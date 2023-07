Aunque siempre nos sorprenden, los disturbios en Francia han seguido el mismo patrón distintivo desde que estallaron las protestas en los suburbios del este de Lyon en 1981, un episodio conocido como el “verano de Minguettes”. Un joven es asesinado o gravemente herido por la policía, lo que desencadena una oleada de violencia en el barrio de su procedencia y sus alrededores. A veces, como en el caso de los disturbios de 2005 y los actuales, son todos los barrios marginales los que estallan.

A lo largo de los últimos 40 años, en Francia las revueltas urbanas han estado dominadas por la ira de los jóvenes que atacan los símbolos del orden y el Estado: ayuntamientos, centros sociales, escuelas y tiendas.



(Lea: La sábana de Clelia, la obra de arte en la que una campesina escribió toda su vida)

Vacío institucional

La ira es la que lleva a destruir el propio barrio, para que todos lo vean. Y aunque los residentes condenan estos actos, también entienden la motivación. Los políticos, asociaciones, iglesias, mezquitas, trabajadores sociales y profesores admiten su impotencia ante los hechos, revelando un vacío institucional y político.



De todas las revueltas, el verano de Minguettes fue el único que allanó el camino a un movimiento social: la Marcha por la Igualdad y contra el Racismo en diciembre de 1983. Con más de 100.000 personas y una amplia cobertura mediática, fue la primera manifestación de este tipo en Francia.



El periódico de izquierdas Libération la apodó “La Marche des Beurs”, un término coloquial que se refiere a los europeos cuyos padres o abuelos son del Magreb. En las manifestaciones que siguieron, no parece haber surgido un movimiento similar de entre las cenizas.

En cada disturbio, los políticos se apresuran a desempeñar los roles desgastados: la derecha denuncia la violencia y estigmatiza a los barrios y a las víctimas de la policía; la izquierda denuncia la injusticia y promete políticas sociales en los suburbios.



(Más: ¿El jefe de Wagner está actualmente en Rusia y no en Bielorrusia? Esto dice Lukashenko)



En 2005, el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, se puso del lado de la policía. Mientras el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado compasión por Nahel, el joven asesinado por la policía en Nanterre por el que estallaron las protestas. Sin embargo, los políticos apenas se escuchan en los barrios marginados como la comuna de Nanterre, al oeste de París.



Entonces esperamos que el silencio se instale hasta la próxima vez que los problemas de las banlieues (suburbios franceses) y su policía sean redescubiertos por la sociedad en general.

Facebook Twitter Linkedin

Macron le ha dado frente a dos protestas masivas y sostenidas por temas diferentes en menos de seis meses. Foto: EFE

Lecciones por aprender

La recurrencia de los disturbios urbanos en Francia y sus escenarios revelan algunas lecciones relativamente simples.



En primer lugar, las políticas urbanas del país no alcanzan sus objetivos. En los últimos 40 años, se han realizado esfuerzos considerables para mejorar la vivienda y las instalaciones. Los apartamentos son de mejor calidad, hay centros sociales, escuelas, colegios y transporte público. Sería incorrecto decir que estos barrios han sido abandonados.



Pero, por otro lado, la diversidad social y cultural de los suburbios desfavorecidos ha empeorado. En la mayoría de los casos, los residentes viven en la pobreza o tienen inseguridad financiera, y/o son inmigrantes o descendientes de estos.



(Siga leyendo: Así son los letales campos de minas que frenan contraofensiva de Ucrania contra Rusia)

Cuando se les presentan la oportunidad y los recursos, aquellos que pueden abandonan los suburbios lo hacen, y son reemplazados por residentes aún más pobres provenientes de otras zonas. Mientras que el entorno construido está mejorando, el entorno social se desmorona.



Sin importar cuán reacias sean las personas a hablar sobre los barrios marginales de Francia, el proceso social en funcionamiento aquí es realmente el de la ‘guetización’, es decir, una creciente división entre los barrios y su entorno, un autoaislamiento reforzado desde adentro. Vas a la misma escuela, al mismo centro social, te relacionas con las mismas personas y participas en la misma economía, más o menos legal.



No obstante el dinero invertido y la buena voluntad de los representantes locales, las personas aún se sienten excluidas de la sociedad debido a sus orígenes, cultura o religión. Por más políticas sociales y trabajo de los concejales, los barrios no tienen recursos institucionales o políticos propios.

Mientras que las “banlieues rouges” (suburbios rojos) de la década de 1920, a menudo lideradas por comunistas, se beneficiaron del fuerte apoyo de partidos políticos de izquierda, sindicatos y movimientos de educación popular, los suburbios actuales apenas tienen portavoces. Los trabajadores sociales y los profesores tienen buenas intenciones, pero muchos no viven en los barrios donde trabajan.



(Más: Video: aparecen en Francia autodenominados 'patriotas'; se enfrentan con manifestantes)



Esta desconexión funciona en ambos sentidos, y los disturbios de los últimos días revelaron que los representantes electos y las asociaciones no tienen influencia en los barrios donde los residentes se sienten ignorados y abandonados. Los llamados a la calma no están siendo escuchados. La brecha no es solo social, también es política.

Facebook Twitter Linkedin

Disturbios en Francia. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

Una lucha constante

Con esto en mente, cada vez más vemos a los jóvenes enfrentándose a la policía. Y cada uno funciona como una “banda”, con sus propios odios y territorios.



En este panorama, el Estado se reduce a la violencia legal, y los jóvenes, a su delincuencia actual o potencial. La policía es considerada “mecánicamente” racista por el hecho de que cualquier joven es a priori un sospechoso. Los jóvenes sienten odio hacia la policía, alimentando aún más el racismo policial y la violencia juvenil.



Los ciudadanos mayores desean ver más agentes de policía para mantener el orden, pero también apoyan a sus propios hijos y las frustraciones y la ira que sienten.

Esta “guerra” generalmente se juega a un nivel bajo. Sin embargo, cuando muere un joven, todo explota y volvemos a empezar hasta el próximo levantamiento, que nos sorprenderá tanto como los anteriores.

Pero hay algo nuevo en esta trágica repetición. El primer elemento es el surgimiento de la extrema derecha, no solo del lado del espectro político. Las interpretaciones racistas de los levantamientos están cobrando fuerza, hablando de “bárbaros” e inmigración, y existe el temor de que esto pueda conducir su éxito en las urnas.



El segundo elemento es la parálisis política e intelectual de la izquierda política. Si bien denuncia la injusticia y a veces apoya los disturbios, no parece haber propuesto ninguna solución política más allá de la reforma policial.



(También: Norma europea de protección de medios y periodistas abre la puerta al espionaje)



Mientras el proceso de “guetización” continúe, mientras los jóvenes de Francia y las fuerzas de seguridad se enfrenten una y otra vez, es difícil ver cómo el próximo error policial y los disturbios que le sigan no estarán a la vuelta de la esquina.

FRANÇOIS DUBET (*)

THE CONVERSATION (**)



(*) Profesor emérito de la Universidad de Burdeos.



(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.

Más noticias A Fondo

¿Qué va a pasar con Wagner? Comandante dice que Prigozhin los envió de vacaciones

Coronación del rey Carlos III: cuál es su linaje y herencia

Seis fallecidos y aproximadamente 80 heridos en un incendio en una residencia en Milán