Grecia continúa este viernes la búsqueda de sobrevivientes del naufragio de un barco sobrecargado de migrantes en el mar Jónico, en el que murieron al menos 78 personas.



En un país conmocionado por uno de los peores naufragios de los últimos años, la Corte Suprema griega ordenó la apertura de una investigación judicial para conocer las razones de la tragedia. Además, la policía detuvo a nueve egipcios por su presunta implicación en el tráfico de seres humanos que desembocó el miércoles en la tragedia.

Se estima que unos 100 niños murieron en el naufragio, pues estos junto a las mujeres se encontraban en la parte de abajo del barco.



El doctor Manolis Makaris, jefe de cardiología, afirmó a la BBC que: "Ellos (los sobrevivientes) nos dijeron que había niños en el fondo del barco. Niños y mujeres".



Explicó que dos pacientes le habían dado cifras estimadas.



"Uno me dijo que alrededor de 100 niños, el otro unos 50, así que no sé la cifra real, pero son muchos", agregó.





Un día después de la catástrofe, dos barcos patrulleros, un helicóptero y otros seis buques patrullan las aguas al oeste de la península de Peloponeso, una de las zonas más profundas del Mediterráneo.



No obstante, la posibilidad de encontrar supervivientes del naufragio está disminuyendo, según anunciaron este jueves las autoridades griegas. "Las cosas están difíciles. A medida que pasa el tiempo disminuyen las posibilidades", señaló a Efe una portavoz de la Guardia Costera griega.



Los guardacostas indicaron que han recuperado 78 cadáveres de la tragedia ocurrida el miércoles, por la cual Grecia declaró tres días de duelo. Anteriormente, los guardacostas habían dado cuenta de 79 cadáveres recuperados.



Una fragata de la marina griega atracará el jueves con los cadáveres, según la guardia costera. "Podría tratarse de la peor tragedia marítima de los últimos años en

Grecia" afirmó Stella Nanou, del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a la televisión pública ERT.



Pesquero con gran número de migrantes navegando en aguas internacionales, cerca del Peloponeso. Foto: EFE

Hasta el momento se han rescatado con vida a 104 personas, pero se teme que cientos más están desaparecidas. Según testimonios de los supervivientes recogidos por los medios griegos, en el interior del barco se encontraban alrededor de 100 menores de edad, así como muchas mujeres, mientras que la mayoría de hombres viajaban en la cubierta exterior del pesquero.



El vocero gubernamental Ilias Siakantaris dijo el miércoles que, de acuerdo con informes sin confirmar, había hasta 750 personas a bordo del barco pesquero.



"No sabemos lo que hay en bodega (...) pero sabemos que muchos traficantes encierran a la gente para mantener el control", declaró Siakantaris a la ERT.



Un sobreviviente dijo a médicos del hospital en el puerto de Kalamata que vio a cientos de niños en la bodega del barco.

Guardacostas griegos transportan los cadáveres de migrantes fallecidos tras el naufragio. Foto: EFE

"El barco pesquero tenía 25-30 metros de largo. Su cubierta estaba llena de gente y asumimos que el interior estaba igual de lleno", declaró a ERT el portavoz de los guardacostas, Nikolaos Alexiou.



La agencia fronteriza europea Frontex detectó la embarcación en la tarde del martes, pero los pasajeros "rechazaron la ayuda", según un anterior comunicado de las autoridades portuarias griegas.



Según ellas, en el momento del naufragio, ninguna de las personas a bordo tenía chaleco salvavidas.



Todo indica que el barco partió de Libia con destino a Italia, según las autoridades. Los sobrevivientes en su mayoría son de Siria (47), Egipto (43) y Pakistán (12), indicaron los guardacostas.



Permanecen de momento en una bodega portuaria en Kalamata para su identificación y entrevista con las autoridades griegas, que intentan identificar a algún posible traficante de personas.

Los sobrevivientes permanecen de momento en una bodega portuaria en Kalamata para su identificación. Foto: EFE

Una imagen de mala calidad difundida por los guardacostas muestra un pesquero azul claramente en mal estado y cargado de personas amasadas de proa a popa. Incluso en el techo de la cabina había gente.



El motor del barco falló poco antes de las 23H00 GMT del martes y naufragó a unos 87 km de Pilos, en el mar Jónico, dijo el vocero gubernamental Ilias Siakantaris, quien indicó que tardó de 10 a 15 minutos en hundirse.



La de este miércoles es la tragedia más grave en lo que va de año en el Mar Jónico y en todo el Mediterráneo, pero según la Cruz Roja puede tratarse incluso de una tragedia migratoria sin precedentes.



Al menos 26.924 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo desde 2014, casi la mitad de las 56.000 víctimas registradas en todo el mundo, según recordaron este jueves las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Supervivientes del naufragio ante un almacén del puerto de Kalamata. Foto: AFP

Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos que desde 2014 mantiene la OIM, una de las agencias de Naciones Unidas, la ruta mediterránea se mantiene como la más peligrosa por encima de las de África (12.646 víctimas), América (7.846), Asia Oriental (5.528), Oriente Medio (2.136) y el resto de Europa (1.013).



Dentro del Mediterráneo, la ruta más peligrosa es la central (desde las costas de Libia, Túnez y países cercanos a Malta o Italia), con 21.287 muertos y desaparecidos en nueve años, seguida por la occidental (principalmente hacia España), con 3.331 víctimas.



En tercer lugar se sitúa la oriental, en la que el destino principal es Grecia y las víctimas desde 2014 son 2.292, según datos que aún no tienen en cuenta los al menos 79 fallecidos en el desastre de este miércoles.



En lo que va de año en las rutas mediterráneas se han producido al menos 1.166 fallecimientos y desapariciones, una cifra que hace temer que a finales de año se alcancen cifras similares a las del pasado año (2.406 víctimas), mientras que el año más mortífero fue 2016, con al menos 5.136 muertos y desaparecidos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE

