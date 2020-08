Navalni presenta 'signos de envenenamiento': centro médico alemán

El gobierno alemán considera "bastante probable" que el opositor ruso Alexéi Navalni, hospitalizado en estado de coma en Berlín, haya sido víctima de un envenenamiento, según declaró este lunes el portavoz gubernamental, Steffen Seibert.



"Se trata de un paciente que de manera bastante probable fue víctima de un ataque con veneno", declaró Seibert a la prensa, al justificar la protección policial ofrecida a Navalni en el hospital de Berlín.



"La sospecha no abarca el hecho de que Navalni se haya envenenado a sí mismo sino a que alguien envenenó a Navalni, y el gobierno alemán toma esa sospecha muy en serio", afirmó el vocero. "No hubo invitación formal (del gobierno alemán) pero, por razones humanitarias, Navalni pudo entrar en el país por pedido de su familia", agregó Seibert.



Los exámenes practicados al opositor ruso Alexei Navalni en el hospital universitario de La Charité en Berlín refuerzan la idea de que hubo un envenenamiento, informó el centro médico.



"Los hallazgos clínicos apuntan a una intoxicación con una sustancia inhibidora de colinesterasa", según asegura el centro médico. La sustancia concreta no ha podido precisarse todavía pero el hospital afirma que los efectos tóxicos han sido confirmados en varios laboratorios independientes. Navalni continua en coma pero, según La Charité, actualmente su vida no está en peligro.



Rusia no halla rastros de veneno

Los análisis realizados en dos laboratorios rusos descartaron la presencia de rastros de veneno en el organismo del líder opositor, según informaron este lunes los médicos que trataron al opositor en Omsk (Siberia), antes de su traslado a Berlín.



"Hemos recibido los resultados definitivos de dos laboratorios en los que se sostiene que no se hallaron sustancias químico-tóxicas que se podrían interpretar como venenos o sus derivados", dijo este lunes en rueda de prensa Anatoli Kalinichenko, subdirector del hospital siberiano.



El médico señaló también que el posible envenenamiento fue una de las primeras hipótesis barajadas por los especialistas rusos. "Estuvo entre las primeras, también lo pensó el personal de la ambulancia que ingresó al paciente en el departamento toxicológico", dijo Kalinichenko, en declaraciones retransmitidas en YouTube.



A su vez, el director del Hospital 1 de Urgencias de Omsk, Alexandr Murajovski, señaló que "gracias al gran esfuerzo de los médicos rusos se logró salvar la vida a Alexéi Navalni".



Según Murajovski, los médicos alemanes que tratan ahora al político ruso también expresaron su gratitud a los colegas de Rusia por el trabajo realizado. "Los colegas alemanes nos están muy agradecidos y tampoco dudan de que se ha logrado salvarle la vida al paciente", afirmó el jefe del hospital.

Navalni, es un abogado de 44 años que se ha convertido en el principal opositor del Kremlin y cuyas publicaciones sobre la corrupción de las élites rusas son muy seguidas en las redes sociales, fue hospitalizado este jueves en Omsk, después de sentirse muy mal a bordo de un avión.



Este sábado fue trasladado al aeropuerto de Tegel, en Berlín, en un avión con personal médico para ser tratado en el hospital universitario de La Charité.



Inicialmente los facultativos rusos negaron la autorización de que Navalni volara a Alemania por considerar que no estaba en condiciones de hacerlo, pero cedieron luego de que médicos alemanes examinaran al activista.



Los seguidores de Navalni creen que el opositor, autor de varias investigaciones sobre la corrupción entre las élites rusas, fue víctima de un envenenamiento por un té que tomó en el aeropuerto de Tomsk, desde donde partió en un vuelo rumbo a Moscú.



El Kremlin negó este lunes que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya participado en conversaciones sobre el traslado de Navalni a Alemania, tal y como sostuvieron previamente varios medios.



Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ese asunto "no es de la incumbencia" del presidente ruso. "Aquí no hay ningún motivo para negociaciones internacionales", agregó.



