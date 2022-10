La líder de los ultraderechistas Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones generales, aceptó hoy formar Gobierno ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y será la primera mujer en asumir ese cargo en la historia del país.



(Además: Italia: nuevo Parlamento se instala tras la victoria de la extrema derecha)



Meloni acudió a las 16:30 horas (hora local) en un Fiat blanco y con unos apuntes en la mano al romano Palacio del Quirinal convocada por el presidente Mattarella, que en los últimos dos días ha llevado a cabo una ronda de consultas con los grupos parlamentarios surgidos de los comicios del 25 de septiembre.



(Le recomendamos: Giorgia Meloni: ¿Cómo pasó de las filas del posfascismo al poder de Italia?)

Su Ejecutivo, que jurará este sábado ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, está compuesto de 25 miembros, con dos vicepresidentes, 24 ministros y un subsecretario en la presidencia del Gobierno, que es Alfredo Mantovano.



Meloni, la primera mujer que gobernará Italia, ha pasado en pocos meses de ser la líder del posfascista Hermanos de Italia (FdI), que jaleaba consignas soberanistas y posiciones contra el movimiento LGTBI, a moderar su discurso, aunque para algunos será difícil que frene las posiciones más ultraderechistas dentro de la coalición que la apoya.



(Puede leer: ¿Qué le espera a Italia y a la Unión Europea tras triunfo de la extrema derecha?)



Después de aceptar hoy el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella, para formar Gobierno, al ser la líder del partido más votado, Meloni, que tras las elecciones del 25 de septiembre ha mantenido un perfil bajo, tendrá que mostrar en su discurso de investidura el verdadero rostro de su política.



La incógnita ahora es saber si será la líder que en el mitín del la formación ultraderechista española Vox en Andalucía clamaba a favor de "la familia natural" y contra lo que definía "el lobby LGTB", mientras abogaba por "la soberanía de los pueblos" contra "los burócratas de Bruselas".



(Además: Giorgia Meloni: ¿quién es la primera mujer que llega al poder en Italia?)

Facebook Twitter Linkedin

Giorgia Meloni, deja la Cámara Baja del Parlamento italiano en Roma. Foto: EFE/EPA/ANGELO CARCONI

O la que este mismo miércoles pedía "claridad" a sus futuros ministros sobre la "inequívoca" posición de Italia "que forma parte, plenamente y con la cabeza alta, de Europa y de la Alianza Atlántica", después de que su socio Silvio Berlusconi justificara la invasión de Ucrania.



Sin apenas dejarse ver en público desde las elecciones, las declaraciones de Meloni se limitan a comunicados enviados a los medios en los que ha apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa y las sanciones a Moscú, ha condenado las acciones de Vladímir Putin y ha elogiado a la UE por los "pasos adelante ante la crisis energética".



Meloni (Roma, 1977) comenzó a militar con 15 años en el Frente de la Juventud, la organización juvenil del antiguo Movimiento Social Italiano (MSI), fundado por los últimos fascistas, cuando además de declarar que Benito Mussolini "fue un buen político" se oponía a celebrar el Día de la Liberación del nazifascismo por considerarlo "divisivo".



(Lea también: Giorgia Meloni: ¿por qué hay incertidumbre en Europa tras su victoria?)



Y aunque ya no grita frases como: "El euro es una moneda equivocada... proponemos la disolución pactada de la zona euro", como en 2018, lo cierto es que para algunos podría haber un enfrentamiento con la UE ante la firme intención de Meloni de reabrir las negociaciones para revisar el Plan de Recuperación, así como la posibilidad de aumentar la ya altísima deuda pública italiana.



A pesar de que a sus 45 años se convertirá en uno de los jefes de Gobierno más jóvenes de la historia italiana, Meloni cuenta ya con una amplia carrera política, desde que en 2006, con 29, fue elegida en la lista de la Alianza Nacional (AN), que surgió tras la disolución del MSI, para la Cámara de Diputados, de la que fue vicepresidenta hasta 2008.



Entonces fue nombrada ministra de la Juventud en el Gobierno de Berlusconi, después de que la formación del magnate, Forza Italia (FI), ganara las elecciones en coalición con AN, iniciando un ascenso meteórico con 31 años que la llevó a crear FdI e impulsarlo desde el 4 % de los votos obtenidos en 2018 al 26 % de hace unas semanas.



(Además: Steve Bannon, exasesor de Trump, condenado a cuatro meses de cárcel)



El principal problema de la "nueva" Meloni será frenar las posiciones más ultras de sus socios de Gobierno: la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, cuyos exponentes siguen, por ejemplo, criticando las sanciones de la UE, o la conservadora FI de Berlusconi, quien en unas recientes declaraciones filtradas aseguró haber retomado su amistad con Putin, quien según él le regaló 20 botellas de vodka y una "carta amabilísima" por su cumpleaños.

Esta es la composición del Gobierno de Meloni

Ministros con cartera:

​

- Exteriores y Cooperación Internacional y vicepresidente: Antonio Tajani (FI)

- Infraestructuras y Movilidad Sostenible y vicepresidente: Matteo Salvini (Liga)

- Interior: Matteo Piantedosi (técnico)

- Justicia: Carlo Nordio (FdI)

- Defensa: Guido Crosetto (FdI)

- Economía y Finanzas: Giancarlo Giorgetti (Liga)

- Empresas y Made in Italy (antiguo Desarrollo Económico): Adolfo Urso (FdI).

- Agricultura y Soberanía Alimentaria: Francesco Lollobrigida (FdI).

- Medioambiente y Seguridad Energética: Paolo Zangrillo (FI).

- Trabajo y Políticas Sociales: Marina Elvira Calderone (técnica).

- Educación y Mérito: Giuseppe Valditara (técnico).

- Universidad e Investigación: Anna Maria Bernini (FI).

- Cultura: Gennaro Sangiuliano (técnico). -

Sanidad: Orazio Schillaci (técnico).

- Turismo: Daniela Santanchè (FdI).

Ministerios sin cartera:



- Relaciones con el Parlamento: Luca Ciriani (FdI). -

Administración Pública: Gilberto Pichetto Fratin (FI).

- Asuntos Regionales y Autonomías: Roberto Calderoli (Liga).

- Políticas para el Mar y el Sur: Sebastiano Musumeci (FdI). -

Asuntos Europeos, Políticas de Cohesión y Plan de Recuperación: Raffaele Fitto (FdI).

- Deporte y Juventud: Andrea Abodi (técnico).

- Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades: Eugenia Roccella (FI).

- Discapacidad: Alessandra Locatelli (Liga). -

Reformas Institucionales: Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI).

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias EFE y AFP

Otras noticias internacionales: