Grecia dice que no será la puerta a Europa para refugiados de Afganistán

El ministro de Migración y Asilo griego, Notis Mitarakis, insistió este martes en que

Grecia no se convertirá en un punto de entrada a Europa para las personas que huyan de Afganistán y pidió a la Unión Europea (UE) que refuerce la colaboración con Turquía para gestionar los flujos migratorios.



"Estamos diciendo claramente que no seremos y no podemos ser la vía de entrada a Europa para los refugiados y migrantes que puedan intentar venir a la UE", dijo Mitarakis en la televisión pública ERT, donde repitió el que prácticamente es su lema, que Grecia lleva a cabo una política migratoria "estricta pero justa".



El ministro ha aparecido en varios medios y ha publicado mensajes en redes sociales repitiendo su postura en vista de la reunión de mañana de los ministros de Interior de la UE para tratar la respuesta a una posible llegada de solicitantes de asilo desde Afganistán.



Notis Mitarakis, ministro de Migración y Asilo griego, informó igualmente en entrevista este martes con la radio griega Parapolitiká que "Europa tiene que hablar de forma más eficaz con Turquía sobre el fortalecimiento de la Declaración Conjunta (sobre migración) de 2016. Ésta ha sido durante mucho tiempo una posición firme de nuestro país, que la Declaración Conjunta de 2016 debe funcionar, y que Europa y Turquía, ambas, deben cumplir con sus obligaciones derivadas de ésta. Europa no limita con Afganistán".



El pasado junio, Grecia declaró a Turquía tercer país seguro para devolver a refugiados sirios, afganos, somalíes, paquistaníes y bangladesíes con un decreto que reforzaba lo ya pactado entre Ankara y la UE y que buscaba agilizar las devoluciones.



Así pues, Grecia considera que en Turquía las personas de dichas nacionalidades tienen garantizados sus derechos humanos y que no serán devueltas a sus países de origen. De momento, y a pesar de los últimos acontecimientos, el Gobierno griego no ha revisado esta decisión.



Mitarakis parece convencido de que sólo "un número muy pequeño" de afganos llegarán a Grecia, con la condición de que la UE muestre a Turquía el apoyo necesario.



Además, este lunes el ministró destacó la capacidad griega para "proteger las fronteras" y aseguró que este año solo 4.500 personas llegaron a Grecia de manera irregular, una cifra muy inferior a las 15.000 de 2020 y a las 72.000 de 2019, por lo que Mitarakis aseguró que "Grecia ya no está experimentado una crisis migratoria".



Este miércoles, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, presidirá una reunión del Consejo Gubernamental de Asuntos Externos y Defensa (KYSEA) sobre la situación en Afganistán.EFE

