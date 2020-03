‘Estamos en guerra contra un enemigo invisible’, la arenga de Macron

Los líderes de la Unión Europea anunciaron este lunes el cierre de sus fronteras y un estricto confinamiento de sus poblaciones para frenar la propagación del coronavirus, que ha dejado más de 175.000 casos y unos 7.000 muertos en el mundo.



El continente europeo ha remplazado a China como el epicentro, y en Italia y España los números de contagiados y de muertos crecen día a día, teniendo como principal foco al primero, que ya superó los 2.100 muertos y se acerca a los 28.000 contagios.



“Estamos en guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo está ahí. Invisible, escurridizo”, recordó el presidente francés, Emmanuel Macron, en tono marcial.



“Les pido ser responsables y no ceder al pánico”, agregó. “Francia vive un momento muy difícil” y “tendremos que adaptarnos”, pero “venceremos”, sostuvo. En Francia ha habido más de 5.400 casos de covid-19 y 127 fallecidos desde el principio del brote.

Macron anunció la prohibición de los desplazamientos no esenciales de los ciudadanos a partir de este martes a mediodía.



“Toda infracción será sancionada”, avisó el líder galo, que informó además de la suspensión durante 30 días de todos los viajes entre los países no europeos y la UE.



En Italia, el Gobierno pidió una “coordinación europea” en materia de sanidad y economía. En Alemania entraron en vigor los controles fronterizos, y sus habitantes están llamados a “quedarse en casa” y a renunciar a las vacaciones. El Gobierno británico pidió evitar cualquier contacto y desplazamiento “no esencial”.



El segundo país europeo más afectado después de Italia, con 309 muertos y 9.191 casos, España cerró sus fronteras terrestres y registró cerca de 1.500 nuevos casos en 24 horas y vive confinada después de que el Gobierno decretó el estado de alerta e impuso serias restricciones al movimiento de personas durante al menos 15 días.





La mayoría de los países europeos van cerrando poco a poco comercios, restaurantes y espectáculos y han limitado fuertemente los desplazamientos. Los últimos balances indican que ahora ya hay más fallecimientos fuera de China que en el país donde empezó la epidemia, donde hubo 3.213 muertes.



En una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo el anuncio. El martes será considerada por los mandatarios de los países europeos. Foto: AFP

Compras conjuntas

Mientras esto sucedía en Europa, en América los países miembros del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) acordaron en una videoconferencia proteger sus fronteras y promover compras conjuntas de insumos médicos ante la propagación del nuevo coronavirus en la región.



Los jefes de Estado, incluyendo al colombiano Iván Duque, decidieron “proteger las fronteras en forma coordinada y con eficacia, facilitar los retornos de nacionales a sus respectivos países y promover compras conjuntas de insumos médicos para acceder a mejores condiciones”, indicó un comunicado difundido por el gobierno del mandatario chileno, Sebastián Piñera.



Chile lleva la presidencia pro tempore de Prosur desde marzo de 2019. Fue notoria la ausencia de Venezuela.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que hagan pruebas “en cada caso sospechoso” de coronavirus. Estados Unidos, por su parte, inició las pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus (ver recuadro), mientras que las autoridades hicieron la advertencia de que el país llegó al ‘punto de inflexión’ de una crisis que podría durar “hasta agosto” y pedían quedarse en casa todo lo posible para aplanar la curva de contagios.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que su país también cerrará fronteras. Foto: Alberto Valdés. Efe

¿Recesión?

Los líderes del G7, los siete países más industrializados del mundo, se comprometieron en un comunicado a hacer “todo lo necesario” para restaurar el crecimiento mundial en un contexto de “tragedia humana”, aplicando, por ejemplo, medidas presupuestarias o monetarias, luego de sostener una cumbre por videoconferencia.



En la Casa Blanca, Trump mencionó por primera vez la posibilidad de una recesión en EE. UU. Durante una rueda de prensa, el mandatario instó a evitar las reuniones de más de 10 personas para frenar la propagación y dijo que la lucha contra la pandemia podría durar hasta julio o agosto en el país.



El gobernador del estado de Nueva Jersey, vecino de Nueva York, anunció el lunes un toque de queda para todos los comercios y desplazamientos no esenciales, la primera medida de este tipo a nivel estatal, y Canadá prohibió la entrada de extranjeros.

En Asia, India cerrará el famoso Taj Mahal. Mientras que en Medio Oriente, Irán anunció el lunes el cierre de cuatro importantes lugares santos.



AFP Y EFE