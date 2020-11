Gobierno británico admite que el confinamiento podría ser extendido

Después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado un confinamiento nacional para Inglaterra hasta el 2 de diciembre luego del alarmante aumento de contagios, el Gobierno admitió este domingo que podría prolongar el confinamiento más allá de esa fecha.



“El confinamiento podría ser extendido”, pero “si bajamos la tasa de infección nacional, podríamos reducir las medidas tanto nacional como regionalmente”, señaló el ministro de Gabinete, Michael Gove, en una entrevista con el canal Sky News.



El ministro defendió la decisión anunciada por Johnson, que entrará en vigor este jueves, pese a que el comité científico que asesora al Ejecutivo ya había advertido hace varias semanas que era necesario un confinamiento “corto” para detener el crecimiento de los contagios.



“Con un virus tan maligno y con una capacidad de extenderse tan rápido, sería estúpido predecir con absoluta certeza lo que sucederá de aquí a cuatro semanas, cuando en las últimas dos semanas ha crecido su tasa”, agregó.



Gove también subrayó que la opción del cierre era la última que barajaba el Gobierno, pero que era “necesaria para salvaguardar el NHS (sistema sanitario público)”. “Si no llegamos a hacer nada, la primera semana de diciembre el NHS estaría lleno, las consecuencias serían imposibles de exagerar. La situación es peor de lo que nadie esperaba”, avisó.



Esta medida, que pone fin a la estrategia de restricciones locales por la que había apostado el Gobierno conservador británico, supondrá el cierre obligado de los comercios y negocios no esenciales, así como de toda la hostelería; escuelas y universidades seguirán abiertas.



El anuncio de Johnson llegó el mismo día en que el Reino Unido superó el millón de casos confirmados. Por otro lado, el premier británico espera poder volver en diciembre a un enfoque local, con restricciones impuestas en función de la tasa de incidencia en cada región.



Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, apoyó este domingo la medida de confinar el país durante un mes, aunque recordó que él ya había instado a Johnson a decretar un cierre para detener la transmisión hace tres semanas, aprovechando las vacaciones escolares.



“El confinamiento ahora será más largo y más duro, y eso tiene muchos costos. Apoyaremos al Gobierno (en el Parlamento), pero tiene que mejorar el sistema de test y rastreo”, dijo Starmer en entrevista con la cadena británica BBC.



El líder laborista defendió mantener el confinamiento hasta que la tasa de circulación del virus baje de 1, que quiere decir que cada persona contagiada infecte a menos de una persona adicional. El Ejecutivo llevará este lunes su propuesta de confinamiento a la Cámara de los Comunes, que votará el miércoles sobre la medida, para que pueda entrar en vigor.



La decisión del Ejecutivo no cayó bien entre los comerciantes. Helen Dickinson,

directora general de la federación de comerciantes británicos, el British Retail Consortium (BRC), dijo que este reconfinamiento es “una pesadilla antes de Navidad”.



“Esto provocará daños considerables para los minoristas con la llegada de Navidad, costará innumerables empleos y atrasará definitivamente la reactivación de la economía en un sentido amplio”, declaró. Esta medida también preocupa al comercio nocturno, que no ha sido autorizado a reabrir desde el inicio de la pandemia.



