El aeropuerto de Rodas, en Grecia, parecía este lunes un campamento improvisado. Cientos de turistas descansaban sobre toallas de playa y en las sillas de la terminal aérea tras ser evacuados por cuenta del incendio que arrasa parte de la isla griega.



Con 2,5 millones de visitantes en 2022, Rodas es uno de los principales destinos del país. Pero el sábado y el domingo, unas 30.000 personas fueron evacuadas por precaución ante el avance de las llamas de un gran incendio, en lo que, según los bomberos, fue la operación más importante jamás realizada en Grecia.

Y es que el país mediterráneo vive desde hace días una ola de calor extremo calificada como una de las más largas de las últimas décadas y que ha provocado varios incendios forestales a lo largo del país.

La intensa ola de calor llevó a que los termómetros marcaran este domingo 46,4 grados en la ciudad de Gitión, en el Peloponeso, la temperatura más alta jamás registrada en el país.



El calor extremo permanecerá hasta el jueves, cuando se espera una bajada significativa de la temperatura (de entre 5 y 7 grados), pero las autoridades nacionales ya advirtieron sobre la dura situación.



Grecia está "en guerra contra (...) los incendios", sentenció este lunes el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ante el Parlamento. "Aún tenemos tres días difíciles ante nosotros" por las altas temperaturas, advirtió.

🇬🇷 | La Isla de Rodas, en Grecia, está siendo consumida por los voraces incndios forestales. pic.twitter.com/SLApAkMl5x — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 24, 2023

Así está la situación en Rodas

Rodas, una isla del Mediterráneo de 100.000 habitantes, es muy visitada por los turistas británicos, alemanes o franceses, situada en el archipiélago del Dodecaneso.

Pero un gran incendio forestal en la isla, cerca de la costa turca, obligó a las autoridades a evacuar a al menos 6.000 turistas y otros miles de locales durante el fin de semana.



Este lunes, el incendio forestal sigue fuera de control y ya obligó a la evacuación de cinco localidades que se encuentran cerca de la costa occidental de la isla. En la zona operan unos 270 bomberos con 55 vehículos, 8 aviones y 10 helicópteros cisterna.



El fuego ha quemado hasta el momento más de 5.000 hectáreas de bosque virgen, así como también varias viviendas y algunos hoteles de la zona.



Según el Gobierno griego, desde el domingo, y hasta las 6:00 hora local de este lunes (3.00 GMT), 1.489 personas pudieron abandonar Rodas en vuelos hacia el Reino Unido, Alemania e Italia.



Sin embargo, miles de turistas permanecen por segundo día consecutivo atrapados en la isla y se encuentran alojados en pabellones de deportes, estructuras municipales, y centros de convenciones de hoteles.

Turistas esperan en el aeropuerto tras ser evacuados por los incendios forestales en la isla griega de Rodas. Foto: AFP

Según imágenes difundidas por los medios griegos, muchos turistas se encuentran varados en el aeropuerto de Rodas. Según el gobierno británico, en Rodas hay entre 7.000 y 10.000 turistas de ese país en estos momentos, aunque no todos se encuentran en la zona afectada por los fuegos.



El Gobierno checo, que habla de "varios miles" de turistas de ese país centroeuropeo en la isla, también prepara el envío de dos grandes aviones de transporte en caso de necesidad para evacuar a sus compatriotas.

Entre los turistas evacuados se encuentra por ejemplo Daniel-Cladin Schmidt, un alemán de 42 años que vino de vacaciones con su esposa y su hijo de 9 años para pasar unos días en Kiotari, una región del sureste de esta isla del Dodecaneso, afectada por las llamas.



"Creo que no acabamos de darnos cuenta de lo que ha pasado", narra. En cuanto la alarma de su hotel sonó, les "evacuaron a la playa", cuenta.



"Había miles de personas, los autobuses no podían pasar, tuvimos que caminar más de dos horas (...). No podíamos respirar, nos tapamos la cara para avanzar. Es un milagro", relata.

Con sandalias de plástico y una cinta en el pelo, Audrey y Marylin, otras turistas que prefieren no decir sus apellidos, también esperan en el vestíbulo del aeropuerto, situado en el noroeste de la isla, frente a las costas turcas.



Las dos nigerianas, de 19 y 20 años, viven en Budapest y este verano estaban trabajando como temporeras en un hotel de Lindos, uno de los lugares más visitados de Rodas, conocido por su Acrópolis antigua.



"Sabíamos que había incendios pero parecían estar lejos. Y de repente, todo cambió", comenta Audrey.



Por su parte, Marylin describe los gritos y los llantos, la tensión que se apoderó de los clientes y del personal del hotel. "Tuvimos mucho miedo. Nos fuimos por nuestro propio pie", cuenta la joven.

Un incendio quema árboles y vegetación baja en la zona de Kiotari, en Rodas (Grecia). Foto: EFE

Kelly Squirrel, otra turista británica, indicó que la policía ordenó la evacuación del hotel de Rodas donde se encontraba. "Tuvimos que caminar sin descanso. Caminamos cerca de seis horas bajo el calor", explicó a AFP, tras llegar al aeropuerto internacional.



Otro turista, Kevin Sales, describió por su parte una situación "terrible". "Tuvimos que prestarle ropa a una mujer porque no tenía nada para ponerse", relató este ingeniero inglés.

Mientras que Lena Schwarz, una alemana que estuvo de turismo en Rodas, todavía no se recupera del impacto de su salida precipitada de esta isla griega. Y narra: "Fue como el infierno en la tierra. Para escapar de las llamas tuvimos que correr diez kilómetros a pie con todo nuestro equipaje a temperaturas de 42°C".

Una situación similar se vive en isla Corfú

En la isla de Corfú (noroeste), donde un gran incendio que se declaró el domingo también obligó a evacuar al menos 18 localidades y unas 2.500 personas, la situación mejoró significativamente este lunes.



Las autoridades mandaron un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los habitantes y personas de vacaciones en numerosas localidades para que abandonaran "por precaución su (lugar de) residencia".



El incendio se declaró el domingo y continúa ardiendo en un bosque, donde este lunes "62 bomberos apoyados por dos helicópteros y dos bombarderos de agua" combatían las llamas, según el servicio de bomberos.



Incendio forestal en el monte Pantokratoras de la isla de Corfú, Grecia. Foto: EFE

Según el diario griego Kathimerini, entre los evacuados se encontraban 2.000 turistas que este lunes pudieron regresar a los hoteles en los que se alojan en la costa noreste de Corfú.



Mientras, en la isla de Eubea, al noreste de Atenas, otro gran incendio forestal se encuentra fuera de control en torno al poblado costero de Caristos. Hasta el momento han sido evacuadas ocho localidades, mientras que el fuego es difícil de contener ya que en la zona soplan fuertes vientos.



Más de 100 bomberos con 32 vehículos, 3 aviones y 2 helicópteros cisterna luchan por contener las llamas. Sólo este domingo se declararon 62 incendios forestales en toda Grecia, informaron los bomberos locales.

Muchas regiones permanecían el lunes en "alerta roja", es decir, en "peligro extremo" de incendios forestales, según declaró un responsable de la oficina de prensa de los bomberos.



No obstante, Grecia registraba este lunes una leve baja de la temperatura antes de una nueva ola de calor a partir del martes, según el servicio meteorológico nacional. El miércoles, la temperatura alcanzará los 44º C y se prevén "tormentas en el centro y el oeste del país, antes de un descenso de 6 a 8 º C", según el EMY.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE