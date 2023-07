La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señaló este jueves que no ve un motivo "crítico" para impedir la reaprobación del glifosato, herbicida de Bayer acusado de provocar cánceres en sus usuarios en Estados Unidos y Europa.



En un esperado informe entregado este jueves a la Comisión Europea, este organismo regulatorio debía establecer cuáles eran los riesgos de la exposición de este herbicida para el hombre, el animal y el medioambiente.



La EFSA "no identificó un dominio crítico de preocupación" del glifosato en los humanos, los animales y el medioambiente, explica la agencia, que de todos modos señala "un riesgo elevado a largo plazo en los mamíferos" en la mitad de los usos propuestos para este herbicidia.



El informe es clave pues servirá de base a la Comisión Europea para decidir prolongar o no por cinco años la autorización dada en el mercado europeo a la más conocida marca de herbicidas, que expira el 15 de diciembre.



Los productores se muestran "muy confiados" en que se volverá a dar la autorización, según un representante de Plataforma glifosato Francia (Bayer, Syngenta...) citado por France Agricole.



El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) de la Organización Mundial de la Salud clasificó en 2015 al glifosato como un "probable cancerígeno" para los humanos.



Por su lado, un grupo de expertos del Inserm en Francia concluyó en 2021 que "hay un riesgo creciente de linfomas no hodgkinianos con una presunción promedio de relación" con el glifosato, la sustancia activa del famoso Roundup comercializado por Monsanto, comprado por el alemán Bayer en 2018.



En Estados Unidos, los litigios de personas que reprochan al fabricante la falta de advertencia en los del Roundup han costado miles de millones de dólares a Bayer.



Por el contrario, la Agencia europea de productos químicos (ECHA) consideró en junio del año pasado que las pruebas científicas disponibles no hacen posible clasificar al glifosato como cancerígeno.



"El Comité de evaluación de los riesgos de la ECHA ha elaborado su opinion científica independiente: la clasificación actual del glifosato no cambia", declaró entonces la ECHA. Eso debido a que el herbicida se ha clasificado como un producto que trae riesgos de provocar "lesiones en los ojos", además de que es "tóxico para los medios acuáticos".

Activistas protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, por el aval para continuar con la aspersión aérea con este químico. Foto: César Melgarejo/ CEET

Efectos nocivos que están 'documentados'

La EFSA debía inicialmente publicar sus conclusiones en el segundo semestre de 2022, antes de anunciar el aplazamiento a causa del número "sin precedentes" de observaciones recibidas.



En espera de ese estudio, la Comisión prolongó un año, hasta el 15 de diciembre de 2023, la autorización del glifosato en la UE.



El miércoles, ONG ambientalistas llamaron al gobierno francés a oponerse a la renovación de esta autorización. "Nuestras organizaciones piden que Francia tome posición contra la nueva autorización de esta substancia peligrosa para la salud y el medio ambiente", reclamaron unas quince ONG, entre ellas Generaciones Futuras, Greenpeace, Red Action Climat o Los Amigos de la Tierra, en una carta enviada a la primera ministra francesa Elisabeth Borne y a otros ministerios.

Los efectos tóxicos del glifosato, así como la presencia ubicua en el medio ambiente y los seres vivientes, están ampliamente documentados. FACEBOOK

"Los efectos tóxicos del glifosato, así como la presencia ubicua en el medio ambiente y los seres vivientes, están ampliamente documentados", señalan los firmantes de la carta. "Sin embargo, a mediados de junio de 2021, los cuatro Estados miembros encargados de la redacción del expediente de evaluación dieron una opinión favorable a la reautorización del glifosato", se lamentan.



Organizaciones agrícolas se oponen a la prohibición, pues consideran que deshacerse de las hierbas es inevitable.



Europa no es la única región del mundo donde hay debate sobre el glifosato, en otras partes se han intentado procesos contra Bayer.



Hace unas semanas el grupo aceptó pagar unos siete millones de dólares en el estado de Nueva York para poner fin a las demandas que lo acusan de engañar a los consumidores por presentar el herbicida Roundup como un producto sin peligro.

¿Y en Colombia?

En mayo pasado, la Comisión V del Senado de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley que prohíbe el glifosato en actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia, el cual es impulsado por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Esmeralda Hernández, autora del proyecto contra el glifosato. Foto: Prensa Esmeralda Hernández

La iniciativa, que representa una de las principales apuestas y promesas de campaña del presidente Gustavo Petro de replantear la lucha contra las drogas, se ampara en las graves afectaciones del químico sobre la salud humana, ecosistemas, cuerpos de agua, cultivos de pancoger y santuarios naturales del país.



Cabe resaltar que la restricción que se propone se centra únicamente en las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito y no en la agricultura convencional.



Si bien el uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de coca fue suspendido en Colombia desde 2015, hoy no existe una ley que lo prohíba, tal como lo plantea el proyecto de la congresista.



El Gobierno colombiano ha dicho que la nueva política de su lucha contra las drogas ya no gira en torno a la erradicación forzada porque no es efectiva y que ahora se concentra en cerrarle el paso a las organizaciones criminales y en capturar a los "dueños del negocio y las finanzas criminales".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*con información de AFP