Investigan ginecólogo que ofrecía sexo sin condón como 'terapia' contra VPH

Un ginecólogo de la ciudad Brai, al sur de Italia, proponía sexo a sus pacientes como terapia. Hoy presentó su baja en el Colegio de Médicos como consecuencia de un caso destapado por un programa televisivo que acabó en manos de la Fiscalía italiana.

"He decidido dimitir del Colegio de Médicos, Cirujanos y Odontólogos de la provincia de Bari y he solicitado formalmente mi cancelación", anunció este miércoles el ginecólogo identificado como Giovanni Miniello, a través de su abogado en un comunicado publicado por los medios locales.



Su caso fue difundido por el programa televisivo de investigación ‘Le Iene’ y, tras hacer público el testimonio de una mujer, recibió las denuncias de decenas de otras presuntas víctimas del médico, quienes se refirieron al tema en la emisión del programa del pasado martes 23 de noviembre.



El ginecólogo, de 68 años, trabajaba en una clínica privada de Bari. Él proponía sexo sin protección como terapia contra el virus del papiloma, alegando que estaba inmunizado.



Los vídeos de cámara oculta del programa permitieron la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.



En un comunicado publicado por la entidad el pasado martes y, recogido por la agencia ‘Ansa’, el médico aseguró que sólo proponía "un tratamiento alternativo que ha dado resultados" y que nunca empleó la violencia.



“Me sentí desnuda a pesar de estar perfectamente vestida. Privó mi dignidad de mujer”, lamentó una de las mujeres presuntamente abusadas por Miniello al medio citado.



“Me empezó a acosar, siempre me telefoneaba, y con miedo me rendí. (...) Yo le dije:‘no sé si puedo hacerlo, estoy conmovida, me siento mal’. Lloré ese día, fue como violencia. Yo no quise hacerlo, pero me dijo que solo así me curaría”, expicó otra paciente involucrada en los hechos.



Entretanto, se espera la respuesta de la Fiscalía General italiana para proceder con una audiencia que evalúe las acciones del médico Miniello ante un juez.



Más mujeres han alzado su voz contra los atropellos del ginecólogo, por lo cual podría tener una retaliación amplia si se llegase a imputar una condena.

