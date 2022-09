“Todos necesitamos tener una perestroika”, solía decir Mijaíl Gorbachov. El último líder de la Unión Soviética vivió según ese credo. Después de convertirse en secretario general del Partido Comunista en 1985 e implementar su programa de reestructuración y glásnost (apertura), incluso cambió su título de trabajo, prefiriendo ser llamado presidente.

El primer y último presidente soviético fue el líder más democrático que tuvo Rusia (el centro de facto de la URSS) durante el último siglo, si no nunca. Y en los 31 años desde el colapso soviético, su creencia en la paz, el entendimiento mutuo, el diálogo y la democracia permaneció inquebrantable.

Fueron estos valores los que llevaron a Gorbachov a retirar a la Unión Soviética de una desastrosa guerra de una década en Afganistán, y en 1993 a usar el dinero de su Premio Nobel de la Paz de 1990 para ayudar a financiar Novaya Gazeta, el principal medio de comunicación de los demócratas de Rusia cuyo editor, Dmitry Muratov, recibió su propio Premio Nobel de la Paz el año pasado.

Junto con docenas de otros medios de comunicación independientes, Novaya Gazeta se vio obligada a suspender sus operaciones poco después de que el presidente Vladimir Putin lanzara su “operación militar especial” en Ucrania en febrero.

Gorbachov también sufrió por sus creencias. Quizás si hubiera muerto en 1991, la gente de entonces se habría ocupado de evaluar su lugar en la historia. Sin embargo, frente a Gorbachov, que vivía y respiraba, hubo animosidad y un silencio incómodo. Durante años, cuando se hablaba de él, por lo general era para negar sus logros.

Al iniciar la perestroika, que muchos en la Rusia actual, incluido Putin, consideran un desastre, Gorbachov se expuso a las críticas de todas las direcciones: por ser demasiado radical, demasiado conservador o demasiado débil. Pero no huyó del escrutinio público. Incluso debilitado por la edad y la enfermedad, siguió abrazándolo como director de la Fundación Gorbachov, cuyo trabajo encarnaba sus valores.



Un líder diferente

Al igual que Putin, Gorbachov pensó que hubiera sido mejor que la URSS hubiera continuado. Pero, a diferencia de Putin, imaginó una federación reformada y democratizada, en lugar de una unión de naciones que se sometiera de mala gana al gobierno del Kremlin.

En la década de 2000, Gorbachov me dijo por qué no envió tanques a Alemania en 1989 para evitar la destrucción del Muro de Berlín (construido en 1961 por orden de mi bisabuelo, Nikita Kruschev). “No deberíamos dictar a los países soberanos su forma de vida”, dijo.

El propio Gorbachov fue en parte culpable de la antipatía que enfrentó después del colapso soviético. Los reformadores a menudo carecen de paciencia, y su plan para cambios económicos radicales en solo 500 días fue tan utópico como la promesa de Kruschev de 1961 de un “comunismo desarrollado” en 20 años.

Lo que diferenció a Gorbachov de otros líderes rusos fue que asumió la responsabilidad por las consecuencias de su gobierno. Aunque también lo hicieron Kruschev y el sucesor de Gorbachov, Boris Yeltsin (por cierto, los otros únicos líderes en Rusia que fueron obligados a abandonar el poder o se alejaron voluntariamente antes de su muerte), ellos dejaron la vida pública por completo, fustigándose a sí mismos en privado por todo lo que no habían podido lograr.

Gorbachov, en cambio, se sumó a historiadores, a políticos, a sus propios camaradas y a la población en la revisión de su régimen. Irónicamente, él mismo ayudó a enterrarse como figura histórica cuando todavía estaba vivo.

Si bien el consenso en Rusia es que todas las reformas de Gorbachov se desviaron o fracasaron debido a sus malas decisiones, su legado se percibe de manera muy diferente a nivel internacional, y con razón.

La última década del siglo XX y la primera década de este fueron el apogeo de la globalización en gran parte debido a los esfuerzos de Gorbachov por abrazar el mundo, establecer un “nuevo pensamiento político” y mitigar la sospecha y animosidad habituales de Rusia hacia el mundo exterior.



Como hombre de conciencia que reflexionaba sobre su liderazgo desde fuera del Kremlin, Gorbachov estaba ansioso por abordar los problemas de los que se sentía responsable, incluidas las dificultades económicas y la inestabilidad política.

Una voz del futuro

Aunque su posición era débil, su quijotesca candidatura en las elecciones presidenciales de 1996 hizo que valiera la pena votar al menos para algunos rusos (como yo).

La candidatura de Yeltsin ese año, durante un período de caos aún mayor que el que jamás experimentó la Unión Soviética, inspiró a muy pocos. Hubiera sido una pena que un evento tan emocionante (Rusia era nueva en la elección de presidentes, y la novedad impartía un aire festivo) se convirtiera en una ocasión más para registrar el descontento.

Nunca creí que Gorbachov tuviera una posibilidad seria de ganar, o que fuera un buen presidente. Pero fue el primer presidente en la historia de Rusia en lograr resurgir como candidato después de años de esfuerzos por enterrarlo, capaz de hablar tanto como un líder del pasado como una voz para el futuro.

El jubilado Kruschev solo podía soñar con eso después de su expulsión del Kremlin en 1964. Antes de su muerte, con tiempo suficiente para contemplar el pasado, mi bisabuelo concluyó que su mayor logro no fue la política del “deshielo”–denuncia de los crímenes de Stalin, junto con cierta liberalización política y cultural, pero, de hecho, su propia destitución por medio de un simple voto–. No fue declarado “enemigo del pueblo” ni desterrado al gulag; simplemente fue forzado a “un retiro de mérito” en su dacha. No fue liquidado físicamente después de su desaparición política, como ciertamente lo habría sido en la década de 1930.



Sin embargo, Kruschev lamentó su falta de coraje y deseó haber utilizado su tiempo para impulsar su deshielo, de modo que incluso la muerte política fuera opcional.

Veinticinco años después, la historia rusa dio ese giro liberal. La muerte y la desaparición ya no eran las únicas opciones.

La muerte política se había convertido en una cuestión de elección. Si Gorbachov no tuvo la oportunidad de ganar en 1996, al menos tuvo la oportunidad de postularse. La perestroika y la glásnost, tan ridiculizadas hoy en día, prepararon el terreno para eso bajo Yeltsin, quien, aunque no era fanático de su predecesor soviético, fue lo suficientemente democrático como para mantener el espíritu de cambio.

Con la invasión de Ucrania y la destrucción de los medios de comunicación que se hizo posible gracias a la glásnost, el legado de Gorbachov hoy parece estar muerto. Pero el propio Gorbachov fue más optimista.

A menudo señaló que fue producto del deshielo de Kruschev, y sin duda nos alentaría a creer que un día surgirá un nuevo líder en Rusia, iniciará una nueva perestroika y resucitará los valores a los que dedicó su vida.

AUTORA: NINA L. KRUSCHEVA (*)

© PROJECT SYNDICATE - MOSCÚ

(*) profesora de asuntos internacionales en The New School, es coautora (con Jeffrey Tayler) de Tras los pasos de Putin: buscando el alma de un imperio en las once zonas horarias de Rusia (St. Martin's Press, 2019).

