Los ministros de Finanzas occidentales condenaron este viernes la invasión rusa de Ucrania, durante su reunión del G20 en Indonesia, y responsabilizaron a Moscú del enorme impacto de la guerra en la economía mundial.



(Le podría interesar: Guerra Rusia - Ucrania ha causado la muerte de 349 niños)



La cita de dos días, en la que participan también los presidentes de bancos centrales, se celebra en la isla de Bali a la sombra de la guerra que ha agitado los mercados, disparando los precios de los alimentos y la inflación.



(Le podría interesar: EE. UU: ¿por qué los misiles enviados a Ucrania pueden cambiar la guerra?)

Facebook Twitter Linkedin

Joko Widodo, Presidente de Indonesia durante la confirmación de Putin y Zelenski en la cumbre del G20 del 2022. Foto: AFP PHOTO / Indonesia's Presidential Palace

Esta reunión dio lugar a nuevas confrontaciones, una semana después de que los ministros de Relaciones Exteriores del G20 lanzaran una salva de acusaciones al jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, por la invasión.



"Rusia es el único responsable de los efectos negativos en la economía mundial", dijo

la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, a la delegación rusa en la sesión de apertura, según un funcionario.



"La guerra injustificada de Rusia contra Ucrania ha enviado una onda de choque a la economía mundial", agregó Yellen en una conferencia, al señalar que eso está llevando a que "más personas pasen hambre".



Una fuente en la delegación francesa dijo a la AFP que "ha habido una amplia denuncia de la guerra y de sus consecuencias", mientras que "Rusia intentó decir que la situación económica mundial no tenía ninguna relación" con la ofensiva rusa.



"Es la invasión de Rusia la que ha socavado la seguridad alimentaria y energética, no las sanciones, y Rusia debe asumir toda la responsabilidad", coincidió el ministro australiano de Economía, Jim Chalmers, según una declaración vista por AFP.



Por su parte, la ministra canadiense de Finanzas, Chrystia Freeland, con orígenes ucranianos, señaló a la delegación rusa que "no son solo los generales los que cometen crímenes de guerra", sino también "los tecnócratas económicos" que permiten que

la guerra ocurra y continúe.



Los ministros de Finanzas ruso, Anton Siluanov, y ucraniano, Serhiy Marchenko, participarán virtualmente en la cita. Rusia estuvo representada por el viceministro ruso de Finanzas, Timur Maksimov, y Elizaveta Danilova, funcionaria del banco central.

'El desafío más grande'

Facebook Twitter Linkedin

Ataques rusos en Sloviansk, Ucrania. Foto: AFP

Indonesia, país anfitrión y presidente del G20 (grupo de potencias industrializadas y emergentes), advirtió a los ministros que el fracaso a la hora de abordar las crisis energética y alimentaria sería "catastrófico", sobre todo para los países de bajos ingresos.



La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, llamó a sus pares a trabajar unidos con un espíritu de "cooperación, colaboración y consenso" porque "el mundo está mirando" si llegan soluciones.



"Las acciones del presidente ruso (Vladimir) Putin, que incluyen la destrucción de instalaciones agrícolas, el robo de granos y equipos agrícolas, y el bloqueo efectivo de los puertos del mar Negro, equivale a usar alimentos como arma de guerra", dijo Yellen.



Yellen marcó calificó la guerra rusa en Ucrania como "el desafío más grande" de la

economía mundial y dijo que miembros del gobierno de Putin no tienen cabida en las conversaciones.



Yellen ha insistido a sus aliados del G20 para que pongan un tope al precio del petróleo ruso y así ahogar las arcas del presidente ruso y presionar a Moscú para poner fin a

la invasión, reduciendo los costos de la energía.



Es poco probable que haya una declaración final cuando concluya la reunión el sábado, debido a los desacuerdos sobre el papel de Rusia como causante de los problemas económicos mundiales.

'Actuar juntos'

Indonesia, con una política exterior neutra, ha evitado excluir a Rusia del foro pese a la presión occidental.



"Este no es un momento fácil dada la diversidad de nuestros miembros (...) y las diferencias de criterios", admitió Indrawati. Sin embargo, llamó a "actuar juntos para demostrar por qué el G20 merece su reputación como el principal foro de cooperación internacional".



Además de los ministros de Rusia y Ucrania, el titular chino de Finanzas, Liu Kun, intervendrá de forma virtual, según la prensa estatal indonesia, así como el nuevo ministro británico, Nadhim Zahawi.



La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estará presente, luego de que el miércoles advirtió que la perspectiva económica mundial "se oscureció significativamente" por la invasión rusa.



Igualmente, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, intervendrá virtualmente, en tanto que el presidente del Banco Mundial, David Malpass, no participará.



La cita es un preludio a la cumbre que celebrarán los gobernantes del G20 en la isla indonesia en noviembre, que debía centrarse en la recuperación económica tras

la pandemia del covid-19.



Pero el foco cambió tras la invasión rusa, que bloqueó los puertos de Ucrania, uno de los principales productores mundiales de alimentos.

Facebook Twitter Linkedin

Sergey Lavrov. Foto: EPA/ RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRE

Sigue operación de rescate tras mortífero ataque ruso

en el centro de Ucrania

Facebook Twitter Linkedin

Soldados rusos en las calles de Mariúpol. Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Los socorristas ucranianos seguían este viernes las operaciones de búsqueda en Vinnytsia, una ciudad del centro del país hasta ahora alejada de los combates y que la víspera fue blanco de bombardeos rusos que dejaron al menos 23 muertos, entre ellos varios niños.



Las imágenes mostraron coches carbonizados en medio de los escombros tras los ataques contra está ciudad que está a cientos de kilómetros de las líneas del frente, en una zona que hasta ahora no había sufrido el azote del conflicto.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el jueves por la noche, que es probable que el balance de víctimas aumente.



En el lugar hay decenas de desaparecidos y muchos de los heridos hospitalizados están

en condición crítica.



"Ningún otro Estado en el mundo representa una amenaza terrorista como lo es Rusia", afirmó Zelenski con un semblante sombrío.



"Ningún otro Estado del mundo se permite destruir ciudades pacíficas y las vidas de personas de a pie con misiles de crucero y cohetes de artillería de forma cotidiana", dijo.



El despacho del presidente ucraniano informó el viernes que 18 personas siguen desaparecidas y que hay 73 hospitalizados.



El ejército ruso afirmó que el bombardeo en Vinnytsia estaba dirigido contra "la casa

de los oficiales" de esa ciudad donde se celebraba una reunión del "mando de las fuerzas aéreas ucranianas con representantes de proveedores extranjeros de armas".



El secretario general de la ONU, António Guterres, se dijo "horrorizado" por

el bombardeo y la Unión Europea (UE) lo calificó de "atrocidad".



Ambos pidieron que haya una rendición de cuentas.



Los rescatistas indicaron que siguen despejando los escombros el viernes y que cerca

de 400 personas están involucradas en las operaciones.



Las autoridades ucranianas identificaron a una de las víctimas como Liza, una niña

de cuatro años, que estaba junto a su madre cuando ocurrió el ataque.



La madre de la menor está viva, pero en condición "crítica" tras haber sido sometida a una cirugía, dijo Sergiy Borzov, autoridad local de Vinnytsia.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

Más noticias del mundo:

-Chile intenta contener devaluación ¿Cómo está la situación económica?



-Migrantes venezolanos mueren en la selva del Darién



-Ellos son los Rajapaksa: la poderosa familia de Sri Lanka