell, “el covid-19 no es el primer riesgo. Estas personas tienen hambre, no tienen dónde dormir, tienen sed. No tienen acceso a nada. Y la única solución que les proponemos es encerrarse en un nuevo campo”.



En las carpas montadas por el Gobierno y la ONU, previstas para acoger a 8.000 personas, se han abierto dos zonas de cuarentena. Sin embargo, para muchos de los trabajadores humanitarios que se encuentran en el lugar, lo primero que hay que hacer es actuar frente al hambre, la deshidratación, el agotamiento y, probablemente muy pronto, la sarna.

El covid-19 no es el primer riesgo. Estas personas tienen hambre, no tienen dónde dormir, tienen sed. No tienen acceso a nada. Y la única solución que les proponemos es encerrarse en un nuevo campo FACEBOOK

TWITTER

Los analistas estiman que la solución para los refugiados no es un nuevo campamento. Breatriz Luna, experta en derechos humanos y migraciones, y docente de derechos constitucionales de la Universidad de La Sabana, le dijo a EL TIEMPO que “toda la migración por el Mediterráneo no se va a solucionar simplemente con un traslado (…). Lo que pide la población migrante (…) es sobre todo que les den un lugar seguro”.



Por su parte, MSF afirmó que la decisión de abrir otro campamento “solo llevará a la repetición del desastre y el sufrimiento de miles de seres humanos”.



(Le puede interesar: Destruído, así se ve el campo de refugiados de Moria tras incendio)



Además, agregó que “es difícil saber si el nuevo campamento en construcción tendrá la capacidad de albergar a 12.000 personas y si podrá garantizar condiciones de seguridad adecuadas para prevenir el riesgo (entre otros) de la propagación de enfermedades”.



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que apoya este nuevo campamento “como solución provisoria”, pero advirtió contra la perpetuación de un asentamiento de emergencia.

El campo de refugiados de Moria era el más grande de Europa. Quedó destruido, después de un incendio. Foto: Efe

Anastasios Yfantis, director de operaciones de Médicos del Mundo en Grecia, aseguró que este campo no se convierta en un nuevo Moria depende de que se respete su carácter temporal. “Si no tenemos una repuesta inmediata de los Estados miembros de la Unión Europea y un enfoque distinto sobre migración, entonces sí lo será.

Estamos hablando de 10.000 personas, es un campo enorme. Ni siquiera en Sudán u otras zonas con crisis humanitarias hay este tipo de campo”, afirmó.



(Lea también: La muerte de migrantes en el Mediterráneo se convirtió en paisaje)



El ministro griego de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, aseguró el jueves a una emisora de radio local que entre 800 y 1.000 personas abandonarán Lesbos esta semana. Y se espera, según el Gobierno de Grecia, que unos 4.000 refugiados hayan dejado la isla antes de Navidad.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con reportería de Paula Valeria Gallo, Efe y AFP.