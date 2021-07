Gobierno español recomienda reducir el consumo de carne

El ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, expresó su preocupación por las altas cifras en el consumo de carne roja en su país.

"Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este video. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía, y nos lo estamos cargando. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta", empieza diciendo el ministro en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

El jefe de la cartera señala que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería: para un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



"Se evitarían el 50% de las emisiones de gases invernadero asociadas a la alimentación y el 20% de las muertes prematuras", asegura Garzón al insistir en la reducción del consumo de carne roja. También cita a la Organización Mundial para respaldar sus comentarios sobre el riesgo que supone para el cuerpo y que puede resultar en enfermedades cardíacas.

Le recomendamos leer también

Pandemia provoca mayor reducción en consumo de carne en décadas

España, en alerta por la alta incidencia del covid en jóvenes