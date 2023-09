Francia detectó 400 muertes más de lo que se considera habitual de media en los días que duró la ola de calor que registró el país, especialmente en su mitad sur, el pasado agosto, lo que supone un 5,4 % de aumento, indicaron este miércoles fuentes de los servicios de salud galos.

Una joven se refresca en una fuente en el Parque Andre Citroen en París, Francia, durante la ola de calor que afecta al país. Foto: Yoan Valat / EFE

Este exceso de mortalidad, que comprende todo tipo de causas, afectó sobre todo a "las personas mayores de 75 años", de acuerdo a un informe elaborado por Santé Publique France (SPF), la agencia estatal encargada de la vigilancia en asuntos sanitarios.



La cifra de sobremortalidad no se refiere al conjunto del país, sino a los 52 departamentos -de un total de 101 en la Francia metropolitana- que se vieron afectados por la ola de calor que se extendió entre el 11 y el 26 de agosto pasados.



Esos territorios acumulan un 46,3 % de la población de la Francia metropolitana y, de entre ellos, 19 estuvieron en alerta roja por el calor, el nivel más alto de riesgo meteorológico, en cuatro regiones diferentes: Auvernia-Ródano-Alpes, Nueva Aquitania, Occitania y Provenza-Alpes-Costa Azul.



"El impacto sobre la mortalidad varió de un departamento a otro, dependiendo en particular de la duración (número de días de ola de calor) y de la intensidad (temperatura) del episodio", indicó SPF.



"Las regiones con los excesos departamentales más elevados fueron Auvernia-Ródano-Alpes, con 169 muertes de más (+7,3 %), y Nueva Aquitania con 120 (+9,5 %). El exceso relativo observado en los departamentos en alerta roja (+5,5 %) es comparable al exceso relativo en los demás departamentos (+5,3 %)", puntualizó la agencia sanitaria.



Durante el periodo estudiado no se notificó ningún accidente de trabajo mortal, pero el informe también resalta que estas conclusiones no sumarizan los efectos del calor en la salud de la población francesa, que ha estado expuesta a varias olas de canículas durante este verano.



"El calor es un riesgo para la salud, incluso fuera de los periodos de olas de calor, y es necesario poner en marcha medidas de gestión y prevención para reducir el impacto del calor en la población", recalcó la agencia nacional de sanidad. France.



Posteriormente se publicará también un balance total del impacto sanitario de las diferentes olas de calor y "de manera más general, de la exposición de la población francesa al calor extremo durante todo el verano de 2023".

