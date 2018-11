Ministros británicos aprueban el acuerdo del 'brexit' con la UE

Tras una reunión extraordinaria de más de cinco horas, la primera ministra británica, Theresa May, anunció este miércoles que los miembros del gabinete decidieron respaldar el borrador del acuerdo para el 'brexit' que el Reino Unido alcanzó con la Unión Europea. Un texto que decidirá la forma en la que el país saldrá del bloque económico.



La decisión estaba pendiente de ratificarse después de que este martes se conociera que tras más de 20 meses de negociaciones que parecían estancadas, finalmente Londres y Bruselas habían logrado pactar los términos del 'brexit' en un texto de más de 500 páginas.

"Esta es una etapa decisiva que nos permite seguir adelante y finalizar el acuerdo en los próximos días", dijo una sonriente May a las puertas de Downing Street, agregó que este es "el mejor acuerdo que puede alcanzarse" ya que las alternativas son una "salida sin ningún acuerdo" o "no salirse de la Unión Europea", opciones que generan el rechazo de la oposición e incluso de su propio partido político.



May advirtió que "vendrán días difíciles" para ella y se gobierno. La mandataria comparecerá este jueves en la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados los detalles del acuerdo preliminar, que todavía debe ser refrendado por el Parlamento británico y los 27 socios comunitarios.



En este proyecto de acuerdo se pactaron términos claves como el rechazo a una frontera física entre Irlanda (país que pertenece a la UE) e Irlanda del Norte (que quedaría por fuera de la UE), la regulación de aranceles entre los dos bloques económicos, y también exención de visas para los británicos que viajen a países europeos, entre otros.

Juncker considera que hay "progreso decisivo"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, consideró este miércoles que se ha alcanzado un "progreso decisivo" en las negociaciones del "brexit" con el Reino Unido.



En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Juncker señaló que el acuerdo de retirada del Reino Unido "puede ser concluido" y se puede continuar con el siguiente paso del proceso.



"La Comisión recomienda al Consejo Europeo que considere que se ha alcanzado un progreso decisivo en las negociaciones sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la UE, permitiendo concluir las negociaciones sobre el acuerdo de retirada e iniciar el siguiente paso del proceso", dijo Juncker en referencia a la formación del Consejo a Veintisiete, conocida como "artículo 50".



Está previsto que este jueves el negociador comunitario para el brexit, Michel Barnier, se reúna en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para tratar el acuerdo del brexit.



Redacción Internacional

* Con información de EFE