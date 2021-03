Comienza en EE. UU. el juicio por la muerte de George Floyd

El esperado proceso contra el expolicía blanco Derek Chauvin, acusado de asesinar al estadounidense afro George Floyd, comenzó este martes con la selección de los jurados, nueve meses después del incidente que provocó un intenso debate sobre las desigualdades raciales en Estados Unidos y en el mundo.



El exagente de la policía de Minneapolis enfrenta dos cargos, uno por asesinato en segundo grado y otro por homicidio involuntario, por la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo.

Un juicio aplazado

El inicio del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado por la muerte de

George Floyd, fue aplazado hasta el martes para que el magistrado que preside la audiencia pueda analizar si agrega un cargo adicional contra el inculpado.



Este lunes debía comenzar la selección del jurado para el juicio, un proceso percibido como muy simbólico tras las masivas manifestaciones contra el racismo y la violencia policial, desatadas por la muerte de Floyd el 25 de mayo pasado.



Pero, mientras cientos de manifestantes se congregaban cerca de un tribunal de Minneapolis fuertemente custodiado, el juez del condado de Hennepin Peter Cahill ordenó que la selección se pospusiera hasta al menos el martes.



Los fiscales habían solicitado la pausa hasta que una corte de apelación decida si el juez debe restablecer un cargo de asesinato en tercer grado contra Chauvin. "La Corte sentará a los miembros del jurado para un juicio sobre el que todavía no sabemos las acusaciones exactas", afirmó Matthew Frank, el fiscal principal.



Chauvin, de 44 años y 19 de servicio en la policía, está acusado de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario por la muerte de Floyd. El afroestadounidense murió asfixiado después de que el agente lo inmovilizara con la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, hecho que fue filmado. Cahill dijo que pensaba que la selección de los 12 jurados y cuatro suplentes debe continuar, pero estuvo de acuerdo en detenerla temporalmente.



"Los posibles jurados están aquí, pero seamos realistas, esto no va a comenzar antes de mañana", dijo el magistrado. El agente, en libertad bajo fianza, compareció ante la corte vestido con un traje azul y una mascarilla negra.



En tanto, la hermana de la víctima, Bridgett Floyd, llegó desde Texas para "llevar la voz" de su hermano. "La espera ha terminado, estamos ahí", dijo a los medios al final de una jornada difícil. "Me sentí como si estuviera en una montaña rusa"

