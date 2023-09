En la provincia de Nápoles, al sur de Italia, se produjo un temblor de magnitud 4,2 en los Campos Flégreos en la madrugada. Este terremoto marcó la mayor intensidad registrada en la zona en las últimas semanas, en un área volcánica que ha experimentado un aumento de la actividad sísmica en ese período. Afortunadamente, aunque la población local pudo sentir claramente el sismo, no se han informado daños.

El sismo, que fue el más potente de varios que ocurrieron durante la noche, tuvo lugar a las 3.35 horas (1.35 GMT) y se originó a una profundidad de 3 kilómetros. Fue sentido de manera significativa en varios distritos de Nápoles, así como en localidades cercanas como Pozzuoli y Bacoli, según el Instituto de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Los residentes de los barrios napolitanos de Fuorigrotta, Vomero, la Riviera de Chiaia y Capodimonte se despertaron debido al temblor, que duró varios segundos. Además, las alarmas de coches y tiendas se activaron como resultado de la sacudida. Sin embargo, las autoridades de Protección Civil confirmaron que no se han registrado daños.



Como medida de precaución, se suspendió temporalmente la circulación de trenes hacia y desde Nápoles para realizar controles de seguridad en las vías, aunque posteriormente se reanudó el servicio.



En respuesta al evento sísmico, algunos alcaldes de las localidades cercanas, como Pozzuoli, decidieron cerrar las escuelas el miércoles como medida preventiva.



Algunas rocas cayeron en un vía de Nápoles producto del temblor. Foto: EFE

El alcalde de Pozzuoli, Luigi Manzoni, expresó en sus redes sociales: "Estamos todos despiertos. Estoy en contacto constante con Protección Civil y el INGV. El terremoto fue fuerte y ya he realizado controles en los edificios escolares para comprobar si hay daños, por lo que estamos preparando una orden para suspender las actividades docentes. Necesitaremos algunas horas para llevar a cabo los controles".



La intensificación de la actividad sísmica en esta zona, ubicada en un antiguo volcán en el golfo de Pozzuoli, ha generado preocupación entre los aproximadamente 500,000 habitantes de la región.



No obstante, el jefe de Protección Civil, Fabrizio Curcio, explicó que aunque la zona está catalogada como "riesgo amarillo" y, por lo tanto, se le presta una atención especial en términos de seguimiento sísmico, no se han identificado crisis inminentes hasta el momento. A pesar de esto, se han observado una serie de actividades sísmicas en la superficie que son perceptibles para los residentes.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.