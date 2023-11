Protestas en Francia para rechazar aumento de actos antisemitas tras ataques de Hamás

Miles de personas desfilaron esta tarde en París en una manifestación contra la escalada de antisemitismo en las últimas semanas en Francia que reunió a buena parte de la clase política francesa pero con fracturas evidentes.



La marcha, convocada por los presidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet (del partido del presidente, Emmanuel Macron), y del Senado, el conservador Gérard Larcher, comenzó poco antes de las 15:30 locales junto a la cámara baja, en la explanada de los Inválidos, en dirección al Jardín de Luxemburgo donde se encuentra la cámara alta y adonde llegó una hora y media más tarde.

Según el balance de las autoridades, citadas por el diario francés Le Monde, 105.000 personas participaron de la marcha en París, mientras que cerca de 7.500 se unieron en Marsella y otras 3.000 en Niza y Lyon.

En cabeza del cortejo en París, con una pancarta en la que se podía leer "Por la República, contra el antisemitismo", junto a Braun-Pivet y a Larcher estaban, en particular los dos expresidentes franceses vivos, el conservador Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande, así como la primera ministra, Élisabeth Borne.



Todos ellos cantaron varias veces durante la marcha La Marsellesa, el himno nacional francés, al igual que otros dirigentes políticos (había una treintena de miembros del Gobierno o la alcaldesa de París, Anne Hidalgo) o exdirigentes como primeros ministros que les acompañaban.



El presidente del Senado, conservador, insistió en que "nuestro lema del día es la República", mientras la de la Asamblea Nacional dijo esperar que "esta marcha una al máximo a nuestros ciudadanos".



Una ausencia significativa fue la de Macron, que él mismo justificó por su papel institucional. No obstante, el jefe del Estado dio su pleno apoyo a la iniciativa en una carta a los franceses en la que denunció "la insoportable resurgencia de un antisemitismo desenfrenado".



"Una Francia donde nuestros conciudadanos judíos tienen miedo no es Francia", dijo Macron.

Protestas contra el antisemitismo en París. Foto: AFP

Las protestas tuvieron lugar en todo el país. "Dentro de diez años será demasiado tarde. Los judíos nos necesitan a todos los franceses, poco importa la religión o los orígenes", dijo a AFP Antonin Mayran durante la marcha de Estraburgo (noreste).



El 7 de octubre, comandos de Hamás mataron a más de 1.200 personas en Israel, según las autoridades, que respondieron con bombardeos contra la Franja de Gaza que costaron la vida a más de 11.000, de acuerdo con el gobierno del movimiento islamista. En ambos casos, la mayoría de víctimas fueron civiles.



Y a cada recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, Francia, donde viven también millones de musulmanes, se convierte en una caja de resonancia de la tensión. Cánticos antisemitas en el metro de París, insultos en la calle y en redes sociales, escupitajos contra judíos, pintadas,...



Más de 1.250 actos antisemitas se han registrado en Francia desde los ataques de Hamás en Israel del 7 de octubre, tres veces más que en todo 2022.



Los ataques han suscitado el temor a una transposición del conflicto de Oriente Medio en Francia, donde vive la mayor comunidad judía de Europa (unas 500.000 personas) junto a la mayor comunidad musulmana, de varios millones.



Una de las presencias más significativas, y que más reacciones provocaron, fue la de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, rodeada de algunos de los principales dirigentes de su partido, la Agrupación Nacional (RN).



"Estamos exactamente donde tenemos que estar", subrayó Le Pen en respuesta a la polémica política que se generó desde que se supo que quería acudir en lo que muchos criticaron como una forma de blanquear su imagen.



"Lo que está ocurriendo en Francia necesita la unidad del conjunto del pueblo francés" y que los políticos dejen "durante unas horas las polémicas políticas", señaló la finalista de las dos últimas elecciones presidenciales a los que le han reprochado buscar protagonismo.

Protestas contra el antisemitismo en París. Foto: AFP

Al comienzo de la marcha, un colectivo de jóvenes judíos de izquierdas le increparon y le abuchearon con gritos de "¡Le Pen, lárgate, los judíos no te quieren!"



Borne, que tiene orígenes judíos, había manifestado su malestar por la presencia del RN, como también las tres grandes formaciones de la izquierda parlamentaria que acudieron a la convocatoria, representados por sus máximos responsables: Olivier Faure por el Partido Socialista (PS), Fabien Roussel por el Partido Comunista Francés (PCF) y Marie Tondelier por los Ecologistas.



(Puede leer: Países árabes piden el fin de la guerra en Gaza: 'No habrá paz sin Estado palestino')



Los grandes ausentes del desfile fueron los responsables de La Francia Insumisa (LFI), el partido de la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que había considerado que no podían estar en la misma manifestación que el RN por su pasado antisemita y por sus discursos de odio.



Además, Mélenchon había descalificado esta convocatoria por ser la de los "amigos del apoyo incondicional de la masacre" en Gaza, en una clara referencia a su posición de denuncia de la ofensiva militar de Israel en ese enclave palestino.

