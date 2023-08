Con casi 90.000 hectáreas arrasadas, el megaincendio que sigue este martes descontrolado por undécimo día en la región griega de Evros es el más grande nunca registrado en la Unión Europea y un desastre natural ante el que Bruselas ha respondido con la mayor operación aérea de extinción de la historia comunitaria.



(Además: Jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, fue enterrado a puerta cerrada en San Petersburgo)



El fuego había destruido hasta el lunes una superficie superior a la de la ciudad de Nueva York, según compara hoy el servicio de gestión de emergencias de Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea.



(Puede leer: La guerra amenaza la educación y la trayectoria escolar de los niños ucranianos: Unicef)

Copernicus ha calificado el desastre de Evros, una región en el noreste de Grecia, fronteriza con Turquía, como el "incendio forestal más grande en la historia de la UE" desde que en 2000 comenzaron a registrarse este tipo de datos.



El fuego que comenzó hace once días, y se inició en los alrededores de la ciudad costera de Alejandrópolis, se propagó rápidamente avivado por los fuertes vientos y por el calor.



(Siga leyendo: La infanta Sofía ingresa al internado en Gales, donde su hermana cursó el bachillerato)



En total, en lo que va de 2023, en Grecia han ardido ya unas 150.000 hectáreas, más del 1,1 % de la superficie total del país, en el segundo peor año desde 2007 en lo que a territorio calcinado se refiere.

Facebook Twitter Linkedin

Grecia se ve afectada por un largo período de calor, fuertes vientos y sequías. Foto: AFP

El Parque Nacional de Dadia se ha visto muy afectado por este incendio, hasta el punto de que es posible que "nunca más vuelva a verse como se le conocía", según ha alertado Alexandros Dimitrakopoulos, profesor de la Facultad de Silvicultura y Medio Ambiente de la Universidad de Salónica.



"No podremos volver a tener el ecosistema de Dadia. No podemos incluir este ecosistema específico en las pérdidas más generales de 150.000 hectáreas de tierras forestales quemadas. Es algo único", añadió en declaraciones a la agencia APE-MPE.



(Además: 'Problema técnico' dañó sistemas de control aéreo del Reino Unido y causó alteraciones)



En respuesta a este megaincendio, la Comisión Europea ha puesto en marcha lo que califica como "la mayor operación aérea de extinción de incendios en la Unión Europea hasta la fecha".



El Mecanismo de Protección Civil de la UE ha desplegado en Grecia once aviones, dos de ellos desde España, un helicóptero, 62 vehículos y 407 bomberos desde diez países comunitarios y Serbia, según ha anunciado en la red social X (antes Twitter) Janez Lenarčič, el comisario europeo de Gestión de Crisis.



El incendio de Evros es el más grave de los que siguen activos de la ola de fuegos que afecta a Grecia desde hace más de diez días.



(Puede leer: El presidente de Turquía viajará 'pronto' a Rusia para reunirse con Vladimir Putin)



De hecho, el cuerpo de bomberos ha informado de que sólo en las últimas 24 horas se han declarado 44 incendios forestales en todo el país, de los que la mayoría fueron extinguidos de forma inmediata en su fase inicial, informa la emisora skai.

Facebook Twitter Linkedin

Incendios en Grecia. Foto: AFP

Para mañana miércoles, el riesgo de incendio sigue siendo alto en muchas zonas de Grecia.



En el bosque de Dadia, los bomberos griegos encontraron la semana pasada los cuerpos carbonizados de 18 personas, posiblemente inmigrantes irregulares.



(Además: Las mentiras que se han extendido sobre el crimen de Daniel Sancho a Edwin Arrieta)



También se encontró otro cuerpo, que se cree que también pertenece a un inmigrante, mientras un ganadero griego murió al intentar rescatar a sus animales de las llamas.



Además, un cráneo humano calcinado fue localizado el pasado sábado en la zona de Parnitha, al norte de Atenas, otra de las áreas severamente afectadas por la oleada de incendios en el país, y, aunque la Policía abrió una investigación, no se conocen más datos al respecto.

EFE