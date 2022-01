Al día siguiente de la expulsión del número uno mundial de tenis, Novak Djokovic, de Australia, el gobierno francés precisó que todo deportista que asista a una competición en Francia deberá estar vacunado.

Esta regla no se aplicará solo a deportistas aficionados y profesionales galos o extranjeros que estén ya en Francia, sino también a deportistas extranjeros que viajen al país para competir en el futuro.



Lo anterior, clarifica las palabras pronunciadas la semana pasada por la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, que había dejado entender que los eventos deportivos recibirían a deportistas procedentes del extranjero que no estén vacunados, como Djokovic.



Un deportista "que no esté vacunado (...) podrá participar en la competición ya que el protocolo, la burbuja sanitaria de estos grandes eventos deportivos, lo permitirá", había explicado la ministra a la cadena 'France Info' el 7 de enero.

Ahora, Maracineanu afirma que "se ha adoptado el pase de vacunación. Tan pronto como se promulgue la ley, será obligatorio para ingresar a los edificios públicos".

Merci au mouvement sportif pour le travail de conviction auprès des derniers rares non vaccinés. Nous travaillerons ensemble à préserver les compétitions et à se faire les ambassadeurs de ces mesures au niveau international 2/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

El domingo, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT) Gilles Moretton, había precisado que "trabajamos en colaboración con las autoridades públicas, que precisarán las reglas relativas a la acogida de deportistas extranjeros no vacunados para nuestro torneo en tiempo útil".



Las próximas competiciones internacionales son un torneo de judo (el Grand Slam, 5 y 6 de febrero), el torneo de las Seis Naciones de rugby (5 de febrero al 19 de marzo), y el torneo de Roland Garros de tenis, que tendrá lugar del 22 de mayo al 5 de junio.



Actualmente, no es necesario estar vacunado para entrar en suelo francés, pero un certificado de vacunación se aplicará a todos los que entren en un establecimiento que reciba público (ERP).

