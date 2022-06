El Gobierno de Ruanda aseguró este martes que todo está preparado para la llegada de los primeros solicitantes de asilo que Reino Unido enviará al país en el marco de su nuevo y polémico plan en materia de migración, cuyo primer vuelo está previsto que despegue esta noche.



El anuncio se hizo en una rueda de prensa de la oficina del portavoz del gobierno ruandés en la que se hizo hincapié en el compromiso del país africano con el controvertido acuerdo de inmigración entre el Reino Unido y Ruanda.



"Hemos hecho preparativos de ocio para los migrantes en sus instalaciones, pero tenemos la intención de proporcionarles más en función de sus demandas", declaró Philippe Habinshuti, secretario permanente del Ministerio de Gestión de Emergencias y Catástrofes.



La portavoz del gobierno, Yolanda Makolo, dijo que las expectativas del país con respecto al acuerdo sobre migrantes con el Reino Unido no son financieras y tampoco pueden describirse como una inversión en capital humano.



"Lo hemos hecho porque los migrantes africanos son en su mayoría jóvenes capaces de estudiar, trabajar y servir a nuestro continente", declaró Makolo.



"Ruanda sigue comprometida con la asociación para la migración y el desarrollo económico con el Reino Unido, que, según dijo, es un 'programa innovador' que pretende hacer frente a la crisis migratoria mundial que causa un sufrimiento incalculable en tantas personas y que enriquece a los delincuentes", añadió.



La portavoz también señaló que el país estaba dispuesto a acoger a miembros de la comunidad LGBTQ si se les reubicaba en el país.



"Nuestras leyes no discriminan. Somos una sociedad que ha sufrido mucho por la discriminación, por eso estamos firmemente en contra de cualquier forma de discriminación", aseguró.

Manifestantes, en contra de la decisión de la corte británica al deportar ciudadanos de Ruanda. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

Se espera que el primer grupo de solicitantes de asilo, que serán siete u ocho personas, llegue a Ruanda a primera hora de la mañana del miércoles y se aloje en el albergue Hope, situado en Kigali, la capital ruandesa, y construido con la contribución de los ruandeses para acoger, en un principio, a los supervivientes del genocidio y a los huérfanos.



Desde que se anunció el pasado abril, este acuerdo ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos, figuras de la oposición de ambos países, así como de las Naciones Unidas.



La principal figura de la oposición ruandesa, Victoire Ingabire Umuhoza, ha declarado

que el acuerdo para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda viola la Convención de Ginebra de 1951, cuyo principio fundamental es la no devolución a un país donde su libertad pueda estar gravemente amenazada.



"El gobierno de Ruanda es conocido como un gobierno que no respeta los derechos humanos. Es inaudito que un país democrático como el Reino Unido no haya asumido su responsabilidad y haya decidido hacer recaer toda la carga sobre un país en desarrollo y no democrático como Ruanda", dijo Ingabire.



Según Kigali, el gobierno británico aportará al ruandés hasta 120 millones de libras esterlinas (más de 138 millones de euros) y los migrantes serán "integrados en las comunidades de todo el país".

Gobierno británico, determinado a expulsar migrantes

El primer ministro británico Boris Johnson. Foto: EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Y es que el gobierno británico se mostró el martes determinado a expulsar a Ruanda a menos de 10 inmigrantes ilegales, en la primera aplicación de una política migratoria defendida como una cuestión de "principio" pero calificada de "inmoral" por la iglesia anglicana.



El ejecutivo de Boris Johnson planea enviar a migrantes a ese país de África oriental, situado a 6.500 km de Londres, para desalentar las llegadas ilegales a través del Canal de la Mancha, que no dejan de aumentar.



El proyecto, controvertido pero popular entre el electorado conservador, fue aprobado por los tribunales.



Tras el rechazo de varios recursos examinados de urgencia en los últimos días, el Tribunal Supremo rehusó el martes considerar nuevas apelaciones. Sin embargo, como consecuencia de distintos recursos individuales, es probable que el vuelo chárter fletado, que cuesta cientos de miles de dólares y debe despegar entrada la noche desde un aeropuerto sin determinar, lo haga casi vacío.



Según la asociación Care4Calais, sólo se espera que salgan siete migrantes, pese a que inicialmente las autoridades tenían previsto enviar hasta 130 (iraníes, iraquíes, albaneses o sirios) a Ruanda en el primer vuelo.

'Atroces' traficantes de personas

Manifestación por los derechos humanos ante el Ministerio del Interior en Londres. Foto: ANDY RAIN / EFE

"Habrá gente en este vuelo y si no están en este vuelo estarán en el siguiente", aseguró la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, al canal Sky News.



"Lo que realmente importa es establecer el principio" y "romper el modelo de negocio de estas personas atroces, esos traficantes que comercian con la angustia" de los

migrantes, agregó.



"No vamos a dejarnos disuadir ni obstaculizar de ninguna manera por algunas críticas", dijo por su parte Johnson.



El martes por la tarde se esperaban más recursos individuales, en tanto que en julio está prevista una revisión detallada de la legalidad de la medida.



En Calais, en la costa norte de Francia, de donde parten muchos migrantes para ir a Inglaterra, algunos aspirantes no parecen impresionados por esta medida "disuasoria".



Moussa, de 21 años, procedente de Darfur, afirma que quiere ir a Inglaterra para "obtener papeles" y porque ya habla inglés. Han "atravesado tantos países, se han enfrentado a tantas situaciones de estrés y peligros inmediatos" que van a correr este riesgo, explica a la AFP William Feuillard, coordinador de la asociación L'Auberge des Migrants.

'Vergüenza'

Los cruces ilegales del Canal de la Mancha son la bestia negra del gobierno conservador británico y provocan regularmente tensiones con Francia.



Desde principios de año, más de 10.000 inmigrantes han cruzado ilegalmente desde las costas francesas a las inglesas en precarias embarcaciones, lo que supone un número récord respecto a años anteriores.



En virtud de su acuerdo con las autoridades ruandesas, Londres financiará inicialmente

el plan con 120 millones de libras (157 millones de dólares, 140 millones de euros).



El gobierno de Kigali afirmó que ofrecerá a los migrantes la posibilidad de "establecerse permanentemente". "Esta política inmoral avergüenza al Reino Unido", dijeron los líderes de la Iglesia Anglicana, entre ellos el arzobispo de Canterbury, Justin Welby,

el arzobispo de York, Stephen Cottrell, y 23 obispos, en una carta publicada en

el periódico The Times.

Paul Kagame ha estado ligado con la presidencia de Ruanda desde 1994 cuando ocupaba el cargo de vicepresidente. Foto: AFP PHOTO FILES / MARCO LONGARI

"Nuestra herencia cristiana debería animarnos a tratar a los solicitantes de asilo con compasión, equidad y justicia", subrayaron. Pero Truss rechazó estas críticas. "Nuestra política es totalmente legal. Es totalmente moral", afirmó la ministra, asegurando que Ruanda es "un país seguro". "Los inmorales en este caso son los traficantes", agregó.



Para agravar la polémica, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, de 73 años, calificó en privado el plan gubernamental de "espantoso", informó el sábado el diario The Times.



En Ruanda, país dirigido por el presidente Paul Kagame desde el final del genocidio de 1994, donde según la ONU murieron 800.000 personas, el gobierno es acusado regularmente por las oenegés de reprimir la libertad de expresión, la crítica y la oposición política.



Los migrantes deportados serán alojados en el albergue Hope de Kigali, que "no es una cárcel", sino un hotel cuyos residentes serán "libres" de marcharse, según su director, Ismael Bakina.



El establecimiento tiene capacidad para 100 personas, con un precio diario de 65 dólares por persona.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

