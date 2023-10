Francia busca sancionar los montajes sexuales creados con inteligencia artificial

El Gobierno francés, bajo la dirección del presidente Emmanuel Macron, dio inicio al análisis de un proyecto legislativo que busca regular el uso de la inteligencia artificial en la creación de montajes de carácter sexual.



Esta iniciativa, conocida como "ley de seguridad y regulación del espacio digital", tiene como objetivo abordar un vacío legal existente en la actualidad y establecer sanciones específicas para estos casos.

Los diputados franceses comenzaron este miércoles el estudio de este proyecto legislativo del Gobierno de Emmanuel Macron, que también incluye medidas contra los fraudes a través de internet o la lucha contra el acoso a través de la red.



En lo referente a los montajes sexuales, el Ejecutivo pretende acabar con el vacío jurídico que existe en la materia, ya que la actual ley no hace referencia expresa a la inteligencia artificial a la hora de sancionarlos.



Además de la difusión, la nueva ley persigue también imponer multas a la creación de este tipo de contenidos. Los diputados también cuentan con crear una herramienta que permita verificar la edad de los internautas que intenten entrar en páginas pornográficas, al considerar que las actuales son insuficientes.

Desde hace años, algunas páginas web pornográficas, entre ellas las más populares del mundo, esperan una decisión judicial ante las denuncias presentadas por asociaciones de protección de menores sobre su falta de celo en la interrupción del acceso a menores.



Esta medida de la ley no convence a las asociaciones, que consideran que deben ser las webs quienes verifiquen la edad de los usuarios y que la creación de esta herramienta puede servirles de excusa para no hacerlo, sin que nada garantice su eficacia



El Gobierno pretende también poder bloquear a las web que no cumplan estas medidas sin necesidad de pasar por una decisión judicial o de imponerles sanciones que pueden llegar hasta el 2 % de su facturación mundial.



El nuevo texto, bautizado como "ley de seguridad y regulación del espacio digital", también busca combatir las páginas fraudulentas, aquellas que usurpan la identidad, colectan de forma ilícita datos personales o cometen fraude bancario o intrusión en el sistema informático.



El proyecto incluye también medidas contra el cíberacoso, como el bloqueo digital de los acosadores, una medida que también puede aplicarse a otro tipo de discursos, como los que contengan apología del terrorismo o la corrupción de menores.

