Bajo la atenta mirada del Kremlin: así será el funeral de Alexéi Navalny este viernes

Los rusos darán este viernes 1.° de marzo su último adiós al fallecido líder de la oposición, Alexéi Navalny, bajo la atenta mirada de las autoridades que han reforzado la seguridad en los lugares de despedida del político en Moscú.



Tanto en la iglesia, donde será instalada la capilla ardiente, como en el cementerio, donde será enterrado el político este jueves fueron vistos importantes dispositivos policiales y vallas metálicas.

En las farolas del cementerio fueron colocadas además múltiples cámaras de vigilancia y otros dispositivos que pueden servir como inhibidores de señal de internet y telefonía móvil.



El cementerio de Borísovo, donde Navalny será enterrado a las 16:00 hora local tiene una superficie de 4 hectáreas y es uno de los camposantos más antiguos de Moscú, con una historia que se remonta a 1550.



El cementerio no alberga a muchas personalidades. Entre las tumbas más conocidas se encuentran las del artista soviético Yuri Sherstnev o el científico Guennadi Arakelov.



El cementerio Troyekúrovskoye, en el oeste de Moscú, fue otro de los lugares que se barajó en la prensa para acoger el cuerpo de Navalny.

Vallas metálicas frente a la iglesia donde se celebrará la ceremonia fúnebre por el fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. Foto: AFP

En él reposan numerosas personalidades rusas entre militares, artistas, cosmonautas y políticos, incluido el opositor ruso Borís Nemtsov, asesinado en 2015.



La familia de Navalny denunció durante nueve días la negativa de las autoridades de entregar el cadáver del político tras su deceso.



Pero las dificultades no acabaron cuando la madre del opositor pudo finalmente recoger el cuerpo de su hijo, de cuya muerte los allegados de Navalny culpan directamente al Kremlin.



Desde hace unos días el equipo del opositor informa de obstáculos para organizar del funeral.



A las brigadas (de las funerarias) les llaman desconocidos y les amenazan para que no lleven el cuerpo de Alexéi FACEBOOK

Primero todas las agencias funerarias se negaron de ocuparse de las exequias. Luego los correligionarios del político no podían acordar la fecha del funeral, porque "no había ni una persona disponible para cavar una tumba" el 29 de febrero, fecha elegida por la familia que coincidía con el discurso sobre el estado de la nación que dio este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.



Mientras, la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, desveló que ahora se les ponen trabas para trasladar el cuerpo del político a la iglesia.



"A las brigadas (de las funerarias) les llaman desconocidos y les amenazan para que no lleven el cuerpo de Alexéi a ninguna parte", escribió Yarmish en X.



El cementerio de Borísovo en Moscú, donde tendrá lugar el entierro del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. Foto: AFP

Para todas las personas que no puedan despedirse personalmente de Navalny, sus aliados organizarán una transmisión en directo de los actos fúnebres, que comenzará a las 12:00, hora local.



Además, el equipo del opositor publicó una lista con las ciudades en todo el mundo, donde se celebrarán ceremonias en memoria de Navalny.



"Los llamamos a colocar flores en memoriales (a Navalny) en todo el mundo", dice un mensaje del equipo del político, acompañado por el listado de las urbes que participarán en la despedida y en el que figuran Madrid, Barcelona, Valencia y otras urbes.



Los llamamos a colocar flores en memoriales (a Navalny) en todo el mundo FACEBOOK

En tanto, las autoridades moscovitas denegaron este jueves el permiso de celebración de una marcha en memoria de Navalny y Boris Nemtsov, asesinado a pocos metros del Kremlin en 2015, prevista para el 2 de marzo, informaron los organizadores del acto.



Según Yekaterina Duntsova, aspirante a la Presidencia rusa vetada por la Comisión Electoral, las autoridades arguyeron la epidemia del coronavirus para justificar la prohibición.

El líder de la oposición ruso, Alexei Navalny. Foto: AFP

Duntsova ironizó que esa epidemia no afecta habitualmente a los que acuden a multitudinarios actos organizados por el Gobierno.



Simultáneamente, en las redes sociales rusas se difundieron avisos de algunas universidades a sus estudiantes para que no acudan a manifestaciones relacionadas con Navalny bajo amenaza de expulsión.

EFE